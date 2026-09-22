ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts hat sein gesamtes Portfolio in Jamaika offiziell wiedereröffnet. Nach umfangreichen Investitionen in die Unterkünfte, die öffentlichen Bereiche und das gesamte Gästeerlebnis begrüßen ab sofort wieder fünf Resorts in Negril und Montego Bay Reisende aus aller Welt.

Die Häuser Royalton Negril, Royalton Hideaway Negril und Grand Lido Negril empfangen ab sofort wieder Gäste an Jamaikas berühmter Westküste. Auch das Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue Waters in Montego Bay sind wieder geöffnet. Damit sind nun alle Royalton Hotels & Resorts in Jamaika wieder in Betrieb.

In allen fünf Resorts wurden umfangreiche Modernisierungen vorgenommen. Die komplett neu gestalteten Zimmer und Suiten verbinden eine frische, zeitgemäße Ästhetik und den unverwechselbaren Charakter Jamaikas mit der modernen Eleganz der Royalton Resorts. Die neu gestalteten öffentlichen Bereiche und die aufgewerteten Außenanlagen runden die umfassende Renovierung der fünf Resorts ab.

Die Zimmer bieten Gästen ein Erlebnis, das modernes Design, innovative Technologie und den Komfort verbindet, den Reisende von heute erwarten. Mit interaktiven Fernsehern auf den Zimmern, flächendeckendem Highspeed-WLAN von den Resorts bis zum Strand und der jeweiligen interaktiven Hotel-App haben Gäste ihren Aufenthalt selbst in der Hand. Über ihr Smartphone können sie direkt mit dem Resort-Team Kontakt aufnehmen, mit einem Concierge sprechen, Zimmerservice bestellen, das Tagesprogramm einsehen, Informationen zum Resort abrufen und vieles mehr. In den Monaten nach der Wiedereröffnung wird dieses digitale Angebot noch weiter ausgebaut. So steht Gästen künftig zusätzlich ein interaktiver KI-Concierge zur Verfügung, der rund um die Uhr Unterstützung und Informationen zu ihrem Aufenthalt bietet.

Technologie spielt dabei bereits vor der Anreise eine wichtige Rolle. So können Gäste mit der Online-Zimmerauswahl schon vor ihrer Ankunft ihr Wunschzimmer auswählen und ihren Aufenthalt noch individueller gestalten. Gleichzeitig können sie über den Pre-Check-in den Anreiseprozess vorab starten und so die Wartezeiten bei der Ankunft deutlich verkürzen.

In Negril bietet Royalton Resorts eines der vielfältigsten Resort-Angebote der Destination - von Urlaubserlebnissen für Familien und mehrere Generationen über exklusive Auszeiten nur für Erwachsene bis hin zu einem privaten Au-naturel-Retreat.

Royalton Negril ist eines der wenigen Resorts der Region, das Reisenden jeder Altersklasse umfassende Erlebnisse bietet. Das direkt am Strand gelegene Resort verfügt über neun Restaurants, sieben Bars, mehrere Swimmingpools, einen Kinder-Wasserpark und umfangreiche Sport- und Fitnessanlagen. Hinzu kommen moderne Unterkünfte, Pickleball-Plätze, Freizeitaktivitäten, Kinderbetreuung und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot, das weit über den Strand hinausreicht. Das große Freilichttheater sorgt mit energiegeladenen Shows und Live-Auftritten für lebendige Abende und eine pulsierende Atmosphäre, sobald die Sonne untergeht.

Ebenfalls in Negril bietet das Royalton Hideaway Negril ein exklusives Urlaubserlebnis nur für Erwachsene, bei dem Gemeinschaft und Miteinander im Mittelpunkt stehen. Zum Angebot gehören außerdem speziell reservierte Bereiche sowie das exklusive "Book 1, Enjoy 2"-Konzept der Marke. Gäste haben uneingeschränkten Zugang zu den Restaurants, dem Unterhaltungsangebot und den Einrichtungen des benachbarten Royalton Negril. Dazu gehören insgesamt 12 Bars und 12 Restaurants. Gleichzeitig stehen ihnen exklusive Strandbereiche, direkt am Meer gelegene Pools und Swim-out-Suiten zur Verfügung.

