Bitcoin hat gestern einen richtig starken Handelstag hingelegt. Der hartnäckige Widerstand rund um 82.000 US$ wurde mit viel Momentum durchbrochen, inzwischen steht BTC bei knapp über 86.000 US$. Vor allem der Short Squeeze hat die Bewegung noch einmal deutlich beschleunigt. Short Seller geraten unter Druck Vor dem Ausbruch hatten viele Trader weiter auf fallende Kurse gesetzt. Nach der Zinserhöhung der Fed, den weiter offenen Fragen rund um die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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