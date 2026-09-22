14 an der ADX notierte Unternehmen werden internationalen Investoren ihre Wachstumsstrategien und ihre Unternehmensgeschichten vorstellen.

Die Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)-Gruppe reist nach New York, um dort am 24. und 25. September 2026 ihre jährliche "Global Investor Roadshow and Conference" abzuhalten, die in Zusammenarbeit mit Morgan Stanley stattfindet. Dies ist Teil von deren kontinuierlichen Bemühungen um den Austausch mit institutionellen Anlegern in den wichtigsten globalen Finanzzentren.

Die ADX-Veranstaltung in New York wird die Investitionsmöglichkeiten präsentieren, die die Kapitalmärkte von Abu Dhabi durch ihre führenden börsennotierten Unternehmen bieten. ADX unterstützt die langfristige wirtschaftliche Vision Abu Dhabis sowie das nachhaltige Wirtschaftswachstum als globaler Finanzplatz.

I. E. Ghannam Butti Almazrouei, Chairman der ADX, und Abdulla Salem Alnuaimi, Chief Executive Officer der Gruppe, werden die Delegation leiten. Begleitet werden sie von Führungskräften und Vertretern der Investor-Relations-Abteilungen von 14 an der ADX notierten Unternehmen. Durch direkte Gespräche mit den Führungsteams erhalten Investoren die Möglichkeit, sich eingehender über die Fundamentaldaten der Unternehmen, ihre Wettbewerbsposition und ihre Anlagechancen zu informieren.

Zur Delegation gehören Emittenten aus wichtigen Wachstumsbranchen, die maßgeblich zur Entwicklung von Abu Dhabi beigetragen haben, darunter Energie, Finanzwesen, Immobilien, zyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Grundstoffe. Zu diesen Unternehmen zählen:

Energie: ADNOC Distribution, ADNOC Drilling, ADNOC Gas, ADNOC Logistics Services

Finanzwesen: Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, 2PointZero

Immobilien: Aldar Properties, RAK Properties

Zyklische Konsumgüter: Americana Restaurants International PLC

Telekommunikation: e&

Basismaterialien: Borouge, Fertiglobe

Die 14 an der ADX notierten Unternehmen erzielten im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 15,7 %. Im vergangenen Jahr schütteten diese Unternehmen Dividenden in Höhe von insgesamt fast $4,98 Milliarden US-Dollar (15 Milliarden AED) aus, was einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 4,26 entspricht.

Was die generelle Entwicklung des Marktes im ersten Halbjahr 2026 betrifft, erwies sich die ADX als sehr resilient und hielt den Markt trotz regionaler Unsicherheiten stabil. Als Tor zum Kapitalmarkt erweiterte die Börse ihren Marktzugang durch Verbesserungen der Infrastruktur, neue Produkte und eine intensivere Anbindung. Auf institutionelle Anleger entfielen 78 des Handelsvolumens der ADX. Die positiven Nettozuflüsse stiegen im Jahresvergleich um 13,7 auf $380 Millionen (1,4 Milliarden AED). Internationale Investoren trugen 48 zum gesamten Handelsvolumen bei und unterstrichen damit die Attraktivität und die Wertversprechen des ADX-Marktplatzes.

Über ADX:

Die Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) wurde am 15. November 2000 gemäß dem lokalen Gesetz Nr. (3) von 2000 gegründet, das der Börse eine Rechtspersönlichkeit mit unabhängigem finanziellen und administrativen Status sowie die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Aufsichts- und Exekutivbefugnisse verlieh. Am 17. März 2020 wurde die ADX gemäß dem Gesetz Nr. (8) von 2020 von einer öffentlichen Einrichtung in eine Aktiengesellschaft (PJSC) umgewandelt.

Die ADX-Gruppe, ein Konzern für Marktinfrastruktur, der die Börse (ADX) und ihr Nachhandels-Ökosystem einschließlich der hundertprozentigen Tochtergesellschaften AD Depository und AD Clear umfasst, wurde errichtet. Durch ihre integrierte und global ausgerichtete Geschäftsstruktur unterstützt die ADX-Gruppe effiziente, transparente und widerstandsfähige Kapitalmärkte in den Bereichen Handel, Clearing, Abwicklung und Verwahrung.

Die Gruppe bietet einen effizienten und regulierten Marktplatz für den Handel mit Wertpapieren, darunter Aktien öffentlicher Aktiengesellschaften, Anleihen von Staaten und Unternehmen, börsengehandelte Fonds (ETFs) sowie andere von der Kapitalmarktaufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate zugelassene Finanzinstrumente.

Die ADX ist gemessen an der Marktkapitalisierung die zweitgrößte Börse im arabischen Raum. Ihre Strategie, durch diversifizierte Einnahmequellen stabile Finanzergebnisse zu erzielen, steht im Einklang mit der nationalen Entwicklungsagenda der VAE "Towards the Next 50", deren Ziel der Aufbau einer nachhaltigen, diversifizierten und Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung ist.

Quelle: AETOSWire

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