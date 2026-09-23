XRP Prognose am 21. September, Ripple-Wale kaufen 1,54 Milliarden XRP in nur 96 Stunden

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Die XRP Prognose bekommt ein neues Signal, und es kommt direkt aus den Wallets der größten Anleger. Große Halter haben innerhalb von nur 96 Stunden rund 1,54 Milliarden XRP im Wert von etwa 2,2 Milliarden Dollar eingesammelt. Gleichzeitig wanderten 1,6 Milliarden Token auf Binance, so viel wie seit März nicht mehr. Für die XRP Prognose zählt, dass sich der Kurs bei 1,41 Dollar direkt unter einer Zone hält, die Analysten als entscheidende Hürde sehen. Bereiten die Wale einen Ausbruch vor, oder parken sie ihre Coins für den Verkauf? Und wo liegt für Privatanleger eigentlich die größere Chance?

Was verraten die Walkäufe über die XRP Prognose?

XRP notiert laut CoinMarketCap aktuell bei 1,41 Dollar und bringt damit knapp 89 Milliarden Dollar Marktwert auf die Waage. Der Token belegt Rang fünf unter allen Kryptowährungen und bewegte sich in den letzten 24 Stunden kaum. Hinter dieser ruhigen Oberfläche passiert allerdings eine Menge. Wie Brave New Coin berichtet, stieg der Bestand der großen Wallets innerhalb von vier Tagen auf rund 9,81 Milliarden XRP.

Die Daten senden jedoch zwei Signale zugleich. CryptoQuant meldet 1,6 Milliarden XRP, die in 30 Tagen auf Binance eingezahlt wurden, was das Angebot an der Börse erhöht, aber noch keinen Verkauf beweist. Die kurzfristige XRP Prognose hängt deshalb an der Zone zwischen 1,45 und 1,50 Dollar. Bei 1,55 Dollar liegt die Nackenlinie einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, aus der Analyst Ali Martinez eine Rallye von 35 Prozent ableitet. Scheitert XRP dagegen, bietet der Bereich zwischen 1,36 und 1,39 Dollar die erste Unterstützung.

Selbst das optimistische Szenario hat eine klare Grenze. Ein Plus von 35 Prozent würde bei XRP mehr als 30 Milliarden Dollar frisches Kapital erfordern, weshalb der Hebel für neue Käufer bei einer so großen Coin begrenzt bleibt. Wer die XRP Prognose zu Ende rechnet, fragt sich daher, wo das eigene Geld die Kurve früher erwischen kann.

Warum Pepeto dort ansetzt, wo XRP an Grenzen stößt

Die Antwort führt ausgerechnet zu dem Problem, für das XRP gebaut wurde, dem schnellen und günstigen Transfer. Zwischen Blockchains bleibt jeder Wechsel bis heute teuer und langsam. Genau diese Lücke schließt Pepeto, ein Meme Coin mit der bereits laufenden Börse PepetoSwap, dessen Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Das Herzstück ist eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verbindet. Die Bridge sperrt Token auf einer Chain und erzeugt sie auf der anderen in weniger als 60 Sekunden, ohne jede Gebühr. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und halten Gelder teilweise stundenlang fest. Pepeto hat dieses Problem gelöst, noch bevor der Token überhaupt gelistet ist. Ein Sicherheitsscanner prüft jeden Vertrag an 42 Punkten, blockiert riskante Trades standardmäßig und zeigt eine klare Bewertung von 0 bis 100.

Die Gesamtmenge ist auf 420 Billionen Token festgelegt und lässt sich auf keiner Chain verändern. Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert, weshalb Käufer von Anfang an auf einem unabhängig bestätigten Vertrag aufbauen. Mitgegründet wurde das Projekt von der Person, die Pepe von null auf elf Milliarden Dollar Marktwert gebracht hat, und diese Erfahrung steht jetzt hinter einem Token vor seinem Listing.

Der Einstieg liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe hebt diesen Preis an, während sich die laufende Runde zügig ihrer Obergrenze nähert. Die größten Gewinne eines Zyklus entstehen oft einen Schritt, bevor die Masse ankommt. Sollte die Nachfrage zum Listing den bisherigen Daten entsprechen, könnte Pepeto den Weg jener Meme Coins gehen, die aus kleinen Einsätzen große Renditen gemacht haben. Die Suche nach einer XRP Prognose führt so zu einer Coin, die davon noch nichts eingepreist hat.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt spannend, denn Walkäufe von 2,2 Milliarden Dollar sind ein echtes Signal. Doch bei knapp 89 Milliarden Dollar Marktwert verlangt schon eine Verdopplung fast 90 Milliarden Dollar neues Geld. Pepeto startet bei einem winzigen Bruchteil davon, mit einer laufenden Bridge und geprüftem Code. Frühe Wallets vor der Masse hatten stets einen Grund. Hier steht eine funktionierende Börse dahinter, und das Team hat als nächsten Schritt ein Binance-Listing im Blick. Die aktuelle Runde auf der offiziellen Pepeto-Website bleibt nur offen, bis ihr Kontingent vergeben ist, und wer jetzt einsteigt, sichert sich den größtmöglichen Abstand zum späteren Listingkurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose nach den Walkäufen aus?

Laut aktueller XRP Prognose entscheidet die Hürde bei 1,45 bis 1,50 Dollar über den nächsten Schritt. Ein Ausbruch über 1,55 Dollar könnte laut Analyst Ali Martinez eine Rallye von 35 Prozent auslösen.

Was bietet Pepeto im Vergleich zu XRP?

Pepeto verbindet fünf Blockchains über eine gebührenfreie Bridge und hat im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.