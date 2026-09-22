Berlin (ots) -Christina Stumpp zur Vorsitzenden der AG Landwirtschaft gewähltDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Johannes Winkel zu einem ihrer stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Winkel übernimmt als Vize die Zuständigkeit für die Themen Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Sport und Ehrenamt. Zur Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft, Ernährung und Heimat wählte die Fraktion Christina Stumpp aus dem Wahlkreis Waiblingen. Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik wählte Josef Oster zu ihrem neuen Vorsitzenden.Der 34-jährige Jurist Winkel aus dem Wahlkreis Düsseldorf sitzt seit 2025 im Bundestag. In der Unionsfraktion war er zunächst stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales. Als Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands und Mitglied der Jungen Gruppe im Bundestag setzt er sich besonders dafür ein, dass die Stimmen junger Menschen im politischen Raum gehört werden. Winkel übernimmt als Fraktionsvize die Nachfolge von Carsten Linnemann, der im Juli zum Bundesgesundheitsminister ernannt worden war.Die 38-jährige Steuer- und Verwaltungsexpertin Stumpp ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Für die Unionsfraktion sitzt sie im Innenausschuss. Innerhalb der Fraktion ist sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik, der Gruppe der Frauen und des Parlamentskreises Mittelstand. Seit 2022 war sie auch stellvertretende Generalsekretärin der CDU. Stumpp folgt als landwirtschaftspolitische Sprecherin auf Johannes Steiniger, der Ende Juli als Parlamentarischer Staatssekretär ins Bundeswirtschaftsministerium gewechselt ist.Neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik ist Josef Oster, der seit 2017 dem Bundestag angehört. Der 55-jährige aus dem Wahlkreis Koblenz tritt die Nachfolge von Klaus Mack an, der im Juni zum Fraktionsvize für Umwelt und Klimaschutz sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gewählt worden war. Oster ist unter anderem Mitglied des Innenausschusses und leitet diesen in der laufenden Wahlperiode als amtierender Vorsitzender.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6357150