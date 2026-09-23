FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 6. Oktober





MITTWOCH, DEN 23. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen

10:30 DEU: Bosch, Halbjahreszahlen

19:00 USA: Meta, Entwicklerkonferenz Connect

DEU: Adidas, Home of Innovation - Investor and Analyst Edition USA: McDonald's, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 11:00 FRA: OECD, Wirtschaftsausblick

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Beginn Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen Online-Apotheke

12:30 DEU: Versicherungstag Gesamtverband der Versicherer (GDV) u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD)

DEU: Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 25.09.)



DEU: Beginn Messe Interboot 2026 (bis 27.09.)



DEU: Pressekonferenz zum Programm des Ostdeutschen Energieforums unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (30. September/1. Oktober 2026)

DONNERSTAG, DEN 24. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26

08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26 08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26

09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

10:00 DEU: Ifo-Index 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26

16:00 USA: Neubauverkäufe

17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie

USA: Baugenehmigungen



SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie

11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren

12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)

18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen

DEU: Finanzagentur, Emissionskalender Q4/26



KOR: Feiertag



FREITAG, DEN 25. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26

08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)

09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26

16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26

17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum

CHN: Feiertag



KOR: Feiertag



MONTAG, DEN 28. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 CHE: Roche, Pharma Day

15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung

FRA: Totalenergies, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.

EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten

FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden

DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

CHN: BYD, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: BMW, Capital Markets Day

GBR: British American Tobacco (BAT), Capital Markets Day USA: Carnival, Q3-Zahlen

USA: General Mills, Hauptversammlung

USA: Jefferies, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26

10:00 ITA: Industrieumsatz 7/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite 8/26

10:30 GBR: Geldmenge M4 8/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 9/26

11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/26

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/26

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/26

16:00 USA: JOLTS-Bericht zum Arbeitsmarkt



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen Der Bundesgerichtshof verhandelt über vier Verfahren, in denen es um die Lieferung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie geht.

11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner

13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.)

14:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu Auswirkungen des digitalen Omnibus auf die europäische Digitalregulierung von Weizenbaum-Institut und Bertelsmann Stiftung, unter dem Titel «Nach dem digitalen Omnibus: Was bleibt, was verändert sich, wie geht es weiter?»

17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?»

CHE: WEF-Bericht über globale Geschlechterkluft. Die Stiftung Weltwirtschaftsforum schaut jedes Jahr, wie es um die Gleichstellung von Frauen und Männern weltweit bestellt ist.

DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung Wissenschaft und Finanzaufsicht beschäftigen sich mit der künftigen Entwicklung der weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions - LSIs) in Deutschland.

DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei»

MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day 22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen

DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)

FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag) USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26

03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26 03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)

14:30 USA: Handelsbilanz 8/26

14:30 USA: Konsumausgaben 8/26

14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26

14:30 USA: Private Einkommen 8/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI



SONSTIGE TERMINE

DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)

DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»



DONNERSTAG, DEN 1. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:15 DEU: Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen 22:00 USA: Nike, Q1-Zahlen

CHE: Sika AG, Investor Day

DEU: Vierte Verhandlungsrunde zwischen Verdi und Bundesverband Druck und Medien (BVDM) GBR: Accenture, Q4-Zahlen

SWE: SKF, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan-Bericht

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/26

16:00 USA: ISM-Index 9/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Preisanpassungsklausel vom Amazon Prime

FREITAG, DEN 2. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

EUR: EU-Kommission, Ende der Frist für die genaue Prüfung der Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/26

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 9/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

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MONTAG, DEN 5. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26

AUT: Andritz, Kapitalmarkttag

DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag

DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26 FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

DIENSTAG, DEN 6. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Marvell, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26

09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14.30 USA: Handelsbilanz 8/26



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)



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