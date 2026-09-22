Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 22. September 2026, den Landesvoranschlag 2027 und das dazugehörige Finanzgesetz verabschiedet. Für das kommende Jahr wird mit einem Gewinn in der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 58 Mio. und einem Mittelzufluss in der Gesamtrechnung im Umfang von CHF 18 Mio. gerechnet.Budgetierter Gewinn steigt aufgrund des FinanzergebnissesBei den betrieblichen Erträgen wird für das kommende Jahr ein Gesamtvolumen von CHF 1'011 Mio. veranschlagt. Dies entspricht einer Zunahme um CHF 18 Mio. bzw. 1.8% gegenüber dem Voranschlag 2026. Insbesondere bei der Ertragssteuer, der Vermögens- und Erwerbssteuer sowie der Mehrwertsteuer werden höhere Einnahmen erwartet. Diese Einschätzung stützt sich auf die hohen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2025, die aktuelle Wirtschaftsentwicklung und bekannte Sonderfaktoren. Auf der Aufwandseite wird mit einer Zunahme der betrieblichen Aufwendungen um CHF 17 Mio. bzw. 1.6% auf ein Volumen von CHF 1'090 Mio. gerechnet. Dabei erhöht sich der Personalaufwand im Voranschlagsvergleich, unter anderem aufgrund der Beantragung eines fixen Leistungsanteils von 1.0% und eines Teuerungsausgleichs von 0.8% um CHF 11 Mio. und der Sachaufwand um CHF 10 Mio. Eine Reduktion um CHF 8 Mio. weisen die Abschreibungen und Wertberichtigungen aus.Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit weist demzufolge einen Aufwandüberschuss in Höhe von CHF 79 Mio. aus. Das budgetierte Finanzergebnis beläuft sich auf CHF 136 Mio. und liegt aufgrund des höheren Kapitalvolumens rund CHF 15 Mio. über dem Voranschlag 2026. Die Erfolgsrechnung weist somit einen Gewinn in Höhe von CHF 58 Mio. aus. Damit verbessert sich das Jahresergebnis im Voranschlagsvergleich um CHF 16 Mio.Rückläufige Bruttoinvestitionen und Mittelzufluss in der GesamtrechnungDas geplante Bruttoinvestitionsvolumen beläuft sich im kommenden Jahr auf CHF 105 Mio. und liegt somit CHF 30 Mio. unter dem Niveau des Voranschlags 2026. Unter Berücksichtigung der prognostizierten investiven Einnahmen werden für das kommende Jahr Nettoinvestitionen in Höhe von CHF 94 Mio. veranschlagt.Zusammenfassend ergibt sich aus dem Jahresergebnis der Erfolgsrechnung und den Nettoinvestitionen nach Abzug der Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen in der Gesamtrechnung ein budgetierter Mittelzufluss im Umfang von CHF 18 Mio. Im Voranschlag 2026 war demgegenüber ein Mittelabfluss von CHF 20 Mio. vorgesehen.Ausbau der Reserven bereits im laufenden Jahr erwartetFür das laufende Jahr erwartet die Regierung einen Gewinn in der Erfolgsrechnung in Höhe von CHF 248 Mio., während mit dem Voranschlag 2026 ein Gewinn von CHF 41 Mio. veranschlagt wurde. Deutlich höhere betriebliche Erträge, welche in der Mutmasslichen Rechnung 2026 rund CHF 130 Mio. über dem Voranschlag liegen sowie eine voraussichtliche Unterschreitung der budgetierten betrieblichen Aufwendungen um CHF 5 Mio. führen auf Ebene des betrieblichen Ergebnisses voraussichtlich zu einem positiven Ergebnis in Höhe von CHF 55 Mio. Das Finanzergebnis liegt unter Einbezug der effektiven Rendite per Ende Juni des laufenden Jahres von +4.6% anstelle der für den Voranschlag verwendeten langfristigen Planrendite von +2.5% bei CHF 193 Mio. Unter Berücksichtigung von Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 107 Mio. und geringerer Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen schliesst die Gesamtrechnung im laufenden Jahr voraussichtlich mit einem prognostizierten Mittelzufluss von CHF 190 Mio. ab, anstelle der für 2026 budgetierten Mittelabnahme von CHF 20 Mio.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942486