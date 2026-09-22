ISTANBUL, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPT gab heute seine Zusammenarbeit mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Zahlungen, bekannt, um die von Visa Direct angebotene Currencycloud einzuführen. Mithilfe der Funktionen von Currencycloud wird UPT Unternehmenskunden die Möglichkeit bieten, unter ihrem eigenen Firmennamen auf virtuelle IBANs für EUR und GBP zuzugreifen und internationale Zahlungseinzüge über eine einzige Plattform zu verwalten - ähnlich wie beim "European Account"-Dienst, der Privatkunden bereits über die mobile App UPTION von UPT zur Verfügung steht.

UPT, eine der wegweisenden Tochtergesellschaften der Aktif Bank im Bereich der Finanztechnologien und die erste türkische Plattform für weltweite Geldüberweisungen und Zahlungen, wird den virtuellen IBAN-Dienst zunächst für EUR und GBP anbieten, während die Einbindung des USD zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist.

Neben virtuellen IBANs wird Currencycloud es UPT durch Echtzeit-Wechselkursfunktionen zudem ermöglichen, sein Angebot im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen zu erweitern und so internationale Transaktionen zu vereinfachen.

Murat Kastan, der CEO von UPT, äußerte sich zu diesem Thema wie folgt: "Wir entwickeln weiterhin Lösungen, die die Prozesse für internationale Zahlungseinzüge unserer Firmenkunden vereinfachen und effizienter gestalten. Dank dieser Zusammenarbeit mit Currencycloud können Nutzer von UPTION Corporate eine virtuelle IBAN auf den Namen ihres eigenen Unternehmens erhalten und ihre internationalen Zahlungseinzüge und -ausgänge über eine einzige Plattform abwickeln. Wir möchten Unternehmen durch ein schnelles, reibungsloses und zuverlässiges Transaktionserlebnis mit wettbewerbsfähigen Wechselkursen helfen, ihre globalen Handelsaktivitäten effizienter abzuwickeln."

Jak Telyaz, VP, Business Development, Visa Europe, erklärte: "Unternehmen benötigen heutzutage einfache, zuverlässige Wege für das grenzüberschreitende Geldmanagement. Visa ist stolz darauf, UPT über Currencycloud dabei zu unterstützen, seinen Unternehmenskunden Konten in mehreren Währungen anzubieten und so dazu beizutragen, dass internationale Zahlungseinzüge und -ausgänge schneller, einfacher und effizienter werden."

ÜBER UPT

UPT wurde 2010 gegründet und ist die erste türkische Plattform für internationale Geldüberweisungen und Zahlungen. Sie ermöglicht sowohl nationale als auch internationale Geldüberweisungen auf Konten, an Kreditkarten und per Namensangabe in verschiedenen Währungen. Mit mittlerweile 400.000 Transaktionspunkten in 176 Ländern weltweit wächst UPT auf 5 Kontinenten weiter. Dank dieser Reichweite ist UPT in der Türkei zum meistgenutzten System sowohl für nationale als auch internationale Überweisungen geworden. Mit UPT, einem Geldtransfersystem der nächsten Generation, können Geldbeträge in TL, USD, EUR, GBP und lokalen Währungen per Namensangabe, auf Konten und an Karten ins Ausland gesendet und aus dem Ausland empfangen werden. UPT ist eine Tochtergesellschaft der Aktif Bank, der größten privaten Investmentbank der Türkei. Heute nutzen Millionen von Menschen weltweit UPT für Geldüberweisungen. Was UPT von anderen Geldtransfersystemen unterscheidet, ist die einzigartige technische Infrastruktur, die auf Kundenzufriedenheit und einen kundenorientierten Service fokussiert ist. UPT ist ein innovatives Unternehmen und legt daher großen Wert auf Digitalisierung, wobei es mit seiner mobilen App UPTION neue Maßstäbe in der Fintech-Branche setzt.

Kontakt: burcu.tezel@goodworks.com.tr

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