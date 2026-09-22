NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat im Grönland-Konflikt eine größere US-amerikanische Präsenz auf der Arktisinsel angekündigt. Bei der UN-Vollversammlung in New York sagte Trump, sein Land plane zwei große neue Militärstützpunkte in Grönland. "Keinem Feind der USA wird es jemals mehr erlaubt sein, eine militärische Präsenz in Grönland aufzubauen", so der US-Präsident. Auch "sensible Investitionen" in dem Land könnten künftig nicht ohne Genehmigung der USA getätigt werden.

Noch am Dienstag wollten die USA, Dänemark und Grönland ein Abkommen zu der Insel unterzeichnen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, so Trump weiter. Details des Deals sind aber bislang nicht bekannt. Die Regierungen aller drei Länder hatten vor wenigen Tagen überraschend einen Durchbruch im Streit um die Insel verkündet. Trump hatte mehrmals gedroht, sie den USA einzuverleiben. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber zum dänischen Königreich./jcf/DP/mis