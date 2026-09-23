Das "Project Obsidian" von Quaise, ein im kommerziellen Maßstab betriebenes, extrem heißes Enhanced Geothermal System (EGS), wurde im Rahmen einer 99-Millionen-Dollar-Initiative des US-Energieministeriums (DOE) zur Förderung der Geothermieentwicklung in den Vereinigten Staaten für eine Bundesförderung ausgewählt

Dieses unterstützt den Abschluss des ersten Bohrtripletts im Projekt Obsidian, das eine Bruttostromleistung von mehr als 25 Megawatt anzielt

Zum Projektteam gehören das Pacific Northwest National Laboratory, das Lawrence Berkeley National Laboratory und die Oregon State University

Quaise Energy, ein führender Entwickler von geothermischer Energie aus extrem heißen Quellen im großtechnischen Maßstab, gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom US-Energieministerium (DOE) im Rahmen des Förderprogramms "Next-Generation Geothermal Field Tests and Geothermal Resource Characterization and Confirmation" für eine Förderung in Höhe von bis zu 25 Millionen US-Dollar ausgewählt wurde. Durch diese Förderung kommen die USA der Kommerzialisierung der "Superhot Enhanced Geothermal Systems"-Technologie einen Schritt näher, mit der sich unter so gut wie jedem Gebiet des Landes aus heißem Gestein zuverlässige, saubere Energie gewinnen lässt.

Die Finanzierung wird das Projekt Obsidian vorantreiben, das weltweit erste kommerzielle Superhot-Geothermiekraftwerk in Zentral-Oregon. Es wird die Auswertung der Bohr-, Stimulations- und Förderergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher unterstützen, um ein drittes Bohrloch am Obsidian-Standort zu optimieren. Die Konfiguration mit drei Bohrlöchern zielt auf durchschnittliche Lagerstättentemperaturen von über 300 °C ab und ist darauf ausgelegt, eine Bruttostromleistung von mehr als 25 Megawatt zu erbringen. Die Fördermittel des DOE werden es Quaise und seinen Forschungspartnern zudem ermöglichen, Felddaten aus Bohrungen, Stimulationsmaßnahmen und Durchflussversuchen zu erheben, zu analysieren und auszutauschen, um so eine reproduzierbare Vorlage zu schaffen, die dazu beiträgt, die weitere Entwicklung von EGS voranzutreiben.

"Diese Förderung durch das DOE ist eine Anerkennung für das, was wir bei Quaise aufbauen, und für die Fortschritte, die wir in diesem Bereich erzielen, einschließlich der Bestätigungsbohrung, die derzeit im Rahmen des Projekts Obsidian durchgeführt wird", sagte Carlos Araque, CEO und Präsident von Quaise Energy. "Unser Ziel war es schon immer, die Nutzung superheißer geothermischer Quellen kommerziell zu realisieren, und mit dem Projekt Obsidian lösen wir dieses Versprechen nun erstmals ein."

Das Projekt Obsidian, das derzeit südlich von Bend, Oregon, im Bau ist, befindet sich auf einem der am intensivsten untersuchten Geothermie-Vorkommen in den USA. Das Projekt soll voraussichtlich im Jahr 2030 erstmals Strom in das Stromnetz des pazifischen Nordwestens einspeisen, wobei eine Erweiterung auf bis zu ein Gigawatt möglich ist.

Die Erkenntnisse aus diesen drei Bohrungen werden direkt in die nachfolgenden Bohrarbeiten an diesem Standort einfließen. Mithilfe von EGS und fortschrittlichen Bohrtechniken rechnet Quaise damit, im Projekt Obsidian die heißeste Bohrung der westlichen Hemisphäre mit Temperaturen von über 400 °C vorzunehmen, was weit über dem Bereich aktueller kommerzieller Geothermieprojekte liegt. In der ersten Phase des Projekts sollen bis 2030 voraussichtlich mehr als 50 Megawatt Strom erzeugt werden.

Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen DOE-Fördermittel hängt vom Abschluss der Förderverhandlungen ab. Zum Projektteam gehören Experten des Pacific Northwest National Laboratory, des Lawrence Berkeley National Laboratory und der Oregon State University.

Die Auswahl folgt auf den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US-Dollar durch Quaise im August 2026, die von Nabors Industries und Prelude Ventures angeführt wurde und an der sich JERA Co., Inc. sowie Idemitsu Kosan beteiligten, um das Projekt Obsidian zu finanzieren.

Über Quaise Energy

Quaise Energy erschließt die Erdwärme, um nahezu überall auf der Welt saubere, zuverlässige Grundlastenergie in großem Maßstab bereitzustellen. Als Technologie-Innovator und Projektentwickler baut und betreibt Quaise Lösungen, die extrem heiße geothermische Energie aus großen Tiefen unter der Erdoberfläche nutzen und so eine Stromerzeugung ermöglichen, die mit der Leistung der derzeit effizientesten Kraftwerke für fossile Brennstoffe oder Kernenergie mithalten kann. Mit seiner Millimeterwellen-Bohrtechnologie, die nach mehr als einem Jahrzehnt Forschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde, hat sich Quaise zum Ziel gesetzt, die Nutzung von überkritischem Wasser aus geothermischen Quellen zu einem tragenden Pfeiler des modernen Energiesystems zu machen und so Gemeinden und Nationen weltweit erschwinglichen, CO2-freien Strom sowie echte Energieunabhängigkeit zu bieten. https://www.quaise.com/

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