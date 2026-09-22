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Dow Jones News
22.09.2026 19:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Trump-Drohung gegen Iran bremst Wall Street aus

DJ MÄRKTE USA/Trump-Drohung gegen Iran bremst Wall Street aus

DOW JONES--Die US-Börsen tendieren am Dienstag im Verlauf wenig verändert. Neue Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran bremsen die Wall Street aus. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,5 Prozent auf 51,784 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent. Der Nasdaq-Composite steigt um 0,2 Prozent und verbucht ein neues Rekordhoch.

Die Ölpreise hatten zeitweise deutlicher nachgegeben, erholen sich aber, nachdem US-Präsident Donald Trump während seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York mit "Auslöschung" des Iran gedroht hat. Brentöl zeigt sich mit aktuell 100,35 Dollar je Barrel kaum verändert. Auch die zwischenzeitlich gesunkenen Marktzinsen ziehen wieder an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 1 Basispunkt auf 4,98 Prozent. Der Dollar tendiert derweil etwas fester. Der Euro sinkt auf rund 1,1430 Dollar.

Vor Trumps Auftritt hatten Marktteilnehmer von wachsender Zuversicht gesprochen, dass die Verhandlungen zwischen USA und Iran über eine Beendigung des Kriegs Fortschritte machen werden und bald wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden kann. Zur UN-Generalversammlung in New York wurden Diplomaten beider Länder erwartet. Überdies meldete Kyodo News, dass der Iran vorgeschlagen habe, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten. Und einem Bericht des Wall Street Journal zufolge könnte die durch Drohnenangriffe beschädigte Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien schon in wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Auch Unternehmensnachrichten sind rar. Die am Vortag gut gelaufenen Aktien mit KI-Bezug treten nach anfänglichen Gewinnmitnahmen mehr oder weniger auf der Stelle. Unter anderem tendieren Advanced Micro Devices (AMD) kaum verändert. Die Marktkapitalisierung von AMD hatte am Montag erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Intel fallen um 0,1 Prozent. Nvidia gewinnen 0,6 Prozent. Aktien von Software-Entwicklern haben ins Minus gedreht. Sie bewegen sich häufig gegenläufig zu KI-Aktien, denn Anleger befürchten, dass von KI eine disruptive Wirkung auf den Software-Sektor ausgehen könnte. Salesforce fallen um 2,1 Prozent, Adobe um 3,6, Servicenow um 1,4 und Workday um 1,1 Prozent.

Die Gamestop-Aktie rückt um 4,3 Prozent vor. Aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht geht hervor, dass CEO Ryan Cohen weitere 1,15 Millionen Aktien des Videospielehändlers gekauft hat. Der Kurs von Millerknoll steigt um 0,7 Prozent; der Möbelhersteller hat nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose gesenkt, die Gewinnprognose aber bekräftigt.

Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba verbessert sich um 0,5 Prozent. Das Unternehmen hat am Dienstag seinen bisher leistungsstärksten KI-Chip und sein bisher umfangreichstes KI-Modell vorgestellt. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.783,96  -0,5  -264,87    52.048,83 
S&P-500         7.758,70  -0,1   -6,00    7.764,70 
NASDAQ Comp      27.175,31  +0,2   +53,22    27.122,09 
NASDAQ 100       30.597,96  +0,4  +115,61    30.482,35 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,76 +0,01    4,79      4,71 
5 Jahre           4,85 +0,02    4,86      4,79 
10 Jahre          4,98 +0,01    4,98      4,92 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr 
EUR/USD          1,1432  -0,3  -0,0030     1,1462     1,1470 
EUR/JPY          180,17  -0,1  -0,2300      180,4    180,6000 
EUR/CHF          0,9397  -0,2  -0,0015     0,9412     0,9416 
EUR/GBP          0,858  +0,1   0,0008     0,8572     0,8576 
USD/JPY          157,57  +0,1   0,2100     157,36    157,4300 
GBP/USD          1,332  -0,3  -0,0043     1,3363     1,3372 
USD/CNY          6,6996  +0,1   0,0043     6,6953     6,6953 
USD/CNH          6,7006  +0,1   0,0081     6,6925     6,6923 
AUS/USD          0,7099  -0,2  -0,0016     0,7115     0,7121 
Bitcoin/USD      86.138,28  -1,0  -836,24    86.974,52   86.298,50 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         96,85  +1,1    1,07      95,78 
Brent/ICE         100,35  +0,0    0,01     100,34 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.326,43  -0,4   -16,73    4.343,16 
Silber           65,71  -0,5   -0,32      66,03 
Platin         1.815,58  +1,0   18,02    1.797,56 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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September 22, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)

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