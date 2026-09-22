Quinyx, die KI-gestützte Plattform für das Personalmanagement in Branchen mit Kundenkontakt, wurde im ersten Gartner Magic Quadrant für Workforce-Management-Technologie (WFM) als "Leader" ausgezeichnet.

Auf einem umkämpften Markt haben es nur sieben Anbieter in den Quadranten "Leaders" geschafft.

Quinyx wurde 2005 in Stockholm gegründet und hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten Tools entwickelt und in diese investiert, die die tatsächlichen Probleme von Mitarbeitern mit Kundenkontakt und Führungsteams lösen. Seit seiner Gründung hat Quinyx seine Geschäftstätigkeit auf über 50 Länder ausgeweitet und stellt WFM-Tools für den Einzelhandel, das Gastgewerbe, die Logistik, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie bereit.

Erik Fjellborg, CEO Gründer, Quinyx meinte: "Ein einheitlicher Ansatz funktioniert selten in Bereichen, in denen es um das wichtigste Kapital eines Unternehmens geht sein Team. Das Personalmanagement befasst sich mit geschäftskritischen Abläufen, und eine Speziallösung, die sich nahtlos in die bestehende Technologieinfrastruktur integrieren lässt, ist mehr als nur eine passende Lösung. Sie macht die Dienstplan- und Aufgabenverwaltung zu einem Umsatztreiber in einer Zeit, in der die Kosten stetig steigen."

"Wir konzentrieren uns auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und versuchen, ihre Probleme zu verstehen. Das ist der Grund, warum wir in einer derart wettbewerbsintensiven Branche eine führende Rolle einnehmen. WFM betrifft die Lohnabrechnung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Arbeitsleben realer Menschen daher muss es richtig gemacht werden. Es sind diese Leitprinzipien, die unsere tägliche Arbeit bestimmen."

Von der automatisierten Dienstplanung bis hin zur agentenbasierten KI: Quinyx ist seit seiner Gründung Vorreiter beim Einsatz von KI im Bereich WFM. Die KI-Tools des Unternehmens wurden speziell für die Herausforderungen der Kunden entwickelt und sorgen dafür, dass WFM als strategischer Umsatztreiber fungiert und nicht als zeitraubende Notwendigkeit. Durch die Reduzierung von Personalüberhang und den Zeitaufwand für Dienstpläne sowie die Steigerung der Produktivität mittels Aufgabenmanagement und verbesserter Schichtflexibilität fördert WFM das Wachstum auch in Zeiten zunehmenden makroökonomischen Drucks.

Gartner prognostiziert, dass bis 2030 70 der Unternehmen KI-gestützte Technologien für das Personalmanagement einsetzen werden, um den Verwaltungsaufwand für Führungskräfte um durchschnittlich vier bis sechs Stunden pro Woche zu senken, die Betriebsabläufe zu optimieren und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. In den letzten 12 Monaten hat Quinyx seinen Kundenstamm weiter ausgebaut und betreut nun rund 800 Kunden in mehr als 50 Ländern, darunter HMV, Rituals, Starbucks, Strawberry, Parks and Resorts sowie McDonald's.

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Publikationen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Forschungsberichts veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Der Gartner-Bericht ist auf Anfrage bei Quinyx erhältlich.

Über Quinyx

Quinyx ist eine führende Plattform für das Personalmanagement in Branchen mit direktem Kundenkontakt, auf die sich Unternehmen weltweit verlassen, um Compliance, Dienstplanung und Interaktion mit Mitarbeitern in großem Maßstab zu verwalten. Mit KI-gestützten Prognosen, Automatisierung und "Mobile-First"-Tools versetzt Quinyx Unternehmen in die Lage, komplexe Personalbedürfnisse länder- und regionenübergreifend zu vereinfachen. Zu den Kunden zählen weltweit führende Marken wie McDonald's, die Deutsche Post, Rituals und ISS ein Beweis für unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum, der Risikominimierung und der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung. Quinyx sorgt weltweit für bessere Geschäftsergebnisse und bessere Arbeitsbedingungen für Millionen von Mitarbeitern im Kundendienst.

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