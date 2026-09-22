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Innerhalb einer Stunde wurden 300 Millionen Dollar in Short-Positionen zwangsliquidiert. Bitcoin durchbrach 84.000 Dollar, den höchsten Stand seit acht Monaten, und XRP schoss um sieben Prozent auf 1,48 Dollar. Noch am Vortag lag das Tagestief bei 1,37 Dollar, und der Markt wirkte ohne klare Richtung. Die Funding Rate war seit dem 11. September negativ, eine Mehrheit der Trader hatte über Tage hinweg gegen XRP gewettet. Die XRP Prognose hängt jetzt davon ab, ob echte Käufer den Kurs halten oder ob der Squeeze ohne sie verpufft.

XRP Prognose aktuell: Was der Short Squeeze für den Kurs bedeutet

XRP stieg am 21. September auf 1,48 Dollar und führte die Altcoin-Gewinne an. Bitcoin hatte Stunden zuvor die Marke von 84.000 Dollar erreicht, den höchsten Kurs seit Januar. Laut Yahoo Finance meldete CoinGlass in der Stunde nach dem Bitcoin-Ausbruch 300 Millionen Dollar an Zwangsliquidierungen im gesamten Kryptomarkt. 96 Prozent betrafen Short-Positionen. XRP hatte unter den großen Kryptowährungen die höchste Short-Dichte, was den Token zum größten Profiteur des Squeezes machte.

Die Funding Rate war zehn Tage lang negativ, ein klares Zeichen für ein überfülltes Short-Buch. Als Bitcoin sprang, mussten Börsen XRP automatisch zum Marktpreis zurückkaufen, um die unterfinanzierten Verlustkonten abzudecken. Dieser erzwungene Kaufdruck durchbrach den Abwärtstrend, der seit Ende August jede XRP-Rallye gedeckelt hatte. Laut TipRanks hat XRP seinen 200-Tage-Durchschnitt bei 1,35 Dollar zurückerobert, ein technisches Signal, das viele Trader als Trendwende lesen. Die Zuflüsse zu Binance stiegen laut CoinGape um 663 Prozent, obwohl das Long/Short-Verhältnis bei 0,93 liegt und weiterhin mehr Short- als Long-Konten existieren.

Unterstützung liegt bei 1,41 Dollar, Widerstände bei 1,50 und 1,70 Dollar. Am 1. Oktober gibt Ripple eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei, ein Ereignis, das den Kurs erfahrungsgemäß belastet. Ohne Spot-Käufer verliert der Squeeze seine Wirkung. Analysten sehen die XRP Prognose für Oktober zwischen 1,20 und 1,60 Dollar. Doch während XRP auf Zwangskäufe angewiesen war, um überhaupt zu steigen, zieht ein anderes Projekt echtes Kapital an, freiwillig und ohne Leverage.

Pepeto: Echtes Kapital statt erzwungener Rückkäufe

XRP brauchte 300 Millionen Dollar an Zwangsliquidierungen, um sieben Prozent zu steigen. Pepeto braucht das nicht. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind freiwillig in den Presale geflossen, ohne dass ein einziger Short-Seller dafür bezahlen musste. Die Produkte, die andere Coins erst für nächstes Jahr planen, sind hier bereits live.

PepetoSwap ist live und verlangt null Handelsgebühren. Ein Trade von 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PepetoSwap nichts. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar spart ein Trader 3.000 Dollar. Die Börse verarbeitet bereits 50 Millionen Dollar tägliches Volumen, und dieser Vorsprung wächst mit jedem Tag, den die Konkurrenz noch plant.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Anleger auf eine vollständig auditierte Grundlage zurückgreifen können. Der Mitgründer hat Pepe erschaffen, den Coin, der die Meme-Bewegung startete, und ein Entwickler von Binance gehört zum Kernteam. Ein Binance-Listing steht bevor, und dieses Team kennt den Prozess von innen. Das ist kein Punkt auf einer Roadmap, das Team hat den Weg bereits einmal gegangen.

Zum Preis von 0,000000188 Dollar ist der Einstieg so niedrig wie nie. Jede neue Presale-Stufe hebt den Preis automatisch an, und die aktuelle Stufe nähert sich dem Ende. Frühe Halter großer Coins wie XRP haben aus wenigen Tausend Dollar Vermögen gemacht, die ihr Leben verändert haben, und viele wünschen sich, damals mehr gekauft zu haben. Pepeto steht vor dem Listing, vor der breiten Öffentlichkeit, und den Preis, der heute im Presale gilt, wird es nach dem Listing nicht mehr geben.

Fazit

XRP brauchte einen Short Squeeze, um sieben Prozent zu steigen, und selbst das könnte nicht halten. Pepeto sammelt Kapital ohne Zwangskäufe, ohne Leverage, ohne fremde Verluste. Eine Börse ohne Gebühren, ein vollständig auditierter Code, ein Binance-Listing auf dem Weg, und ein Presale-Preis, der mit jeder Stufe steigt. Wer die nächste Stufe abwartet, zahlt mehr für dasselbe Projekt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis und die verbleibende Zeit in dieser Stufe.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist mit XRP nach dem Short Squeeze passiert?

Der Kurs erreichte am 21. September 1,48 Dollar, ein Plus von sieben Prozent an einem Tag. Auslöser war die Zwangsliquidierung von 300 Millionen Dollar in Short-Positionen. Die nächste Hürde liegt bei 1,50 Dollar, die Absicherung bei 1,41 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto?

Pepeto betreibt eine Börse ohne Handelsgebühren mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen. SolidProof hat den Code geprüft, und ein Binance-Listing steht bevor. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.