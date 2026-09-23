Bitcoin Prognose am 21. September, BTC Kurs springt durch Short Squeeze auf 85.000 Dollar

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Die Bitcoin Prognose hat sich innerhalb von sechs Tagen komplett gedreht. Am 15. September fiel BTC noch auf 74.913 Dollar, am Montag kratzte der Kurs bereits an der Marke von 85.000 Dollar. Den Großteil der Arbeit erledigten allerdings keine neuen Käufer, sondern Leerverkäufer, deren Wetten über 648 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst wurden. Ist das der Beginn einer echten Erholung oder nur ein mechanischer Ausschlag? Und was bedeutet die neue Bitcoin Prognose für Anleger, die jetzt erst einsteigen und auf spürbare Rendite hoffen? Die Daten liefern eine überraschend klare Antwort, die über Bitcoin selbst hinausgeht.

Bitcoin Prognose, was der Short Squeeze über die nächsten Wochen verrät

Der BTC Kurs lag am Montagvormittag bei 84.984 Dollar, ein Plus von 5,4 Prozent in 24 Stunden. Laut CoinDesk entfielen von 746,6 Millionen Dollar an Liquidationen rund 647,9 Millionen Dollar auf Short-Positionen. Die Zwangskäufe der Leerverkäufer trieben den Preis dabei immer weiter nach oben. Trotzdem stieg das offene Interesse um 7,59 Prozent auf 156 Milliarden Dollar, die Trader bauen also sofort neue Positionen auf.

Noch vor einer Woche lag BTC unter 75.000 Dollar, nachdem der US-Senat den Clarity Act nicht vorangebracht hatte. Wie Crypto Briefing berichtet, schloss Bitcoin danach erstmals seit 45 Wochen über dem 50-Wochen-Durchschnitt, ein Signal, das viele Analysten in ihrer Bitcoin Prognose als mögliche Trendwende werten.

Trotzdem bleibt die Bitcoin Prognose vorsichtig, denn nach dem Ende der Zwangskäufe braucht der Markt echte Nachfrage, um das Niveau zu halten. Vom Rekordhoch bei rund 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025 ist BTC noch etwa ein Drittel entfernt, und bei rund 1,7 Billionen Dollar Börsenwert bleiben selbst starke Erholungen für neue Anleger begrenzt. Die frühen Bitcoin-Käufer hatten einen Vorteil, den heute kaum noch jemand bekommt, und genau diese frühe Phase suchen viele Anleger jetzt an anderer Stelle.

Wo die Bitcoin Prognose keinen frühen Einstieg mehr bietet, setzt Pepeto an

Der Squeeze der letzten Tage legt eine Lücke zwischen Angst und Überzeugung offen, denn während Leerverkäufer auf fallende Kurse setzten, haben erfahrene Anleger weiter gekauft. Dieselbe Lücke hat mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale von Pepeto fließen lassen. Das Projekt folgt dabei derselben Logik wie die Wale, die in Phasen der Angst früh Position beziehen.

Pepeto ist als Cross-Chain-Börse aufgebaut und soll Haltern echte Werkzeuge bieten, die die meisten Meme-Token nie liefern. Mit PepetoSwap können Käufer über verschiedene Blockchains hinweg handeln, ohne die Plattform zu verlassen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken günstiger und schneller als der Umweg über mehrere einzelne Schritte. Wer diese Infrastruktur jetzt zum Presale-Preis kauft, steht am Anfang der Kurve und nicht an ihrem Ende.

Jahrelang haben Memecoins frühe Käufer reich gemacht, obwohl hinter ihnen nichts außer Hype und gutem Timing stand. Auch Bitcoin startete ohne Apps, ohne DeFi-Werkzeuge und ohne fertige Produkte, als die ersten Wallets aus wenigen hundert Dollar Millionen machten. Pepeto unterscheidet sich davon, weil die Infrastruktur für das Listing bereits steht. Die Börse soll nach dem Start echte Aktivität erzeugen, statt allein auf Hype zu setzen. Die Bitcoin Prognose hängt heute an Milliardenbeträgen, während Pepeto seine fertigen Werkzeuge schon vor dem Listing bereithält.

Der Presale läuft aktuell zu 0,000000188 Dollar pro Token, und gegründet wurde das Projekt von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins. Sicherheit liefert eine Prüfung durch SolidProof, deren Experten den gesamten Smart Contract vor Beginn des Presales auditiert und bestätigt haben, sodass Anleger nicht blind vertrauen müssen. Mit einem erwarteten Listing bei Binance verbindet Pepeto die frühen Preise, die einst Bitcoin-Vermögen möglich machten, mit funktionierenden Werkzeugen, die Bitcoin in dieser Phase nie hatte. Die Käufe in diesem Presale zeigen, dass erfahrene Anleger genau diese frühe Position einnehmen, solange der Presale-Preis noch gilt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose dieser Woche zeigt, dass erfahrenes Kapital dann kauft, wenn andere zweifeln. Bitcoin hatte 2010 keine Produkte und verwandelte trotzdem Einstiege von 500 Dollar in Millionen. Pepeto bringt mit PepetoSwap und der Cross-Chain-Bridge bereits echte Werkzeuge mit, die Bitcoin in seiner frühen Phase fehlten. Der Presale beginnt bei einem Bruchteil dieser Größe, und der Abstand zum Listing-Preis kann ein Renditepotenzial öffnen, das Bitcoin heute nicht mehr bietet. Wer jetzt wartet, könnte sich fragen, warum er nicht handelte, als alle Signale in dieselbe Richtung zeigten. Noch ist der Einstieg offen, doch das erwartete Binance-Listing dürfte dieses Fenster schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose nach dem Anstieg auf 85.000 Dollar aus?

Die Bitcoin Prognose ist positiv, weil BTC mit 84.984 Dollar den höchsten Stand seit dem 29. Januar erreicht hat, getragen von massiven Short-Liquidationen.

Warum sammelt Pepeto parallel zur Bitcoin Rally Kapital ein?

Pepeto hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, weil das Projekt mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge schon funktionierende Werkzeuge anbietet. Details bietet die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.