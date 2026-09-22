XRP Kurs testet 1,54 Dollar: Wale kaufen 2,2 Milliarden - lohnt sich der Einstieg noch?

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Der XRP Kurs hat in einer einzigen Woche gleich drei Signale gesendet, die die meisten Händler einzeln schon ernst nehmen würden. Wale akkumulierten innerhalb von 96 Stunden XRP im Wert von 2,2 Milliarden Dollar, während der Kurs die kritische Widerstandszone bei 1,54 Dollar testete. Veteran-Trader Peter Brandt veröffentlichte am 21. September seinen Monatschart mit einem Langfristziel von 5,40 Dollar. Evernorth sicherte sich 30 Millionen Dollar in Wandelanleihen, um vor dem geplanten NASDAQ Listing weiteres XRP zu kaufen. Die Abstimmung der Armada-Aktionäre am 30. September könnte den letzten Schritt zur Börsennotierung unter dem Ticker XRPN freigeben. Ein Presale-Token mit funktionierenden Produkten rückt genau dort ins Bild, wo die Rechnung für XRP an ihre Grenzen stößt.

Welche Nachrichten bewegen den XRP Kurs in dieser Woche?

XRP handelt am 22. September bei 1,54 Dollar laut CoinDesk mit einem Tagesvolumen von 4,31 Milliarden Dollar. Die Tagesspanne bewegt sich zwischen 1,50 und 1,54 Dollar. Wale akkumulierten innerhalb von 96 Stunden insgesamt 1,54 Milliarden XRP im Wert von rund 2,2 Milliarden Dollar. Peter Brandt markierte am 21. September auf dem Monatschart ein Kursziel von 5,40 Dollar, basierend auf einer aufsteigenden Unterstützungslinie über mehrere Zyklen.

Evernorth sicherte sich 30 Millionen Dollar durch Wandelanleihen an NH Investment aus Südkorea laut Benzinga. Das Unternehmen hält bereits 473 Millionen XRP und plant die NASDAQ-Notierung unter dem Ticker XRPN. Die Abstimmung der Armada-Aktionäre am 30. September ist eine der letzten Bedingungen für den Abschluss.

Ripple veröffentlichte am 17. September das AI Starter Kit Update und fügte XRP dem Zahlungstool von Stripe und Tempo hinzu. Damit können KI-Bots Aufgaben mit XRP in drei bis fünf Sekunden bezahlen. Das XRPL Batch V1.1 Upgrade wird nach dem 29. September erwartet. crypto.news prognostiziert eine Spanne von 1,54 bis 2,18 Dollar bis Ende 2026.

Warum steigt Pepeto gerade jetzt als führender Presale auf?

Evernorth investiert 30 Millionen Dollar in XRP, weil institutionelles Kapital auf funktionierende Infrastruktur setzt. Pepeto folgt derselben Logik auf einem völlig anderen Preisniveau, denn hier stehen funktionierende Produkte hinter einem Token, der noch in Bruchteilen eines Cents handelt.

Käufer haben bisher über 10,38 Millionen Dollar in den Presale investiert, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Jede Phase hebt den Preis an, und die aktuelle Runde nähert sich schnell ihrer Obergrenze. Die Cross-Chain-Bridge läuft auf Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Sie sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen in unter 60 Sekunden, und die Gebühr beträgt null Dollar. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Guthaben für Stunden sperren.

Pepeto hat dieses Problem gelöst, noch bevor der Token überhaupt an einer Börse gelistet wurde. Ein integrierter Sicherheitsscanner prüft 42 Punkte auf jedem Vertrag, blockiert riskante Trades automatisch und zeigt einen klaren Score von 0 bis 100 an. Das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen Token festgelegt und kann auf keiner Blockchain verändert werden.

Das Audit von SolidProof deckte den gesamten Code ab und wurde vor der ersten Presale-Phase abgeschlossen, sodass genau die Schwachstelle entfällt, die andere Presales zu Fall bringt. Der Mitgründer ist dieselbe Person, die den originalen Pepe Coin von null auf einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar geführt hat. Ein Entwickler mit jahrelanger Erfahrung bei Binance arbeitet am Code. Funktionierende Produkte und ein überprüfbares Team machen aus einem Presale eine echte Startrampe. Meme Coins mit funktionierenden Produkten haben nach dem Listing in früheren Zyklen extreme Kursanstiege verzeichnet. Der gesamte Presale und alle Projektinformationen sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

Fazit

Der XRP Kurs hat die Schlagzeilen und die institutionellen Zuflüsse auf seiner Seite, doch bei 98 Milliarden Dollar Bewertung bewegen sich selbst starke Nachrichten in kleinen Schritten. Pepeto ist ein Presale, der immer noch unter einem Tausendstel Cent gehandelt wird. Die Wallets, die den Presale über die offizielle Pepeto-Website füllen, handeln auf Basis der Daten, nicht der Masse. Eine funktionierende Börse steht bereits hinter dem Projekt, und ein großes Listing steht bevor. Das Renditepotenzial bei Bruchteilen eines Cents ist genau das, was frühe Käufer in den Presale zieht, bevor der breite Markt den Wert erkennt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt den XRP Kurs in dieser Woche?

Wale kauften 1,54 Milliarden XRP im Wert von 2,2 Milliarden Dollar in 96 Stunden. Evernorth sicherte sich 30 Millionen Dollar für weitere Käufe vor der NASDAQ-Notierung. Peter Brandt markierte ein Langfristziel von 5,40 Dollar.

Kann Pepeto den Weg früher erfolgreicher Presale-Coins wiederholen?

Pepeto hat funktionierende Produkte, einen bewährten Mitgründer und über 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital. Das sind dieselben Signale, die frühe Investoren bei vergleichbaren Projekten vor deren Kursanstieg gesehen haben. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.