XRP Kurs springt über 1,50 Dollar: Wale kaufen 2,2 Milliarden in 96 Stunden

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Wale haben in 96 Stunden rund 1,54 Milliarden XRP im Wert von 2,2 Milliarden Dollar akkumuliert. Der XRP Kurs reagierte mit einem Anstieg von über acht Prozent in drei Tagen und durchbrach die Marke von 1,50 Dollar. Am 22. September notiert XRP bei 1,54 Dollar mit einem täglichen Handelsvolumen von über vier Milliarden Dollar. Analyst Ali Charts sieht ein inverses Kopf-Schulter-Muster mit einem Kursziel von zwei Dollar. Gleichzeitig überschritt der Ripple-Stablecoin RLUSD 1,6 Milliarden Dollar. Die Signale deuten auf eine Verschiebung im Markt hin, die seit Monaten nicht zu beobachten war. Dieser Artikel ordnet die Datenlage ein, zeigt was sie für die kommenden Wochen bedeuten und warum gerade jetzt ein Presale-Projekt mit fertigen Werkzeugen das größte Renditepotenzial bieten kann.

Was treibt den XRP Kurs in dieser Woche nach oben?

Zwischen dem 16. und 19. September haben Großanleger laut Santiment-Daten rund 1,54 Milliarden XRP angehäuft. Analyst Ali Charts berichtete auf X, dass die Bestände der Wal-Wallets von 8,1 Milliarden auf 9,7 Milliarden XRP stiegen. Der größte Zuwachs fiel auf den 16. und 17. September, die Bestände blieben danach auf dem erhöhten Niveau. Diese Akkumulation begann direkt nach dem Rückgang auf 1,27 Dollar, den die gescheiterte CLARITY-Act-Abstimmung im US-Senat ausgelöst hatte. Großanleger kaufen in der Regel nahe technischer Unterstützungszonen, nicht auf dem Weg nach oben.

XRP notiert am 22. September bei 1,54 Dollar laut CoinDesk mit einem Handelsvolumen von über 4,3 Milliarden Dollar. Das Volumen liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Wochen. Ali Charts sieht auf dem Tageschart ein inverses Kopf-Schulter-Muster mit einer Nackenlinie bei 1,55 Dollar. Ein bestätigter Ausbruch würde ein Kursziel von zwei Dollar eröffnen. Der Stablecoin RLUSD hat laut crypto.news die 1,6 Milliarden Dollar überschritten, was die institutionelle Nachfrage untermauert.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 98 Milliarden Dollar auf Rang sechs aller Kryptowährungen. CoinCodex erwartet für Oktober im Schnitt 2,00 Dollar, Changelly setzt konservativer bei 1,43 Dollar an. Wenn Wale in dieser Größenordnung akkumulieren, folgt häufig eine Preisbewegung. Aber XRP steht auf einem Fundament von fast 100 Milliarden Dollar. Selbst eine Verdopplung wäre ein gemessener Anstieg von einem bereits massiven Niveau. Die Frage für Anleger, die echtes Potenzial suchen: Wo stehen die Werkzeuge schon, aber der Preis noch nicht?

Pepeto: Wie ein Presale mit fertigen Werkzeugen beim XRP-Ausbruch auffällt

Wale schieben Milliarden in XRP, weil sie an den Ausbruch glauben. Doch wer in vergangenen Zyklen die größten Renditen erzielte, war nicht bei den Walen, sondern einen Schritt vorher. Pepeto steht genau an dieser Stelle.

Pepeto ist ein Meme-Token-Presale mit einer Börse, die für jeden Handel null Gebühren erhebt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind auf der offiziellen Pepeto-Website eingegangen, in einer Phase, in der die meisten neuen Token keine nennenswerten Summen einsammeln konnten. PepetoSwap ist die aktive Börse im Kern des Projekts mit einer Handelsgebühr von exakt null Prozent. Die Plattform verarbeitet ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar und bietet Market Orders, Limit Orders, automatisches DCA und MEV-Schutz als Standardfunktion.

Der Transfer von Token über Blockchains funktioniert über eine eigene Bridge. Sie sperrt Token auf einer Chain, prägt sie auf der anderen nach Prüfung des Nachweises und schließt den Vorgang in unter 60 Sekunden ab. Fünf Chains sind aktiv: Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Die Gebühr liegt bei null Dollar, während andere Bridges zwischen 15 und 50 Dollar verlangen und Gelder stundenlang sperren können.

SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Sicherheit verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was das Vertragsrisiko beseitigt, das die meisten Presales scheitern lässt. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar und jede neue Phase startet höher. Wer bei vergleichbaren Projekten das größte Renditepotenzial nutzen konnte, sicherte sich den Zugang in der frühesten Phase. Genau dieses Einstiegsfenster steht jetzt offen, bevor die nächste Stufe den Preis anhebt.

Der XRP Kurs steigt, doch das Presale-Fenster wird kleiner

XRP hat echte Kaufkraft hinter sich, von der Wal-Akkumulation über RLUSD bis zum technischen Ausbruch über 1,50 Dollar. Doch große Coins bieten das Renditepotenzial großer Coins, und XRP sitzt bereits auf fast 100 Milliarden Dollar. Der Presale-Preis bei Pepeto steigt mit jeder Phase und das Listing rückt näher. Das Renditepotenzial ist am größten in der aktuellen Phase, und wer es nutzen will, findet den Zugang jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website. Jede neue Stufe hebt den Preis an, und diese Stufe hat nicht mehr lange.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt XRP in dieser Woche nach oben?

Wale akkumulierten in 96 Stunden XRP im Wert von 2,2 Milliarden Dollar, der Kurs durchbrach 1,50 Dollar und Ali Charts sieht ein Kursziel von zwei Dollar.

Warum fällt Pepeto auf, wenn XRP steigt?

Pepeto betreibt eine aktive Börse ohne Handelsgebühren und eine Bridge über fünf Chains ohne Kosten, auf der offiziellen Pepeto-Website.