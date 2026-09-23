Solana Prognose: 12 Wochen ETF-Zuflüsse übertreffen Bitcoins schwächste Woche seit dem Start

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Solana-ETFs haben 12 Wochen in Folge Nettomittelzuflüsse verbucht, die längste Serie eines Altcoin-ETFs im Jahr 2026. In der gleichen Woche nahmen Bitcoin-ETFs nur 6,2 Millionen Dollar netto auf, der geringste Wert seit ihrem Start vor 141 Handelswochen. SOL legte über 11 Prozent zu, während BTC-Fonds praktisch auf der Stelle traten. Eine Zinserhöhung der Fed am 17. September konnte das Kapital nicht aus den SOL-Fonds ziehen. Am 18. September senkte das Netzwerk seine Slot-Zeit auf 250 Millisekunden und machte Blöcke 17 Prozent schneller. Die Kombination aus Kapitalfluss und technischem Upgrade zeigt in eine Richtung. Dieser Artikel zeigt, wie die Solana Prognose jetzt aussieht und wo Trader die nächste Chance finden.

Was sagt die Solana Prognose nach 12 Wochen ETF-Zuflüssen?

Solana Spot-ETFs nahmen in der Woche bis zum 18. September 13,2 Millionen Dollar auf, laut SoSoValue. Das sind 12 Wochen in Folge mit positiven Zuflüssen, die längste Serie eines Altcoin-ETFs in diesem Jahr. Bitcoin-ETFs erreichten nur 6,2 Millionen Dollar netto, der kleinste Wochenwert seit Januar 2024. BTC-Fonds bewegten insgesamt 1,5 Milliarden Dollar brutto und landeten trotzdem fast bei null. Der Bitwise Solana Staking ETF stieg in fünf Tagen um 12,12 Prozent, laut 24/7 Wall St.

Am 15. September lehnte der Senat den CLARITY Act mit 49 zu 50 Stimmen ab, am 16. September erhöhte die Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent. SOL-ETFs verzeichneten an beiden Tagen Zuflüsse, während BTC-Fonds 450 Millionen am 15. und 296 Millionen am 16. September verloren, laut Yahoo Finance. Am 18. September senkte Solana seine Slot-Zeit von 300 auf 250 Millisekunden. In der gesamten Woche legte SOL 11,29 Prozent zu, während Bitcoin-Fonds ohne klare Richtung schwankten.

Die neun von SoSoValue verfolgten Solana-ETFs halten gemeinsam rund 1,41 Milliarden Dollar an gesamten Nettovermögenswerten. SOL notiert bei rund 117 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar per CoinGecko. Das Alpenglow-Upgrade folgt im Oktober und zielt auf 150 Millisekunden Finalität. Bei dieser Grösse braucht SOL Monate für eine Verdopplung, und die Frage wird, wo der nächste frühe Einstieg liegt.

Warum Pepeto vor dem Listing Aufmerksamkeit bekommt

Wenn ETF-Geld in SOL fliesst, wird der gesamte Altcoin-Markt wärmer. Aber SOL steht bei 117 Dollar, und die grössten prozentualen Gewinne jedes Zyklus entstehen bei den Coins, die noch vor dem ersten Börsen-Listing bepreist werden. Genau an diesem Punkt steht Pepeto gerade.

Pepeto betreibt eine eigene Börse namens PepetoSwap, auf der jeder Handel komplett ohne Gebühren abläuft. Ein Swap im Wert von 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar. Der gleiche Handel auf PepetoSwap kostet nichts. Die Plattform verarbeitet ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar, und jede Order wird durch ein privates Relay vor Bot-Angriffen und Front-Running geschützt. Eine integrierte Bridge überträgt Coins zwischen fünf Netzwerken in weniger als einer Minute, ohne Kosten.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die vollständige Codebase verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Das beseitigt das Sicherheitsrisiko, an dem die meisten frühen Projekte scheitern. Ein Teammitglied hat den Coin erschaffen, der den Pepe-Namen in der Kryptowelt begründet hat. Ein weiteres Mitglied kam direkt von Binance. Das sind keine blossen Behauptungen, das sind überprüfbare Fakten.

Käufer haben bisher 10,38 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. In vergangenen Zyklen sicherten sich Käufer, die vor der Masse einstiegen, einen Einstiegspreis, der danach nie wieder zur Verfügung stand. Wer heute einsteigt, sichert sich diesen Preis, bevor das Listing ihn vom Tisch nimmt. Jede neue Phase bringt einen höheren Preis, und das aktuelle Fenster schliesst sich mit dem Timer.

Fazit

Die Solana Prognose beweist, dass institutionelles Geld hinter SOL steht. Doch bei 117 Dollar und 68 Milliarden Marktkapitalisierung gehören die schnellen Gewinne den Wallets, die unter 90 Dollar eingestiegen sind. Frühe SOL-Halter sicherten sich einen Einstieg, den spätere Käufer nie wieder bekamen. Dasselbe Fenster steht beim Pepeto-Presale jetzt offen, mit funktionierenden Tools, einem abgeschlossenen SolidProof-Audit und einem Preis, der sich vor dem Listing noch nicht bewegt hat. Wer wartet, zahlt bei der nächsten Phase mehr. Der aktuelle Einstieg steht auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten 12 Wochen ETF-Zuflüsse für SOL?

Zwölf Wochen positive Zuflüsse zeigen, dass institutionelles Kapital SOL langfristig unterstützt. Die Serie hielt durch eine Zinserhöhung und ein gescheitertes Kryptogesetz, was die Stärke des Trends bestätigt.

Warum gilt Pepeto als starker Presale in diesem Zyklus?

Pepeto bietet eine laufende Börse ohne Gebühren, ein abgeschlossenes SolidProof-Audit und einen Presale-Preis, der mit jeder Phase steigt. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.