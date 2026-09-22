Saildrone gab heute bekannt, dass die ersten vier Saildrone-Voyager-USVs (unbemannte Oberflächenfahrzeuge) in Dänemark registriert wurden und unter dänischer Flagge operieren werden. Damit werden Saildrone-USVs zum ersten Mal unter einer nationalen Flagge eingesetzt.

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A Saildrone Voyager operates in the Baltic Sea in support of maritime domain awareness missions. The 10-meter USV is one of the first Saildrone platforms registered in Denmark to operate under the Danish flag.

Die Registrierung schafft einen klaren Rahmen für den Flaggenstaat der international eingesetzten Saildrone-USVs. In Zusammenarbeit haben Saildrone und die dänische Seeschifffahrtsbehörde den erforderlichen Rechtsrahmen entwickelt, um unbemannte Oberflächenfahrzeuge unter dänischer Flagge zu registrieren und zu betreiben.

"Wir freuen uns, dass Saildrone Dänemark als Flaggenstaat für die unbemannten Schiffe des Unternehmens gewählt hat. Dies unterstreicht, dass Dänemark als führende Seefahrernation sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit besitzt, zukünftige maritime Technologien zu verwalten und zu zertifizieren. Gleichzeitig ist die Registrierung ein eindrucksvolles Beispiel für die Arbeit des "DMA Regulatory Future Lab", in dem wir gemeinsam mit der Industrie sichere und praktikable Lösungen entwickeln, wenn neue maritime Technologien bestehende Vorschriften vor neue Herausforderungen stellen. Als Regulierungsbehörde müssen wir Raum für Innovationen schaffen, und dies ist eine Möglichkeit, wie wir dies tun können", sagte Brian Adrian Wessel, Generaldirektor der dänischen Seeschifffahrtsbehörde.

Für Saildrone schafft die Registrierung unter dänischer Flagge eine formelle regulatorische Grundlage für die weitere Expansion in ganz Europa, die Unterstützung einer wachsenden Flotte und eine tiefere operative Integration mit europäischen Kunden.

"Dänemark ist eine der weltweit führenden Seefahrernationen und bekannt für hohe Standards, Sicherheit und eine professionelle Seeverwaltung", sagte Kim Løye Sørensen, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Saildrone Europe. "Der Betrieb unter dänischer Flagge ist ein bedeutender Meilenstein bei der Ausweitung unserer Aktivitäten in Europa, und wir sind stolz darauf, die dänische Flagge auf See zu vertreten."

Die USVs von Saildrone sind für Einsätze mit extremer Ausdauer auf offener See konzipiert. Die Aufgaben reichen von der maritimen Lageerfassung einschließlich der Aufdeckung grenzüberschreitender Kriminalität, illegaler Migration und Bedrohungen kritischer Infrastruktur bis hin zu hydrografischen Vermessungen und Umweltüberwachung in einigen der anspruchsvollsten maritimen Umgebungen der Welt.

"Dies ist das erste Mal, dass eine Saildrone den offiziellen Status einer nationalen Flagge erhalten hat. Angesichts der phänomenalen Seefahrergeschichte der Dänen ist es eine große Ehre, dass wir die dänische Flagge auf unseren Saildrones führen", sagte Richard Jenkins, Gründer und CEO von Saildrone. "Auch in Zukunft werden wir eng mit der dänischen Seebehörde zusammenarbeiten, um unsere unter dänischer Flagge fahrende Flotte zu vergrößern, mit dem Ziel, dass unsere Plattformtypen darunter Voyager, Surveyor und Spectre unter dänischer Flagge zum Einsatz kommen, um unsere europäischen Verbündeten zu unterstützen."

Über Saildrone

Saildrone entwickelt, baut und betreibt kommerziell entwickelte unbemannte Oberflächenfahrzeuge für zivile, kommerzielle und staatliche Einsätze. Die Saildrone-Plattformen sind für den Einsatz in den rauesten Umgebungen der Welt ausgelegt und kombinieren KI, fortschrittliche Sensoren, sichere Kommunikation und außergewöhnliche Ausdauer, um kontinuierlich umfassende maritime Informationen und Einblicke in den Meeresboden zu liefern. Eine modulare Architektur unterstützt von Kunden und Partnern bereitgestellte Sensoren und Missionsnutzlasten und ermöglicht so einen domänenübergreifenden Einsatz von Machtprojektion und kontinuierlicher ISR bis hin zur Echtzeit-Bedrohungserkennung und -verfolgung -, während gleichzeitig Kosten, Risiken und die Belastung bemannter Ressourcen reduziert werden. Mit nachweisbaren operativen Erfolgen auf allen Weltmeeren treibt Saildrone autonome maritime Operationen voran, um Entscheidungsträgern und Einsatzkräften den nachhaltigen Vorteil zu verschaffen, den sie benötigen, um schneller zu handeln und weiter zu operieren.

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