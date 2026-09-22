Der S&P 500 hat ein neues Allzeithoch fest im Blick. Gleichzeitig ist die Marktbreite so erschreckend niedrig, dass jetzt eine Extremsituation wie zuletzt 1999 vorliegt. Neue Rekordhochs in Sicht: US-Aktienmarkt unerschütterlich ... Trotz der höchsten Anleiherenditen seit vielen Jahren, anhaltend hohen Energiepreisen und immer riskanteren Finanzierungen des KI-Booms ist der US-Gesamtmarktindex S&P 500 auf dem Weg zu neuen Rekordnotierungen. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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