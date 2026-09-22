WebPurify, ein auf Vertrauen und Sicherheit spezialisiertes Unternehmen der IntouchCX-Gruppe, hat die Staffel 2 von Trust Issues veröffentlicht. Dies ist ein Podcast, der sich mit den Technologien, Richtlinien und menschlichen Entscheidungen befasst, die die Zukunft der Online-Sicherheit prägen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922516852/de/

Webpurify, an IntouchCX Company specializing in trust and safety, has launched the season 2 of Trust Issues, a podcast exploring the technology, policies, and human decisions shaping the future of online safety.

Wer entscheidet letztendlich darüber, was in digitalen Räumen online bleibt und was entfernt wird? Staffel 2 beantwortet diese Frage, indem sie untersucht, wie sich KI-Fähigkeiten, sich wandelnde Marktvorschriften, menschliches Urteilsvermögen und betriebliche Zwänge gegenseitig beeinflussen. Über einfache technische Lösungen hinaus gewährt jede Folge einen Blick hinter die Kulissen der komplexen Herausforderungen, denen digitale Plattformen heute gegenüberstehen von Kosteneffizienz bis hin zu Compliance-Anforderungen mit hohen Risiken und beleuchtet die Strategien, mit denen Führungskräfte widerstandsfähige Online-Communities aufbauen.

Die Staffel bringt Führungskräfte aus den Bereichen Vertrauen und Sicherheit, Führungskräfte aus der Technologiebranche, Gründer sowie Branchenexperten zusammen, darunter Führungskräfte von Twitch und die Gründer aus der Technologiebranche Mark Little, Katie Harbath (Gründerin und CEO von Anchor Change), Madeleine Thomas, (CEO von Image Angel) und andere.

Die Staffel beginnt mit der Folge "The judgement gap: Why AI moderation still needs human oversight" (Die Bewertungslücke: Warum KI-Moderation nach wie vor menschliche Aufsicht benötigt) mit Kate Taylor, Leiterin des Bereichs Lernen und Entwicklung bei Okta. Die Folge befasst sich mit den Herausforderungen, denen Plattformen in der Praxis gegenüberstehen: Wie lassen sich Strategien für die Entwicklung von Teams erstellen, die mit rascher Automatisierung konfrontiert sind, wobei kritisches Denken gefördert wird und Mitarbeiter darauf vorbereitet werden, komplexe Szenarien mit hohen Risiken zu bewältigen, die sich nicht allein durch Technologie lösen lassen?

"KI verändert die Art und Weise, wie Vertrauens- und Sicherheitsteams ihre Kapazitäten ausbauen, doch die Technologie macht menschliches Urteilsvermögen nicht überflüssig", sagte Ailís Daly, Moderator von "Trust Issues" und Leiter des Bereichs "Trust Safety" bei IntouchCX. "In dieser Staffel gehen wir direkt darauf ein, wer die schwierigen Entscheidungen trifft und wie Führungskräfte mit den realen Spannungen zwischen automatisierter Geschwindigkeit, regulatorischem Druck und Nutzersicherheit umgehen."

Die neuen Episoden von Trust Issues sind verfügbar auf Spotify mit Videoepisoden, die auf YouTube zu finden sind.

Über IntouchCX

IntouchCX ist führend im Bereich der Inhaltsmoderation und im weiteren Umfeld von "Trust Safety". Mit über 25 Jahren Erfahrung, fundiertem Branchenwissen und branchenprägenden Best Practices bieten wir bewährte Komplettlösungen und strategische Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter: intouchcx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922516852/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Stephanie Suarez

Global Communications Director

IntouchCX

stephanie.suarez@intouchcx.com