Bitcoin Prognose heute, BTC knackt 85.000 Dollar zum ersten Mal seit Januar, wie weit reicht der Ausbruch?

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Die Bitcoin Prognose hat sich an diesem Montag binnen Stunden gedreht, denn BTC stieg zeitweise auf 85.111 Dollar, den höchsten Stand seit Januar. Am gesamten Kryptomarkt wurden binnen 24 Stunden Short-Positionen über 648 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen. Noch vor einer Woche notierte die größte Kryptowährung nahe 75.000 Dollar und musste eine Zinserhöhung der Fed verdauen. Beginnt hier eine neue Aufwärtsphase, oder verpufft der Ausbruch nach dem Treffen von Trump und Xi am Donnerstag wieder? Die Antwort prägt die Bitcoin Prognose der kommenden Wochen und zeigt, wo sich die größten Chancen bilden.

Bitcoin Prognose, Short-Squeeze treibt BTC über 85.000 Dollar

Die Bitcoin Prognose drehte am Montagmorgen mit einem Short-Squeeze ins Positive. Laut Decrypt kletterte Bitcoin auf ein Tageshoch von 85.111 Dollar und lag damit 5,7 Prozent über dem Vortag. Nach Daten von CoinGlass entfielen 648 Millionen Dollar der insgesamt 770 Millionen Dollar an Liquidationen auf Wetten gegen den Kurs. Wer auf fallende Preise gesetzt hatte, musste zurückkaufen und schob den Kurs dadurch weiter an. Nexo-Analyst Iliya Kalchev betonte, dass Bitcoin in einer Woche die Zinserhöhungen der Fed und der Bank of Japan sowie das Scheitern des Clarity Act im Senat verkraftet hat, ohne deutlich unter 75.000 Dollar zu fallen.

Laut The Block liegt BTC seit Jahresbeginn damit nur noch knapp 3 Prozent im Minus. Zum Rekordhoch nahe 126.000 Dollar aus dem Oktober fehlen allerdings weiterhin rund 32,5 Prozent. Galaxy-Forscher Alex Thorn wertet den ersten Wochenschluss über dem 50-Wochen-Durchschnitt seit 45 Wochen als Hinweis, dass der Boden des Bärenmarkts erreicht sein könnte. Für die Bitcoin Prognose der nächsten Tage zählt vor allem das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping am Donnerstag.

Entscheidend bleibt, ob echte Käufe am Spotmarkt die Zwangskäufe ablösen, sobald die Liquidationswelle abebbt. Doch selbst eine optimistische Bitcoin Prognose stößt an eine Grenze, denn ein Coin mit rund 1,7 Billionen Dollar Marktwert bewegt sich nur langsam, weil jede Verdopplung Hunderte Milliarden Dollar an frischem Kapital verlangt. Die eigentliche Frage lautet also, wo sich die nächste große Rendite bildet, bevor die breite Masse davon erfährt.

Warum Pepeto vor dem Listing mehr als 10 Millionen Dollar anzieht

Die 648 Millionen Dollar an liquidierten Shorts zeigen, wie teuer es ist, eine Wende zu spät zu erkennen. Die großen Gewinnergeschichten früherer Zyklen folgen alle demselben Muster. Die Coins, die frühe Käufer reich gemacht haben, waren günstig, hatten echte Werkzeuge und wurden von kaum jemandem beobachtet. Pepeto passt heute genau in dieses Raster, betreibt aber schon jetzt, was die meisten Projekte erst für später versprechen.

Im Mittelpunkt steht eine Cross-Chain-Bridge, die Token ohne Kosten zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verschiebt. Auf anderen Netzwerken kostet eine solche Übertragung zwischen 15 und 50 Dollar und kann Guthaben blockieren, wenn etwas schiefgeht. Bei Pepeto dauert der Transfer weniger als 60 Sekunden, und die Sperre löst sich automatisch, falls ein Fehler auftritt. Eine solche Absicherung gab es im letzten Zyklus bei keinem Presale-Coin. Dazu läuft mit PepetoSwap bereits eine Börse, die bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet wurde und keine Protokollgebühren verlangt.

Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, und eingesammelt wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar. Bevor der Verkauf überhaupt startete, hat die Prüffirma SolidProof jede einzelne Codezeile untersucht und den Vertrag freigegeben, sodass Käufer auf einen geprüften und verifizierten Code setzen. Geleitet wird das Projekt von der Person, die den ursprünglichen Pepe-Coin gebaut hat, und im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte mit. Das Binance-Listing rückt näher, und damit schrumpft die Zeit, in der dieser Einstiegspreis noch gilt.

Eine laufende Börse, eine kostenlose Bridge, ein vollständiges Audit und Insiderwissen von der größten Börse der Welt tauchen in dieser Kombination bei Presales kaum auf. Wer die aktuelle Bitcoin Prognose verfolgt und wissen will, wo sich die echte Rendite bildet, könnte in Pepeto einen der stärksten frühen Einstiege finden, die derzeit offen sind, denn erst das Listing verwandelt Presale-Einstiege in Renditen.

Fazit

Der Ausbruch zeigt nach oben, doch der Gipfel am Donnerstag hält den Markt an der kurzen Leine. Selbst eine positive Bitcoin Prognose bringt bei einem Marktwert in Billionenhöhe nur schrittweise Gewinne, während ein Presale von einer kleineren Basis startet. Der Einstieg, der zählt, ist jener, der existiert, bevor die Masse ihn sieht. Wer aus kleinen Beträgen echtes Vermögen gemacht hat, handelte meist an dem Tag, an dem das Fenster offen stand. Der Presale von Pepeto ist genau dieses Fenster. Mit jeder Stufe steigt der Preis, und wer heute einsteigt, könnte sich vor dem Listing den größten Abstand nach oben sichern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für diese Woche aus?

Die Bitcoin Prognose hängt davon ab, ob BTC nach dem Hoch von 85.111 Dollar die Zone um 82.000 Dollar als Unterstützung hält.

Was ist Pepeto und warum zieht der Presale Kapital an?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale mit laufender Börse, kostenloser Bridge und SolidProof-Audit, der mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.