Das kombinierte Angebot verbindet die Mavenir AI Integrated Platform mit der KI-Cloud von Neysa und bietet Netzbetreibern, Unternehmen und Neocloud-Anbietern einen souveränen, produktionsreifen Weg zur Entwicklung, Bereitstellung und Monetarisierung von KI

RICHARDSON, Texas, und MUMBAI, Indien, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, der die Zukunft der Telekommunikation gestaltet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Neysa, einem Anbieter von KI-Cloud-Lösungen, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Funktionen von Mavenir in den Bereichen KI-Orchestrierung, Agenten und Token-Messung mit der KI-nativen GPU-Infrastruktur, der Bereitstellungsumgebung und der kundenfertigen KI-Cloud-Plattform von Neysa integriert.

Gemeinsam bieten die Unternehmen eine Lösungsarchitektur an, die es Unternehmen ermöglicht, eine souveräne KI-Plattform zu implementieren, die auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur läuft. Modellorchestrierung, Agent-Workflows, Sicherheit und eine Ebene zur Nutzungserfassung, die direkt auf der über die KI-native Cloud von Neysa verwalteten GPU-Kapazität aufsetzt. Dadurch können das IT- und das Plattformteam KI-Initiativen starten, ohne den Stack Stück für Stück zusammenstellen zu müssen.

Für Neocloud-Anbieter wandelt die Partnerschaft reine GPU-Kapazität in verkaufsfertige, regulierte KI-Dienste um, ohne dass diese die zugrunde liegende Plattform selbst aufbauen müssen. Neysa stellt den KI-Cloud-Stack, die GPU-Kapazität und die Bereitstellungsumgebung bereit. Die Mavenir AI Integrated Platform ergänzt diese Kapazität um Orchestrierung, Richtliniensteuerung und Messung auf Token-Ebene, um daraus abrechnungsfähige, unternehmensgerechte KI-Angebote zu bündeln. Die Plattform ist für den Einsatz in Telekommunikationsumgebungen ausgelegt und kann vor Ort oder in hybriden Umgebungen bereitgestellt werden.

Für Mobilfunknetzbetreiber erweitert die Partnerschaft die AI Integrated Platform von Mavenir, die Anfang dieses Jahres angekündigt wurde. Diese bietet Betreibern die Möglichkeit, ihr Netzwerk in einen KI-Dienst umzuwandeln, indem sie Modelle hosten, Agenten ausführen und den Token-Verbrauch auf ihrer eigenen Infrastruktur monetarisieren. Neysas Cloud bietet Betreibern nun eine zusätzliche, GPU-gestützte Möglichkeit, dieselbe Plattform zu nutzen - neben der Bereitstellung auf der ihnen bereits zur Verfügung stehenden Infrastruktur.

"Sowohl Unternehmen als auch Neocloud-Anbieter versuchen, dasselbe Problem von entgegengesetzten Seiten her zu lösen: Wie lassen sich Investitionen in GPUs in eigenständige, monetarisierbare KI-Dienste umwandeln. Durch die Kombination der Mavenir AI Integrated Platform mit der KI-Cloud von Neysa wird diese Lücke geschlossen. Unternehmen erhalten eine Plattform, der sie vertrauen können und die sie kontrollieren können, und Neocloud-Anbieter erhalten die Möglichkeit, KI als Dienstleistung und nicht nur als Infrastruktur zu verkaufen", erklärt Bejoy Pankajakshan, Chief Technology & Strategy Officer bei Mavenir.

"Mavenir, ein Anbieter von Netzwerksoftware, der Netzbetreiber in mehr als 120 Ländern beliefert, hat sich für Neysa entschieden, um die Entwicklung und den Betrieb seines KI-Portfolios voranzutreiben. Diese Entscheidung spiegelt einen umfassenderen Wandel in den Erwartungen wider, die Unternehmen an die KI-Infrastruktur stellen. Gemeinsam bieten die Mavenir AI Integrated Platform und die KI-Cloud von Neysa Unternehmen eine kontrollierte und nutzungsabhängig abgerechnete Möglichkeit, KI auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur zu betreiben - mit integrierter Kostentransparenz", so Xavier Kurian, Chief Revenue Officer bei Neysa.

Die AI Integrated Platform von Mavenir bietet Funktionen zur Orchestrierung, für Agenten-Workflows, zur Sicherheits- und Richtliniensteuerung sowie zur Messung und Abrechnung auf Token-Ebene.

