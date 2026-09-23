Ethereum Prognose am 21. September, Wale kaufen ETH für 106 Millionen Dollar und 3.000 Dollar rücken näher

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Die Ethereum Prognose hat sich über Nacht gedreht, denn ETH kletterte am Montag erstmals seit dem 31. Januar über 2.700 Dollar. Hinter dem Sprung stehen zwei Großanleger, die in nur fünf Tagen zusammen 106,4 Millionen Dollar in Ether gesteckt haben. Spot-ETFs zogen in der Vorwoche dagegen noch Geld ab, womit nicht Fonds, sondern Wale diese Rallye tragen. Genau das macht die aktuelle Ethereum Prognose so spannend und so unsicher zugleich. Reicht die Kraft einzelner Wallets wirklich bis zur Marke von 3.000 Dollar? Und warum suchen ausgerechnet jetzt viele Anleger nach Chancen, die weit mehr als ein paar Prozent bieten?

Ethereum Prognose nach dem Ausbruch über 2.700 Dollar

Laut Bitcoin.com verkaufte ein Wal auf der Plattform Hyperliquid binnen fünf Tagen 1.107 Bitcoin im Wert von 86,76 Millionen Dollar. Mit dem Erlös kaufte er 34.422 ETH für 86,5 Millionen Dollar und parkte den gesamten Bestand abseits der Börsen. Diese Coins stehen damit nicht zum schnellen Verkauf bereit, was auf eine Wette über mehrere Monate hindeutet. Ein zweiter Händler holte am Wochenende 7.567 ETH im Wert von 19,93 Millionen Dollar von Binance zurück in seine Wallet.

Für die kurzfristige Ethereum Prognose zählt vor allem der Kurs von rund 2.720 Dollar, fast 6 Prozent über dem Vortag. Laut Cryptonews hat Ether sechs grüne Handelstage in Folge hinter sich und eine wochenlange Seitwärtsphase verlassen. Die nächste technische Hürde liegt nahe 2.800 Dollar, wo viele Anleger ohne Verlust aussteigen oder Gewinne mitnehmen. Unterstützung sehen die Analysten zwischen 2.570 und 2.600 Dollar, ein tieferer Boden liegt bei 2.400 Dollar. Schließt ETH sauber über 2.800 Dollar, öffnet sich laut dieser Ethereum Prognose der direkte Weg zu 3.000 Dollar.

Die Rallye lockte sofort Betrüger an, die das Wallet des zweiten Händlers mit mehr als zwei Dutzend gefälschten Token-Verträgen fluteten. Selbst im besten Fall der Ethereum Prognose bleibt ETH bei einem Marktwert von über 330 Milliarden Dollar ein Wert für Prozentgewinne. Eine Verdopplung von hier ist kein schneller Handel, sondern ein Vorhaben über viele Monate. Wer mehr als Prozente sucht, braucht daher einen Einstieg vor der breiten Masse und Werkzeuge, die solche Fallen erkennen, bevor Geld verloren geht.

Pepeto setzt dort an, wo die Ethereum Prognose an ihre Grenzen stößt

Genau diese Kombination aus frühem Einstieg und Schutz vor Fallen bietet derzeit ein Presale, das die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es heißt Pepeto, ein Trading-Hub, den ein ehemaliger Binance-Experte gegründet hat. Das Projekt steht noch in dem Fenster, das jeder Zyklus öffnet, bevor die Masse es bewertet.

Es ist kein weiterer Meme-Coin-Start, denn Pepeto stützt seinen Token auf eine funktionierende Plattform mit Werkzeugen, die kein anderes Meme-Projekt derzeit bietet. Die Technik dahinter läuft bereits. Der Risk Scorer prüft Smart Contracts, bevor Käufer ihr Geld festlegen, und markiert Probleme, bevor daraus Verluste werden. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB und weiteren Netzwerken, ohne die hohen Gebühren, die Händler auf anderen Plattformen ausbremsen. So entsteht ein schnelles und klares Erlebnis, das für Einsteiger genauso funktioniert wie für erfahrene Trader.

Weil SolidProof den gesamten Code des Projekts noch vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert hat, steigen Käufer auf einer geprüften Grundlage ein und nicht auf Basis leerer Versprechen. Beim Preis von 0,000000188 Dollar liegt der Einstieg deutlich unter dem Niveau, auf dem der Listing-Preis erwartet wird. Genau in dieser Lücke zwischen Presale und Listing könnten die eigentlichen Renditen entstehen. Bisher flossen mehr als 10 Millionen Dollar in das Presale, und das erwartete Binance-Listing rückt mit jeder Woche näher.

Sobald der Listing-Tag kommt, endet das Presale, und PEPETO geht zu einem Preis an den Markt, den dann allein die Nachfrage im Handel bestimmt. Frühe Einstiege dieser Art sind selten, und oft profitieren vor allem jene, die handeln, während späte Käufer das Nachsehen haben. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sitzt vor dem Listing genau dort, wo diese Rechnung aufgehen könnte. Und dieses Fenster wird mit jedem Tag kleiner.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt, dass Wale wieder kräftig kaufen und ETH die 3.000 Dollar ins Visier nimmt. Doch selbst im besten Fall dieser Ethereum Prognose wächst ein Coin mit über 330 Milliarden Dollar Marktwert in Prozenten, nicht in Vielfachen. Pepeto steht dagegen in der Phase, in der ein Kauf zum heutigen Presale-Preis bis zum Listing ein Vielfaches bringen könnte. Frühe ETH-Käufer aus der ICO-Zeit sagen heute fast alle, sie hätten gern mehr gekauft. Eine ähnliche Ausgangslage bildet sich jetzt rund um Pepeto, bevor das erwartete Binance-Listing startet. Mit dem Listing verschwindet der Presale-Preis, und wer wartet, zahlt dann, was die Entschlossenen vorher bestimmt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose für September?

Die aktuelle Ethereum Prognose sieht bei einem Schlusskurs über 2.800 Dollar den Weg frei bis 3.000 Dollar, als Unterstützung gilt die Zone um 2.570 bis 2.600 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft das Presale?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Trading-Hub mit Risk Scorer und Cross-Chain-Bridge, dessen Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com läuft.