DJ MÄRKTE USA/Trump-Drohung gegen Iran bremst Wall Street aus

DOW JONES--Die US-Börsen tendieren am Dienstag im Verlauf wenig verändert. Neue Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran bremsen die Wall Street aus. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,5 Prozent auf 51,784 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent. Der Nasdaq-Composite steigt um 0,2 Prozent und verbucht ein neues Rekordhoch.

Die Ölpreise hatten zeitweise deutlicher nachgegeben, erholen sich aber, nachdem US-Präsident Donald Trump während seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York mit "Auslöschung" des Iran gedroht hat. Brentöl zeigt sich mit aktuell 100,35 Dollar je Barrel kaum verändert. Auch die zwischenzeitlich gesunkenen Marktzinsen ziehen wieder an. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 1 Basispunkt auf 4,98 Prozent. Der Dollar tendiert derweil etwas fester. Der Euro sinkt auf rund 1,1430 Dollar.

Vor Trumps Auftritt hatten Marktteilnehmer von wachsender Zuversicht gesprochen, dass die Verhandlungen zwischen USA und Iran über eine Beendigung des Kriegs Fortschritte machen werden und bald wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus transportiert werden kann. Zur UN-Generalversammlung in New York wurden Diplomaten beider Länder erwartet. Überdies meldete Kyodo News, dass der Iran vorgeschlagen habe, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten. Und einem Bericht des Wall Street Journal zufolge könnte die durch Drohnenangriffe beschädigte Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien schon in wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Wichtige Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht. Auch Unternehmensnachrichten sind rar. Die am Vortag gut gelaufenen Aktien mit KI-Bezug treten nach anfänglichen Gewinnmitnahmen mehr oder weniger auf der Stelle. Unter anderem tendieren Advanced Micro Devices (AMD) kaum verändert. Die Marktkapitalisierung von AMD hatte am Montag erstmals die Marke von 1 Billion Dollar geknackt. Intel fallen um 0,1 Prozent. Nvidia gewinnen 0,6 Prozent. Aktien von Software-Entwicklern haben ins Minus gedreht. Sie bewegen sich häufig gegenläufig zu KI-Aktien, denn Anleger befürchten, dass von KI eine disruptive Wirkung auf den Software-Sektor ausgehen könnte. Salesforce fallen um 2,1 Prozent, Adobe um 3,6, Servicenow um 1,4 und Workday um 1,1 Prozent.

Die Gamestop-Aktie rückt um 4,3 Prozent vor. Aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht geht hervor, dass CEO Ryan Cohen weitere 1,15 Millionen Aktien des Videospielehändlers gekauft hat. Der Kurs von Millerknoll steigt um 0,7 Prozent; der Möbelhersteller hat nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal seine Umsatzprognose gesenkt, die Gewinnprognose aber bekräftigt.

Die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba verbessert sich um 0,5 Prozent. Das Unternehmen hat am Dienstag seinen bisher leistungsstärksten KI-Chip und sein bisher umfangreichstes KI-Modell vorgestellt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.783,96 -0,5 -264,87 52.048,83 S&P-500 7.758,70 -0,1 -6,00 7.764,70 NASDAQ Comp 27.175,31 +0,2 +53,22 27.122,09 NASDAQ 100 30.597,96 +0,4 +115,61 30.482,35 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,76 +0,01 4,79 4,71 5 Jahre 4,85 +0,02 4,86 4,79 10 Jahre 4,98 +0,01 4,98 4,92 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 Uhr EUR/USD 1,1432 -0,3 -0,0030 1,1462 1,1470 EUR/JPY 180,17 -0,1 -0,2300 180,4 180,6000 EUR/CHF 0,9397 -0,2 -0,0015 0,9412 0,9416 EUR/GBP 0,858 +0,1 0,0008 0,8572 0,8576 USD/JPY 157,57 +0,1 0,2100 157,36 157,4300 GBP/USD 1,332 -0,3 -0,0043 1,3363 1,3372 USD/CNY 6,6996 +0,1 0,0043 6,6953 6,6953 USD/CNH 6,7006 +0,1 0,0081 6,6925 6,6923 AUS/USD 0,7099 -0,2 -0,0016 0,7115 0,7121 Bitcoin/USD 86.138,28 -1,0 -836,24 86.974,52 86.298,50 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 96,85 +1,1 1,07 95,78 Brent/ICE 100,35 +0,0 0,01 100,34 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.326,43 -0,4 -16,73 4.343,16 Silber 65,71 -0,5 -0,32 66,03 Platin 1.815,58 +1,0 18,02 1.797,56 (Angaben ohne Gewähr) ===

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September 22, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)

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