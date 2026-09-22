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Bitcoin durchbrach am 22. September 2026 die Marke von 87.000 Dollar und erreichte den höchsten Stand seit Ende Januar. Der Bitcoin Kurs eröffnete bei 86.597 Dollar, ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Auslöser war ein Short Squeeze, bei dem über 750 Millionen Dollar an Leerverkäufen liquidiert wurden. US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen allein am 18. September 433 Millionen Dollar an. Institutionelle Käufer wie Strategy und Strive kauften zusammen über 2.300 BTC in einer Woche. Dieser Artikel analysiert den Ausbruch und zeigt, warum ein Presale-Projekt vom gleichen Marktklima profitiert.

Was treibt den Bitcoin Kurs über 87.000 Dollar?

BTC stieg am 22. September auf bis zu 87.354 Dollar, den höchsten Stand seit Ende Januar. Der Anstieg um mehr als 10.000 Dollar gegenüber den Tiefs der Vorwoche kam mit einem Handelsvolumen von 56,21 Milliarden Dollar. Zwischen dem 15. und 16. September verloren US-Spot-Bitcoin-ETFs insgesamt 746 Millionen Dollar. Dann drehte der Kapitalfluss, und am 18. September flossen 433 Millionen Dollar zurück, wobei Fidelity allein 311 Millionen Dollar anzog laut CoinStats.

Die Fed hatte am 16. September die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, doch der Zinspfad für 2027 fiel milder aus als erwartet. Am 21. September wurden Short-Positionen im Wert von 262,5 Millionen Dollar in 24 Stunden liquidiert, 96 Prozent aller Bitcoin-Liquidierungen an diesem Tag. Strategy kaufte 950 BTC für 75,7 Millionen Dollar, Strive erwarb 1.355 BTC für 107,7 Millionen Dollar. Bitcoin brach erstmals seit 45 Wochen über seinen 50-Wochen-Durchschnitt.

Standard Chartered und Bernstein sehen Bitcoin bis Jahresende bei 100.000 bis 150.000 Dollar laut BusinessToday. Die nächste Widerstandszone liegt zwischen 87.300 und 87.500 Dollar, die Unterstützung bei 84.000 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,74 Billionen Dollar. Analysten warnen, dass die Rallye fragil werden könnte, wenn nur noch der Short Squeeze den Preis treibt und keine neuen ETF-Zuflüsse folgen. Bei dieser Größe braucht selbst ein Anstieg auf 100.000 Dollar enorme Kapitalzuflüsse, und deshalb suchen erfahrene Anleger parallel nach Token, deren Bewertung noch Spielraum für Vervielfacher bietet.

Wie baut Pepeto eine funktionierende Handelsplattform vor dem Listing?

Der Bitcoin Kurs belohnt aktuell institutionelle Käufer, die auf einen Anstieg von 87.000 auf 100.000 Dollar setzen. Für Anleger, die nach einem größeren Hebel suchen, zeigt die Geschichte, dass das größte Renditepotenzial jedes Zyklus bei Token lag, die beim Start der Bewegung noch im Presale steckten.

Pepeto wurde vom selben Gründer gebaut, der den ursprünglichen Pepe Coin ins Leben gerufen hat. Dieser Token stieg damals von einem Presale-Preis auf eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar, ohne funktionierende Produkte. Diesmal steht mehr hinter dem Namen.

PepetoSwap ist bereits live und funktioniert als echte Handelsplattform, auf der jeder Tausch null Handelsgebühren kostet. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap etwa 3 Dollar, PepetoSwap berechnet dafür nichts. Das tägliche Volumen auf der Plattform hat bereits 50 Millionen Dollar erreicht. Das vollständige SolidProof-Audit hat den Vertrag geprüft und bestätigt, das bedeutet, dass der gesamte Code vor dem Start des Presales von einer unabhängigen Sicherheitsfirma verifiziert wurde. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über fünf Blockchains in weniger als 60 Sekunden, und die Gebühren betragen null.

Der Pepeto Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Als der Mitgründer das letzte Mal einen Coin startete, entstand für frühe Käufer ein Renditepotenzial, das nur einmal pro Zyklus vorkommt. Pepeto bringt einen Vorrat von 420 Billionen Token mit, doch diesmal steht eine funktionierende Handelsplattform dahinter. Dieses Muster zeigt sich, bevor die breite Masse es bestätigt. Pepeto befindet sich noch genau in dieser Phase, und mit jeder gefüllten Stufe rückt das Listing näher.

Fazit

Der Bitcoin Kurs steigt, doch das größte Renditepotenzial jedes Zyklus lag historisch nie bei Coins, die bereits auf dem Chart standen. Als Pepe aus dem Presale startete, entstand für frühe Käufer ein Ergebnis, das nur einmal pro Zyklus vorkommt. Derselbe Gründer steht hinter Pepeto, mit einem auditierten Vertrag, einer funktionierenden Handelsplattform und einem Presale, der jede Woche schneller füllt. Bitcoin-ETFs fluten zurück, der Markt hat ein wichtiges Niveau durchbrochen. Wer wartet, bis der Token gelistet ist, kauft zum Preis der Masse. Wer wartet, bis der Token gelistet ist, kauft zum Preis der Masse. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale, solange er noch läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt BTC im September 2026?

ETF-Zuflüsse von über 433 Millionen Dollar, ein Short Squeeze über 750 Millionen Dollar und institutionelle Käufe trieben Bitcoin auf über 87.000 Dollar, den höchsten Stand seit Januar.

Kann Pepeto die Renditen früher Pepe-Käufer wiederholen?

Derselbe Gründer und 420 Billionen Token stehen hinter Pepeto, diesmal mit einer Handelsplattform ohne Gebühren und einer Bridge über fünf Blockchains. Alle Presale-Daten auf der offiziellen Pepeto-Website.