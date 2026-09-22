Welchen Anteil hat der Vertriebsweg "Makler" am Neugeschäft? Eine aktuelle Statistik des GDV zeigt: Makler sitzen weiterhin fest im Sattel. An die Ausschließlichkeit kommen sie allerdings nicht heran - bis auf eine Sparte. Hier sind sie im Jahr 2025 knapp an den AO-lern vorbeigezogen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat neue Branchenzahlen veröffentlicht. Die "Statistiken zur deutschen Versicherungswirtschaft" untersucht jährlich die Anteile der verschiedenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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