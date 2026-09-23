Dogecoin Prognose nach 14 % Anstieg: Warum der Short Squeeze erst der Anfang sein könnte

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Dogecoin sprang innerhalb von 48 Stunden um 14 % nach oben und durchbrach die Marke von 0,10 Dollar. Short-Seller verloren 12,66 Millionen Dollar in erzwungenen Liquidationen, während vier Whale-Wallets gleichzeitig Long-Positionen über 78,2 Millionen DOGE eröffneten. Die ETF-Zuflüsse verdreifachten sich gegenüber der Vorwoche, das Open Interest erreichte mit 1,57 Milliarden Dollar den höchsten Stand seit August. Ein Cup-and-Handle-Muster deutet auf ein Kursziel von 0,128 Dollar, ein Plus von rund 30 %. Doch bei 16 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der Spielraum für echte Vervielfachung eng. Erfahrene Anleger suchen in solchen Momenten gezielt nach Projekten in deutlich früheren Bewertungsphasen. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Dogecoin Prognose und zeigt, welcher Presale-Token genau jetzt Aufmerksamkeit verdient.

Was steckt hinter dem Short Squeeze in der Dogecoin Prognose vom September 2026?

DOGE stieg am 21. September um 14 % und erreichte laut CoinGecko einen Höchststand von 0,098 Dollar bei einem Tagesvolumen von 1,84 Milliarden Dollar. Hinter dem Sprung steckt der größte Short Squeeze für Dogecoin seit Ende August mit 5,66 Millionen Dollar an Liquidationen. Vier große Wallets eröffneten Long-Positionen über 78,2 Millionen DOGE im Wert von 5,59 Millionen Dollar, wie Blockonomi berichtete. Alle vier liegen im Plus.

ETFs sammelten am Montag 909.650 Dollar ein, dreimal so viel wie am 15. September. Das Open Interest kletterte auf 1,57 Milliarden Dollar, auf Binance allein auf 345 Millionen Dollar, ein Niveau, das seit Mai 2026 nicht erreicht wurde. Die Long-Short-Ratio auf Binance und OKX liegt bei 2,30 und 2,65, bullische Konten überwiegen die bärischen deutlich.

DOGE durchbrach den 200-Tage-EMA bei 0,092 Dollar und handelt jetzt über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Laut FXEmpire deutet ein Cup-and-Handle-Muster auf ein Kursziel von 0,128 Dollar, ein Plus von 30 %. Bei 16 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung wäre selbst das ein bescheidener Zuwachs im Vergleich zu früheren Zyklen. Wer einen echten Vervielfacher sucht, braucht bei DOGE Monate und ein perfektes Makro-Umfeld. Genau deshalb richtet sich der Blick auf Projekte, die noch vor dem ersten Börsenlisting stehen und deren Bewertung Raum für ein anderes Ergebnis lässt.

Pepeto: Warum Trader nach dem DOGE-Squeeze hier einsteigen

DOGE schoss 14 % nach oben, doch selbst das Kursziel von 0,128 Dollar wäre bei 16 Milliarden Bewertung nur 30 % Plus. Pepeto steht an einem ganz anderen Punkt, einem Presale-Preis unter einem Zehntel Cent, mit einem Börsenlisting in Sichtweite und einer Bewertung, die Raum für ein Vielfaches lässt.

Der Token wartet nicht auf eine Zinssenkung oder einen grünen Monat. PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, ist bereits live und erhebt eine Swap-Gebühr von 0,00 %. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap drei Dollar Protokollgebühren, auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts. Bei 200 Trades über je 5.000 Dollar ergibt sich ein Unterschied von 3.000 Dollar, echtes Geld, das jede Woche im Wallet eines Traders bleibt. Die Börse bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit MEV-Schutz als Standard und hat bisher ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar verarbeitet.

Die Cross-Chain-Bridge ist ebenfalls live und bewegt Token über fünf Blockchains, darunter Ethereum, Solana und BNB Chain, in unter 60 Sekunden bei null Gebühren. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass Käufer mit einem vollständig auditierten und durch KYC bestätigten Projekt handeln. Der Mitgründer startete den Token, der die Pepe-Welle in der Meme-Coin-Welt auslöste. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Nichts davon ist ein Versprechen, alles ist live und öffentlich dokumentiert.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Pepeto-Presale geflossen, der aktuelle Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Jede neue Phase verkauft zu einem höheren Preis als die vorherige. Ein Binance-Listing steht bevor, und der aktuelle Einstieg schließt sich, sobald der Token eine große Börse erreicht. Wer heute zu einem Bruchteil eines Cents einsteigt, sichert sich eine Position, die nach dem Listing in dieser Form nicht mehr existiert. In vergangenen Zyklen haben vergleichbare Presale-Einstiege Renditen geliefert, die bei Token mit Milliardenbewertungen seit Jahren nicht mehr möglich sind.

Fazit: Was die Dogecoin Prognose für die nächste Entscheidung bedeutet

Whale-Käufe und Short Squeezes treiben DOGE kurzfristig an. Doch bei 16 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der Anstieg im zweistelligen Prozentbereich. Das bevorstehende Listing für Pepeto wird die Teilnehmer teilen: diejenigen, die vorher eingestiegen sind, und diejenigen, die den Einstieg verpasst haben. Der Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website noch geöffnet, und der Preis liegt bei einem Bruchteil eines Cents. Dieses Zeitfenster schließt sich mit dem Börsenlisting. Wer in früheren Zyklen bei vergleichbaren Presales dabei war, weiß, dass genau diese Phase den Unterschied gemacht hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen