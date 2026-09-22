OCP S.A. ("OCP" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen der Düngemittelbranche, wird am Dienstag, dem 29. September 2026, seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 veröffentlichen. Die Ergebnisse stehen den Inhabern von Anleihen des Unternehmens, qualifizierten institutionellen Käufern, Wertpapieranalysten und Market Makern auf dem OCP-Intralinks-Portal zur Verfügung ab 10:00 Uhr EDT, 14:00 Uhr Zeit in Marokko (GMT) und 15:00 Uhr Londoner Zeit (GMT+1).

Die Geschäftsleitung von OCP wird eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2026 zu erörtern, und zwar um 11:00 Uhr EDT, 15:00 Uhr Zeit in Marokko (GMT) und 16:00 Uhr Londoner Zeit (GMT+1) am Dienstag, 29. September 2026 und zwar für Inhaber von Anleihen des Unternehmens, qualifizierte institutionelle Anleger, Wertpapieranalysten und Market-Maker.

Berechtigte Parteien, die sich noch nicht für den Zugang zum Intralinks-Portal registriert haben, können dies tun, indem sie sich per E-Mail an die Investor-Relations-Abteilung wenden unter g.laraki@ocpgroup.ma.

Über OCP

OCP ist ein global führender Anbieter von Düngemitteln, der auf einen fast hundertjährigen Erfahrungsschatz in der Produktion zurückgreifen kann. Der Konzern verfügt über exklusiven Zugang zum weltweit größten Vorkommen an Phosphatgestein. Darüber hinaus zählt das Unternehmen zu den Phosphatherstellern mit den niedrigsten Produktionskosten und spielt in Bezug auf Produktions- und Handelsvolumen in der Phosphat-Wertschöpfungskette eine führende Rolle. Der Konzern beschäftigt 21.000 Mitarbeiter und fördert durch seine Bergbau- und Düngemittelbetriebe sowie durch sein Nachhaltigkeitsprogramm die Entwicklung in der Region.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ocpgroup.ma.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260922010420/de/

Contacts:

OCP Investor Relations

Ghita Laraki, +212 522 924 183

g.laraki@ocpgroup.ma