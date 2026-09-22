Börse heute: Uneinheitliche US-Märkte, KI-Rückenwind & Bewegung am Ölmarkt

An der Börse heute zeigte sich der globale Handel uneinheitlich, wobei der Technologiesektor an der Wall Street relative Stärke demonstrieren konnte. Neben den aktuellen Erwartungen im Halbleiterbereich prägten vor allem weltpolitische Signale von der UNO-Generalversammlung, MÖGLICHE Entspannungssignale bei den Öl-Transitrouten im Nahen Osten sowie die anhaltende Debatte um Künstliche Intelligenz das Marktgeschehen.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.