München (ots) -Der Münchener Verein setzt seine beispiellose Erfolgsserie fort: Bei der aktuellen Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv und des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) wurde die Münchner Versicherungsgruppe zum 15. Mal in Folge als "Versicherer des Jahres" ausgezeichnet. Damit festigt das Unternehmen seine einzigartige Ausnahmestellung im deutschen Versicherungsmarkt.Im Rahmen der repräsentativen Studie wurden insgesamt 37 Versicherungsunternehmen untersucht. Der Münchener Verein sicherte sich mit 78,5 Punkten und dem Qualitätsurteil "gut" erneut den 1. Rang in der Gesamtwertung. In einem Marktumfeld, in dem die allgemeine Kundenzufriedenheit branchenweit spürbar sinkt, behauptete sich die Versicherungsgruppe auch dieses Jahr an der Spitze und ließ namhafte Mitbewerber hinter sich.Erstklassige Bewertungen in Kernbereichen und EinzelspartenBesonders überzeugen konnte der Münchener Verein in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Transparenz und Verständlichkeit, in denen das Unternehmen jeweils den 1. Platz im Gesamtfeld aller 37 Versicherer belegte. Mit einem Net Promoter Score (NPS) von +65,5 weist der Versicherer zudem die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft in der gesamten Studie auf. Rund 81 Prozent der Befragten bewerteten die Produktqualität positiv, während die Ärgernisquote mit nur 12,5 Prozent zu den besten Werten im Branchenvergleich gehört.Auch in den einzelnen Versicherungssparten setzt sich der Münchener Verein im Wettbewerbsumfeld durch:- 1. Platz in der Krankenversicherung: Der Münchener Verein platziert sich auf dem obersten Treppchen vor der gesamten Konkurrenz im privaten Krankenversicherungsbereich.- 1. Platz in der Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung: Im Segment der Vorsorge und Existenzsicherung behauptet sich das Unternehmen erfolgreich gegen starke Mitbewerber wie die VPV, Allianz oder Nürnberger.- 2. Platz in der Sparte Haus und Wohnung: Ein herausragender 2. Rang direkt auf dem Podium vor zahlreichen etablierten Sachversicherern.Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein zur Auszeichnung: "Fünfzehn Mal in Folge auf Platz 1 beim "Versicherer des Jahres" - diese historische Auszeichnung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter Kundenorientierung und höchster Qualitätsstandards. Dass wir uns in einem anspruchsvollen Marktumfeld erneut an der Spitze behaupten, bestätigt unsere Position als verlässlicher Versicherer mit Innovationskraft. Auch für 2027 ist unser Ziel klar definiert: Wir werden unsere Spitzenposition weiter ausbauen und neue Maßstäbe für eine moderne Absicherung setzen."Rainer Breitmoser, CCO des Münchener Verein ergänzt: "Der erneute Erfolg ist unter anderem eine herausragende Bestätigung unserer Service-Strategie. Dass unsere Kundinnen und Kunden explizit die 'tadellose und schnelle' Abwicklung über unsere ServiceApp hervorheben, zeigt, dass unsere Investitionen in digitale Schnittstellen den Nerv der Zeit treffen. Um diesen Spitzenplatz auch künftig zu verteidigen, werden wir unsere Service-Architektur weiter optimieren und Prozesse vereinfachen, ohne dabei die persönliche Komponente im Kundendialog außer Acht zu lassen."Den Erfolg spiegeln auch Kundenstimmen der Umfrage wider, wie zum Beispiel: "Die App ist super und bei Rückfragen wird man sehr gut beraten. Die Abwicklung über die App läuft auch tadellos und sehr schnell."In einem herausfordernden Marktumfeld, setzt der Münchener Verein mit der 15. Auszeichnung zum "Versicherer des Jahres" in Folge ein deutliches Zeichen für die Relevanz von Transparenz, erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis und Innovationskraft, um den Kundenbedürfnissen fortlaufend gerecht zu werden.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6357147