Das Grand Lido Negril ergänzt das Angebot der Negril-Gruppe um ein ganz besonderes Konzept: ein intimes "Au-naturel"-Resort nur für Erwachsene in privater Strandlage. Es bietet ein Maß an Abgeschiedenheit, das man an einem größeren All-inclusive-Reiseziel nur selten findet.

In Montego Bay sorgen das Royalton Blue Waters und das Royalton Hideaway Blue Waters für zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse entlang eines weitläufigen Abschnitts der jamaikanischen Küste.

Das Royalton Blue Waters meldet sich als lebhaftes Strandresort zurück, in dem sich alles um das Karibische Meer und abwechslungsreiche Unterhaltung dreht. Familien und Gruppen erwarten neun Restaurants, sieben Bars, mehrere Pools, ein Lazy River, ein Piraten-Wasserpark, ein Kids' Club sowie Teen-Disco-Abende, das The Royal Spa und das Royalton FIT. Wassersportaktivitäten und große Abendshows im Freilichttheater sorgen für einen abwechslungsreichen Jamaika-Urlaub für jedes Alter - mit Unterhaltung und Aktivitäten von morgens bis abends.

Nur wenige Schritte entfernt liegt das Royalton Hideaway Blue Waters als perfektes Gegenstück: eine Oase nur für Erwachsene, die ganz auf Entspannung, Privatsphäre und ein exklusives Urlaubserlebnis ausgerichtet ist. Das Resort verfügt über 352 Suiten, exklusive Bereiche nur für Erwachsene und eine kleine private Insel direkt vor der Küste. Im Rahmen des einzigartigen "Book 1, Enjoy 2"-Konzepts von Royalton Hideaway erhalten Gäste zudem Zugang zum benachbarten Royalton Blue Waters. Damit stehen ihnen insgesamt 12 Restaurants und 11 Bars zur Verfügung.

Die Resorts setzen bei ihrer Infrastruktur im Rahmen der Royalton Sustainability Standards konsequent auf Nachhaltigkeit. Die Solaranlagen im Royalton Negril und Royalton Blue Waters wurden wieder installiert und sollen künftig mehr als 634.000 kWh erneuerbare Energie pro Jahr erzeugen. Während der Schließung unterstützte die Infrastruktur der Resorts zudem die umliegenden Gemeinden, indem sie diese während des Wiederaufbaus mit Wasser und Strom versorgte.

Auch das nächste Kapitel von Royalton in Jamaika nimmt in Kürze Gestalt an. Im Sommer 2027 soll mit dem Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove ein neues Lifestyle-Resort nur für Erwachsene seine Türen öffnen. Mit dem neuen Resort wird die Marke Royalton CHIC Resorts erstmals in Jamaika vertreten sein. Das Haus setzt auf ein geselliges, designorientiertes Urlaubserlebnis und baut damit die Präsenz des Unternehmens auf der Insel weiter aus.

Reservierungen sind für alle fünf Resorts möglich; Buchungen für das Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove werden in Kürze verfügbar sein. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an acht der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Mit acht eigenständigen Marken bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche Reisevorlieben - von familienfreundlichen Urlaubserlebnissen über gehobene Retreats nur für Erwachsene bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels und erlebnisreichen Kurzaufenthalten.

Das für seinen innovativen Ansatz in der All-inclusive-Hotellerie bekannte Unternehmen baut seine Präsenz in der Karibik kontinuierlich aus und führt zugleich neue Konzepte ein, die den sich wandelnden Vorlieben der Reisenden gerecht werden. Das preisgekrönte Portfolio aus Resorts und Marken wurde von führenden Reisepublikationen und Branchenverbänden ausgezeichnet und steht für das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und erstklassigen Service. Zum Portfolio von Royalton Hotels & Resorts gehören Royalton Luxury Resorts, Royalton Hideaway Resorts, Royalton Vessence Resorts, Royalton CHIC Resorts, Mystique by Royalton, Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton. Weitere Informationen finden Sie unter www.royalton.com.

Im Rahmen der Royalton Sustainability Standards setzt sich Royalton für den Schutz der Umwelt, die Förderung seiner Mitarbeitenden und die Stärkung der Gemeinden ein, in denen das Unternehmen tätig ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com.

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