Die KI-Cloud von Neysa vereint eine KI-native Infrastruktur, GPU-Kapazität, Bereitstellungsumgebungen und ein kundenorientiertes Bereitstellungsmodell. Es ermöglicht Betreibern, Unternehmen und Neocloud-Anbietern, eine KI-Infrastruktur einzurichten, ohne ein eigenes Plattform-Engineering-Team aufbauen und verwalten zu müssen.

Mavenir beabsichtigt, seine KI-Produkte auf der eigenständigen, GPU-gestützten Infrastruktur von Neysa zu entwickeln, zu testen und zu skalieren - derselben Umgebung, die Netzbetreibern und Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft zur Verfügung steht. Zu diesen Produkten zählen "AI Service Assurance" für den automatisierten Netzwerkbetrieb, "AI Security Agents" zur Erkennung von Betrug und Bedrohungen sowie "AI Voice Services" wie Echtzeitübersetzungen und virtuelle Assistenten für kleine und mittlere Unternehmen. Dies ermöglicht es Mavenir, die Markteinführung dieser Produkte zu beschleunigen und gleichzeitig die Datenhoheit zu wahren.

Mavenir nutzt die Neysa-Cloud auch für seine eigene KI-Transformation und setzt dieselbe Orchestrierungs- und GPU-Infrastruktur für interne Initiativen wie die KI-gestützte Softwareentwicklung und die intelligente Modellauswahl ein. Zunächst wird die Stack-Lösung intern eingesetzt und anschließend auf die Kunden aus den Bereichen "Operator", "Enterprise" und "Neocloud" ausgeweitet.

Steigende Kosten für Frontier-Modelle stellen eine gemeinsame Herausforderung für jedes Unternehmen dar, das KI in großem Maßstab einsetzt. Der Token-Optimierer und die Modell-Routing-Tools der AI Integrated Platform sind darauf ausgelegt, diesem Problem entgegenzuwirken, indem sie jede Anfrage an das Modell weiterleiten, das von der Routing-Logik von Mavenir als die kostengünstigste Option identifiziert wird, die diese Anfrage bearbeiten kann. Bei den eigenen Implementierungen von Mavenir hat dies zu einer Senkung der Ausgaben für das "Frontier"-Modell geführt, ohne dass sich die Art und Weise, wie Anwendungen entwickelt werden, geändert hat.

"Wir fordern die Betreiber nicht nur dazu auf, KI einzuführen, sondern entwickeln auf derselben Technologieplattform auch unsere eigenen KI-Produkte - von der Dienstgarantie über Sicherheitsagenten bis hin zur Sprach-KI. Und da wir die Kosten für unser eigenes Frontier-Modell über denselben Token-Optimierer und dieselben Modell-Routing-Tools abwickeln, können wir diese Einsparungen an jeden Kunden weitergeben, der Neysa nutzt", erklärt Bejoy Pankajakshan, Chief Technology & Strategy Officer bei Mavenir.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com.



Über Neysa

Neysa entwickelt eine KI-Cloud-Infrastruktur für Unternehmen, die KI auf einer von ihnen kontrollierten Infrastruktur betreiben möchten. Das Flaggschiff-System, Velocis, vereint GPU-Rechenleistung, Inferenz, Orchestrierung und KI-Sicherheit in einer einzigen Umgebung. Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen Neysa mit Hauptsitz in Mumbai gab im Februar 2026 eine Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar unter der Federführung von Blackstone bekannt. Erfahren Sie mehr unter www.neysa.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Produktfunktionen von Mavenir, zur erwarteten Leistung, zu den voraussichtlichen Vorteilen für Netzbetreiber, Unternehmen und Teilnehmer, zu Marktchancen, zur technologischen Entwicklung, zu Branchentrends und zu den zukünftigen Geschäftsaussichten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel an Begriffen wie "voraussehen", "glauben", "könnte", "dazu bestimmt", "ermöglichen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "sollte", "wird", "würde" oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Annahmen und/oder Informationen von Mavenir, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, darunter unter anderem Veränderungen in der Telekommunikationsbranche und im Wettbewerbsumfeld, regulatorische Entwicklungen, die sich auf Telekommunikationsnetze und KI-Technologie auswirken, die Abhängigkeit von Technologien und Infrastrukturen Dritter sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Mavenir übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakte

Mavenir: Emmanuela Spiteri, PR@mavenir.com

Neysa: Paromita Sarkar, paromita.s@talkingpointcommunications.com