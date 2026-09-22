Die T-Rex Dual Solar wurde für Abenteuer abseits des Stromnetzes entwickelt und kombiniert ein helles AMOLED-Display mit beidseitiger Solarenergiegewinnung, um die Akkulaufzeit zu verlängern, wenn der Zugang zu herkömmlicher Stromversorgung eingeschränkt ist.

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz von Zepp Health, hat heute die T-Rex Dual Solar vorgestellt, eine Premium-Expeditions-Smartwatch, die für Langstrecken- und mehrtägige Erkundungstouren konzipiert ist. Die T-Rex Dual Solar kommt zur Herbsttagundnachtgleiche auf den Markt einem Tag, der durch das Gleichgewicht von Sonnenlicht und Dunkelheit geprägt ist und ist die weltweit erste AMOLED-Smartwatch mit einem beidseitigen Solarladesystem, das die Solarenergiegewinnung sowohl über das Display als auch über eine innovative Rückseite aus Glaskeramik kombiniert.

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The Amazfit T-Rex Dual Solar is the world's first AMOLED smartwatch featuring a dual-sided solar charging system, combining solar collection either through the display or through an innovative glass ceramic back plate.

Die T-Rex Dual Solar vereint eine typische Akkulaufzeit von bis zu 25 Tagen mit einem hellen Vollfarb-AMOLED-Display, während die Solarenergiegewinnung die Akkulaufzeit noch weiter verlängern kann. Für diejenigen, die Abenteuer an den Grenzen der bekannten Welt erleben, bietet die Solartechnik noch einen weiteren Vorteil: eine Möglichkeit, eine vollständig entladene Uhr mithilfe von Sonnenlicht wieder zum Leben zu erwecken, wenn herkömmliche Stromquellen nicht verfügbar sind, sodass Nutzer wieder Zugriff auf wichtige Funktionen wie Karten und Routeninformationen erhalten.

"Outdoor-Uhren müssen im Alltag genauso gut funktionieren wie dann, wenn man meilenweit von einer Stromquelle entfernt ist", sagte Sara Webster Wylie, VP of Global Marketing bei Amazfit. "Mit der T-Rex Dual Solar wollten wir vermeiden, dass Nutzer sich zwischen dem hellen, hochwertigen Display, das sie im Alltag wünschen, und der Akkulaufzeit, die sie im Freien benötigen, entscheiden müssen. Durch die erstmalige Kombination von AMOLED und Solarenergie können wir beides bieten."

Solarenergie von beiden Seiten

Die T-Rex Dual Solar verfügt über zwei Solarflächen, die für unterschiedliche Momente eines Abenteuers ausgelegt sind:

Solarfläche auf der Vorderseite: Sammelt Energie, während die Uhr bei ausreichender Sonneneinstrahlung getragen wird. Unter den von Amazfit getesteten typischen Nutzungsbedingungen kann eine tägliche Bestrahlung von drei Stunden bei 50.000 Lux die Akkulaufzeit von bis zu 25 Tagen auf bis zu 34 Tage verlängern.

Sammelt Energie, während die Uhr bei ausreichender Sonneneinstrahlung getragen wird. Unter den von Amazfit getesteten typischen Nutzungsbedingungen kann eine tägliche Bestrahlung von drei Stunden bei 50.000 Lux die Akkulaufzeit von bis zu 25 Tagen auf verlängern. Solar auf der Rückseite: Ein größeres Solarpanel, das in die Glaskeramik-Rückseite integriert ist, bietet Nutzern eine weitere Möglichkeit, die Sonneneinstrahlung außerhalb des Handgelenks zu maximieren. Mit der doppelten Solarfläche des Frontpanels lässt sich durch die Exposition der Rückseite gegenüber Sonnenlicht deutlich mehr Sonnenenergie sammeln.

Ein größeres Solarpanel, das in die Glaskeramik-Rückseite integriert ist, bietet Nutzern eine weitere Möglichkeit, die Sonneneinstrahlung außerhalb des Handgelenks zu maximieren. Mit der doppelten Solarfläche des Frontpanels lässt sich durch die Exposition der Rückseite gegenüber Sonnenlicht deutlich mehr Sonnenenergie sammeln. Solar-Prioritätsmodus: Versetzt die Uhr in einen Ultra-Energiesparmodus, der darauf ausgelegt ist, die Gewinnung von Sonnenenergie außerhalb des Handgelenks zu maximieren.

Ein Sicherheitsnetz jenseits des Stromnetzes

Die T-Rex Dual Solar verbindet eine typische Akkulaufzeit von bis zu 25 Tagen mit einem hellen Vollfarb-AMOLED-Display, während die Solarenergiegewinnung die Akkulaufzeit noch weiter verlängern kann. Für diejenigen, die Abenteuer an den Grenzen der Welt erleben, kann diese zusätzliche Energie dazu beitragen, die Zeit zwischen herkömmlichen Ladevorgängen zu verlängern, wenn der Zugang zu Strom begrenzt ist.

