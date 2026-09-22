Insgesamt zehn Personen im neuen Forbes 400, dem Ranking der Überreichen in den USA, sind noch keine 40. Die sieben Neuzugänge haben ihre Milliarden allesamt im KI-Bereich verdient -Â vier von ihnen beim OpenAI-Rivalen Anthropic. In den vergangenen zwölf Monaten haben die 400 reichsten US-Amerikaner:innen zusammen ihre Vermögen um 1,4 Billionen Dollar vermehrt. Insgesamt stehen bei den Mitgliedern des Forbes-400-Rankings jetzt acht Billionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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