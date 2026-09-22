Das 700-kW-System baut auf den bisherigen maritimen Einsätzen von H2SITE auf und ist als modulare, reproduzierbare Lösung für die Hilfsenergieversorgung an Bord von Schiffen konzipiert.

H2SITE hat von Enova Fördermittel in Höhe von €3,4 Millionen (39,1 Millionen NOK) für "HydraNord Power" erhalten, ein Projekt, in dessen Rahmen ein Ammoniak-zu-Strom-System im kommerziellen Maßstab für den Schifffahrtssektor entwickelt und validiert werden soll.

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Enova ist eines der wichtigsten Instrumente der norwegischen Regierung zur Beschleunigung der Klima- und Energiewende innerhalb des Landes. Die Hauptaufgabe der Institution besteht darin, den Klima- und Energiefonds im Auftrag der norwegischen Regierung zu verwalten. Für H2SITE ist die Unterstützung durch Enova ein wichtiger Meilenstein bei der Kommerzialisierung seiner Technologie zur Ammoniakspaltung an Bord. So ist das Unternehmen nun in der Lage, nach Demonstrationen des Projekts nun zu reproduzierbaren kommerziellen Lösungen für die globale Schifffahrtsindustrie überzugehen.

Unter der Leitung von H2SITE wird HydraNord Power direkt an Bord von Schiffen Ammoniak in hochreinen Wasserstoff umwandeln. Das System kann bis zu einer Tonne Wasserstoff pro Tag produzieren und maritime Brennstoffzellen mit einer Netto-Stromleistung von 700 kW versorgen.

Das Projekt stellt für H2SITE im Hinblick auf den Umfang einen Quantensprung dar. Es baut auf mehreren kleineren maritimen Projekten zur Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff auf, darunter auch bereits in Betrieb befindliche Anlagen. Mit einer Leistung, die dem kommerziellen Bedarf an Hilfsenergie an Bord von Schiffen entspricht, führt HydraNord Power die Technologie nun hin zu einem wiederholbaren kommerziellen Einsatz.

Der Membranreaktor von H2SITE vereint Ammoniak-Cracking und Wasserstoffabscheidung in einem einzigen Prozess und erzeugt dabei Wasserstoff in Brennstoffzellenqualität, wobei die Brennstoffzellen vor einer Verunreinigung durch Ammoniak geschützt werden. Seine kompakte und modulare Architektur ist sowohl für Neubau- als auch für Nachrüstungsprojekte sowie für reine Brennstoffzellen- und Hybrid-Stromversorgungssysteme ausgelegt. Zur Deckung eines höheren Strombedarfs können mehrere Module parallel eingesetzt werden, wodurch ein standardisierter Baustein für zukünftige Anlagen im Multi-Megawatt-Bereich entsteht.

"HydraNord Power überträgt die Ammoniak-zu-Strom-Technologie aus erfolgreichen kleineren Einsätzen in einen kommerziell relevanten Leistungsbereich", sagte Andrés Galnares, CEO von H2SITE. "Mit einer Nettoleistung von 700 kW decken wir einen realen Strombedarf an Bord mit einem standardisierten System ab, das auf verschiedene Schiffe übertragbar ist und auf größere Anlagen skaliert werden kann. Die Unterstützung durch Enova ermöglicht es uns, dies unter repräsentativen Betriebsbedingungen zu demonstrieren, und eröffnet eine bedeutende Marktchance in maritimen Segmenten, in denen eine direkte Elektrifizierung nicht realisierbar ist."

Zu HydraNord Power gehören H2SITE, Equinor, Höegh Autoliners, Breeze Ship Design, das Sustainable Energy Catapult Centre, Alltec und Maritime CleanTech. Gemeinsam decken die Partner die Bereiche Schiffsanforderungen, Systemauslegung, Brennstoffzellen, Standortintegration, Erprobung und Projektkoordination ab und stellen so sicher, dass die Lösung auf der Grundlage realer betrieblicher Anforderungen in der Schifffahrt entwickelt wird und nicht nur als isolierte Technologiedemonstration dient.

Das komplette System wird im Energy House in Stord, Norwegen, unter Bedingungen installiert und getestet, die für den kommerziellen Schiffsbetrieb repräsentativ sind. Die Entwicklung und Integration werden im Laufe des Jahres 2027 erfolgen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 geplant.

HydraNord Power zielt zunächst auf Hilfs- und Hybridantriebsanwendungen in der Hochseeschifffahrt, bei Offshore-Einsätzen und in anderen energieintensiven maritimen Segmenten ab. Dank seines standardisierten, modularen Aufbaus lässt sich dieselbe Kerntechnologie in verschiedenen Schiffsklassen und Leistungsbereichen einsetzen, wodurch ein reproduzierbarer Weg von den ersten kommerziellen Installationen bis hin zur breiteren Einführung in der Flotte geschaffen wird.

Über H2SITE

H2SITE ist ein Industrie- und Technologieunternehmen sowie Infrastrukturpartner, der wettbewerbsfähige Lösungen auf Basis von Wasserstoff und dessen Derivaten für eine groß angelegte Dekarbonisierung ermöglicht. Mithilfe seiner proprietären Membranreaktortechnologie liefert H2SITE skalierbare, standardisierte und finanzierungsfähige Systeme für die Wasserstoffproduktion, -trennung und das Ammoniak-Cracking. Die für den industriellen Einsatz konzipierten Lösungen unterstützen eine effiziente Wasserstofflogistik sowie dezentrale Erzeugungsmodelle.

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