"In den Bergen ist die Navigation eines der wichtigsten Sicherheitsinstrumente, die man hat", sagte Jost Kobusch, Amazfit-Athlet und Alpinist. "Das Interessante am Solarladen ist nicht die Bequemlichkeit, sondern dass man eine echte Reserve hat, wenn man weit weg von der Zivilisation ist. Wenn ich mich auf das Sonnenlicht verlassen kann, um meine Uhr am Laufen zu halten, muss ich vielleicht keine zusätzliche Powerbank nur für die Navigation mitnehmen. Das spart Gewicht und macht die Ausrüstung übersichtlicher. Gerade in großer Höhe, wo viel Sonnenlicht vorhanden ist, kann eine zusätzliche Energiequelle einen entscheidenden Unterschied machen, wenn man unter schwierigen Bedingungen die Route überprüfen muss."

Wenn Energiesparen oberste Priorität hat, reduziert der Outdoor-Extreme-Batteriemodus den Stromverbrauch für ausgedehnte Abenteuer, während wichtige Outdoor-Funktionen wie GPS-Trackpunkte weiterhin aktiv bleiben. Der neue "Expedition"-Aktivitätsmodus nutzt diese Energiespareinstellung, um mehrtägige Touren und längere Zeiträume ohne Zugang zu einem Ladegerät zu unterstützen.

Entwickelt für extreme Bedingungen

Das T-Rex Dual Solar wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und kombiniert hochwertige Materialien mit Funktionen, die für unvorhersehbare Bedingungen ausgelegt sind:

Lünette aus Titan der Güteklasse 5 und kratzfestes Saphirglas

und kratzfestes 1,32-Zoll-AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits für klare Karten, Routen und Informationen im Freien

von bis zu für klare Karten, Routen und Informationen im Freien Wasserdichtigkeit nach 10 ATM und Unterstützung für Freizeittauchen bis 50 Meter

und Unterstützung für Freizeittauchen bis Integrierte Taschenlampe mit einer Rotlichtoption für eine sanftere Ausleuchtung bei Nacht, die die Nachtsicht schont

für eine sanftere Ausleuchtung bei Nacht, die die Nachtsicht schont 660-mAh-Akku mit einer Laufzeit von bis zu 25 Tagen bei typischer Nutzung und bis zu und bis zu 41 Stunden im GPS-Präzisionsmodus

Über die Grenzen des Netzes hinaus

Die T-Rex Dual Solar bringt fortschrittliche Navigationswerkzeuge ans Handgelenk:

Vorinstallierte Vollfarbkarten mit erweitertem Straßennetz sowie herunterladbare Höhenlinien- und Skikarten

mit erweitertem Straßennetz sowie herunterladbare Höhenlinien- und Skikarten Intelligente Routenplanung, Schritt-für-Schritt-Navigation, erweiterte Wegpunktnavigation und POI-Anzeige

Schritt-für-Schritt-Navigation, erweiterte Wegpunktnavigation und POI-Anzeige Navigations-Steigungskurve mit einem farbcodierten Höhenprofil, das anstehende Anstiege und Abfahrten auf einen Blick anzeigt

mit einem farbcodierten Höhenprofil, das anstehende Anstiege und Abfahrten auf einen Blick anzeigt LiveShare, mit dem Nutzer ihren Standort, ihre Richtung und wichtige Aktivitätsdaten in Echtzeit mit Freunden, Familie oder Teamkollegen teilen können das gibt den Daheimgebliebenen zusätzliche Sicherheit

Die Intelligenz hinter jedem Abenteuer

Die Zepp-App vereint Trainings-, Erholungs- und Outdoor-Aktivitätsdaten an einem Ort und bietet personalisierte Einblicke, die Nutzern helfen sollen, ihre Leistung zu verstehen und sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommt ganz ohne Abonnement.

Preise und Verfügbarkeit

Die Amazfit T-Rex Dual Solar ist ab dem 22. September 2026 für 649,99 USD auf Amazfit.com und Amazon erhältlich.

Über Amazfit

Amazfit ist eine globale Marke für Sporttechnologie und Smart Wearables und gehört zu Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Gesundheitstechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health agiert als dezentralisierte globale Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und anderen Märkten.

Amazfit wurde für Sportler und aktive Menschen entwickelt, die disziplinübergreifend trainieren, und entwickelt Leistungs-Wearables, die Ausdauer, Kraft, Hybridtraining und Regeneration miteinander verbinden. Die Produkte kombinieren fortschrittliche Sporttechnologie mit intelligenten Trainings- und Regenerationserkenntnissen, um Menschen dabei zu helfen, ihre Leistung besser zu verstehen, zielgerichtet zu trainieren und im Laufe der Zeit sinnvolle Fortschritte zu erzielen.

Amazfit wird von Zepp unterstützt, der Technologie- und Intelligenzplattform, die hinter dem vernetzten Trainingserlebnis steht. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Mary Thompson Woodbury

Head of PR, Amazfit North America

Mary.woodbury@zepp.com