ELYDAN Group , Spezialist für Wasser- und Energienetzlösungen, gibt die Übernahme von Radpol Pipes , einem polnischen Industrieunternehmen, das sich auf die Herstellung vorisolierter Rohrleitungssysteme für Fernwärme- und Fernkältenetze spezialisiert hat, bekannt. Durch die Übernahme erweitert Elydan seine Kompetenzen im Bereich der kohlenstoffarmen Energieinfrastruktur. Mit einem Umsatz von mehr als €250 Millionen und 600 Mitarbeitern in sieben europäischen Ländern tritt die Gruppe in eine neue Phase ihrer Expansion in Europa ein.

Expansion auf dem europäischen Markt mit Fokus auf Dekarbonisierung und Energiesouveränität

"Mit Radpol Pipes erweitern wir unser technologisches Know-how, um das gesamte Spektrum der Fernwärme- und Fernkältenetze abzudecken. Diese Übernahme spiegelt ein ganz konkretes Ziel wider: unseren Kunden umfassende Lösungen anbieten, um die Dekarbonisierung der Infrastruktur zu beschleunigen und zur Energiesouveränität Europas beizutragen. Dies ist zudem ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie 'Momentum 2030' und untermauert unser Bestreben, einen führenden europäischen Industriekonzern in diesen Märkten aufzubauen." Marc-Antoine Blin, Chairman der ELYDAN Group

"Die Komplementarität zwischen Elydan und Radpol Pipes liegt auf der Hand: Wir können nun ein einzigartiges, umfassendes Sortiment anbieten, das die starren und flexiblen Technologien vereint, die für ein komplettes Fernwärme- oder Fernkältenetz erforderlich sind von der Energieerzeugung bis hin zum angeschlossenen Gebäude. Für unsere Kunden bedeutet dies einen einzigen Ansprechpartner, ein Angebot aus verschiedenen Materialien und eine durchgängige Betreuung vom Entwurf bis zur Installation, einschließlich Planung und Dimensionierung, Kostenkalkulation, Schulung der Installateure und Unterstützung vor Ort. Wir können diese Lösung bereits in Frankreich anbieten und werden sie schrittweise auch auf unseren anderen europäischen Märkten einführen." Éric Albaret, CEO von Elydan

Ein neues europäisches Kapitel für Elydan und Radpol Pipes

Nach der Integration von Radpol Pipes, das ungefähr €50 Millionen an Umsatz erzielt, wird die gesamte Gruppe mehr als €250 Millionen an Umsatz mit 600 Mitarbeitern an 8 Produktionsstätten erwirtschaften. Das Unternehmen ist dann in sieben europäischen Ländern tätig: Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, Finnland, Schweden und nun auch Polen

"Der Beitritt zur Elydan-Gruppe schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte von Radpol Pipes auf und bietet uns die Möglichkeit, unser Geschäft auf den europäischen Märkten in größerem Umfang auszubauen. Wir werden weiterhin auf das setzen, was uns stark macht: die Kompetenz unserer Teams, unser Know-how im Bereich vorisolierter Rohrleitungssysteme, die Qualität unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden." Jaroslaw Zuchowski, CEO von Radpol Pipes

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