Berlin (ots) -- Claus Grewenig, RTL Deutschland, erneut zum Vorstandsvorsitzenden gewählt- Dr. Michael Müller, ProSiebenSat.1 Media SE, als Vorsitzender des Fachbereichs TV und Multimedia bestätigt- Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland, wird Vorsitzende des Fachbereichs Radio und Audiodienste- Dr. Jan Ole Püschel, Leiter der Abteilung Medien beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), zu GastIm Rahmen der heutigen Mitgliederversammlung des VAUNET - Verband Privater Medien in Berlin haben die Mitgliedsunternehmen ihre Verbandsspitze einstimmig bestätigt. Claus Grewenig, Chief Corporate Affairs Officer von RTL Deutschland, wurde als Vorstandsvorsitzender des Verbandes wiedergewählt.Im Fachbereich Radio & Audiodienste wird die bisherige Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Dr. Nina Gerhardt, CEO RTL Radio Deutschland, zukünftig als Fachbereichsvorsitzende amtieren, der bisherige Fachbereichsvorsitzende Marco Maier, CEO der FFH MEDIENGRUPPE, als ihr Stellvertreter. Dieser Wechsel wurde vollzogen, nachdem Marco Maier nach sechs Jahren als Vorsitzender nicht mehr erneut für das Amt kandidierte.Dr. Michael Müller, Chief Officer Regulatory Affairs, External & Governmental Relations, ProSiebenSat.1 Media, führt weiterhin als Vorsitzender den Fachbereich TV und Multimedia. Sein Stellvertreter bleibt unverändert Sebastian Kocks, Ressortleiter Medienrecht im Bereich Medienpolitik bei RTL Deutschland.Das Amt des Schatzmeisters des Verbandes wird zukünftig Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director GSA bei Warner Bros. Discovery, innehaben. Er folgt in dieser Funktion Kristina Freymuth, RTL Deutschland/Sky, die das Amt seit vier Jahren innehatte und nicht mehr kandidierte.Claus Grewenig: "Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit allen neu gewählten und bestätigten Kolleginnen und Kollegen der Vorstände. Mein besonderer Dank gilt Marco Maier für seinen langjährigen Einsatz für die Belange des Radios im Verband sowie Kristina Freymuth als verlässlicher Schatzmeisterin. Beide bleiben dem Verband mit ihrer Expertise erhalten."Im Rahmen der Mitgliederversammlung diskutierten die Mitglieder des VAUNET die aktuellen medienpolitischen und regulatorischen Entwicklungen, unter anderem mit Dr. Jan Ole Püschel, Leiter der Abteilung Medien beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), als Gast.Dr. Jan Ole Püschel: "Für eine starke und resiliente Demokratie brauchen wir eine unabhängige und vielfältige Medienlandschaft. Die privaten Medien sind hierbei unverzichtbar - die Refinanzierung ihrer Angebote durch faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten ist daher weiter unsere Aufgabe, national und europäisch."Vorstandsvorsitzender Claus Grewenig betonte: "Die wesentlichen medienpolitischen Herausforderungen sind auf Bundes-, Länder- und EU-Ebene erkannt - jetzt kommt es auf Tempo und Konsequenz bei der Umsetzung an. Private Medien brauchen faire Wettbewerbsbedingungen und mehr Handlungsspielraum: für Investitionen, für Kooperationen sowie im Wettbewerb mit globalen Big Tech-Plattformen. Bei Filmförderung und KI darf die Regulierung nicht zu neuen Belastungen führen, im Wettbewerbs- und Medienrecht müssen bestehende Benachteiligungen privater Anbieter endlich abgebaut werden. Entscheidend ist, dass die politischen Ziele jetzt konsequent eingehalten und schnell umgesetzt werden."Dr. Nina Gerhardt betonte für den Fachbereich Radio & Audiodienste: "Radio und Audio brauchen eine Regulierung, die den Besonderheiten dieses Marktes und seiner Refinanzierung Rechnung trägt - von der terrestrischen Verbreitung bis zu neuen digitalen Plattformen. Gerade dort ist es entscheidend, dass private Radio- und Webradioangebote auf Benutzeroberflächen, in Audiosystemen und im Auto leicht und diskriminierungsfrei auffindbar bleiben. Gleichzeitig brauchen wir im dualen System faire Wettbewerbsbedingungen: Der Reformstaatsvertrag der Länder muss auch im Hörfunk konsequent umgesetzt werden und kommerzielle Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dürfen nicht zulasten privater Anbieter ausgeweitet werden. Nur so können wir unsere starke und vielfältige private Radiolandschaft erhalten."Für TV und Multimedia sagte Dr. Michael Müller: "Privater Rundfunk ist das Gegengewicht zu Tech-Monopolen: Echte Menschen senden für Menschen - keine Klick-Bots. Wer echten Journalismus und damit Orientierung statt algorithmischer Dauerbeschallung sucht, der schaltet uns ein. Gerade in Zeiten, in denen Algorithmen großer Plattformen zunehmend bestimmen, welche Inhalte sichtbar werden, sind unabhängige und professionell arbeitende Medien wichtiger denn je. Sie prüfen Fakten, ordnen Informationen ein und sorgen dafür, dass unterschiedliche Perspektiven Gehör finden. Der Digitale Medien-Staatsvertrag und die anstehende Novelle der AVMD-Richtlinie bieten die Chance, überholte Beschränkungen abzubauen und die Refinanzierungsbedingungen privater TV-Anbieter im Wettbewerb mit weit weniger regulierten Plattformen zu verbessern."Die VAUNET-Mitgliederversammlung warnte zudem davor, dass auf europäischer Ebene verstärkt verbraucherschutzpolitisch getriebene Rechtsakte und Rechtsprechung insbesondere ihre online-basierten und Abo-Geschäftsmodelle gefährden. Beispielhaft seien die Digital-Omnibus-Verordnung, der angekündigte Digital Fairness Act und das EuGH-Urteil zum Widerruf von digitalen Inhalten bzw. Dienstleistungen zu nennen.____Dem Vorstand des VAUNET gehören nach den Wahlen an:Claus Grewenig, RTL Deutschland (Vorstandsvorsitzender); Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland (stellvertretende Vorstandsvorsitzende); Christian Berthold, Antenne Thüringen; Kai Fischer, Audiotainment Südwest; Kristina Freymuth, RTL Deutschland/Sky; Matthias Heinze (Schatzmeister), Warner Bros. Discovery; Sebastian Kocks, RTL Deutschland; Petra Lemcke, SUNSHINE LIVE; Marco Maier, FFH MEDIENGRUPPE; Marco Morocutti, RADIO NRW; Dr. Michael Müller, ProSiebenSat.1 Media und Heiko Zysk, ProSiebenSat.1 Media.Der Vorstand hat auf seiner heutigen konstituierenden Sitzung zudem Frank Hoffmann, WeltN24, und Andreas Gerhardt, SPORT1 Medien, kooptiert.Mit beratender Stimme gehören dem Vorstand Christoph Mühleib, ASTRA Deutschland, sowie Judith Haker, QVC, als Vorsitzender und als stellvertretende Vorsitzende des Technik- und Innovationsforums (TIF) des VAUNET an.Dem Fachbereichsvorstand Radio und Audiodienste des VAUNET gehören nach der heutigen Wahl an:Dr. Nina Gerhardt, RTL Radio Deutschland (Vorsitzende); Marco Maier, FFH MEDIENGRUPPE (stellvertretender Vorsitzender); Christian Berthold, Antenne Thüringen; Kai Fischer, Audiotainment Südwest; Carolin Häublein, Skyline Medien; Carsten Hoyer, Antenne Niedersachsen; Andreas Lang, STUDIO GONG; Petra Lemcke, SUNSHINE LIVE; Marco Morocutti, RADIO NRW; Alexander Schreckinger, Neue Welle, und Michael Tenbusch, Burda Broadcast Media.Die Fachbereichsversammlung Radio und Audiodienste hat Sebastian Cochois, KISS FM, Prof. Matthias Gülzow, Radio Paradiso; Tim Lauth, The Radio Group, Matthias Schlettert, Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen, und Sven Thölen, RMS, zur Kooptation im Fachbereichsvorstand vorgeschlagen.Dem Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia gehören nach der heutigen Wahl an:Dr. Michael Müller, ProSiebenSat.1 Media (Vorsitzender); Sebastian Kocks, RTL Deutschland (stellvertretender Vorsitzender); Andreas Gerhardt, SPORT1 Medien; Frank Hoffmann, WeltN24; Michael Keidel, Paramount; Vera Nickel, Home Shopping Europe; Elke Nußbaum, RTL Deutschland/Sky; Sonja Schwetje, RTL Nord, Dr. Benjamin Vollrath, Warner Bros. Discovery; Tim Werner, Mainstream Media und Heiko Zysk, ProSiebenSat.1 Media.Die Fachbereichsversammlung Fernsehen und Multimedia hat Paul Leo Giani, dctp, und Wolf Osthaus, Netflix, zur Kooptation im Fachbereichsvorstand vorgeschlagen.Als Kassenprüfer des Verbandes wurden Ulrich Hürter, Schlagerparadies, und Nikolai Schulze-Sölde, RTLZWEI, in ihren Ämtern bestätigt.Das Technik- und Inovationsforum (TIF) des VAUNET hat Christoph Mühleib, ASTRA Deutschland, als Vorsitzenden und Judith Haker, QVC, als stellvertretende Vorsitzende in ihren Ämtern bestätigt.Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/6357144