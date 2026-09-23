Krypto News am 21. September, Ethereum Kurs hält 2.600 Dollar während Malware 274 ETH aus Wallets zieht

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Die Krypto News zum Wochenstart beginnen mit einem Widerspruch, denn Ethereum hat gerade eines der besten dritten Quartale seiner Geschichte mit mehr als 60 Prozent Plus hingelegt. Gleichzeitig haben Betrüger in kurzer Zeit 224 Wallets um 274,6 ETH erleichtert, umgerechnet rund 517.000 US-Dollar. Der Markt feiert die Erholung, während viele Anleger kaum prüfen können, wem sie ihr Geld anvertrauen. Wie passt beides zusammen? Die Krypto News der letzten 24 Stunden zeigen, warum steigende Kurse allein noch keine sicheren Gewinne bedeuten.

Krypto News zu Ethereum, Rekordquartal trifft auf neue Betrugswelle

Der Ethereum Kurs steht am Montag bei rund 2.630 US-Dollar und liegt damit auf Wochensicht knapp sechs Prozent im Plus. Laut Startup Fortune hat ETH im dritten Quartal mehr als 60 Prozent zugelegt, getragen von ETF-Zuflüssen und Käufen von Unternehmen. Trotz dieser Stärke liegt Ethereum noch immer rund 47 Prozent unter seinem Rekordhoch vom August 2025.

Zugleich meldet Coinpedia eine neue Welle von Angriffen auf private Wallets. Ein Trojaner mit Fernzugriff soll in zwei Tagen mehr als 235.000 US-Dollar aus Hunderten Wallets gestohlen haben. In einem verwandten Fall sollen Betrüger Nutzer per YouTube-Anleitung dazu gebracht haben, einen angeblichen KI-Trading-Bot zu bauen. Der Code war heimlich darauf ausgelegt, die Wallets zu leeren, und kostete 224 Nutzer zusammen 274,6 ETH.

Diese Krypto News zeigen ein Muster, das sich in fast jedem Aufschwung wiederholt. Für Ethereum selbst ist das kein Kursrisiko, wohl aber für jeden, der nach der nächsten Chance sucht. Bei einer Bewertung von über 300 Milliarden US-Dollar dürfen neue ETH-Käufer ohnehin eher mit stetigen Zuwächsen als mit einer Vervielfachung rechnen. Die eigentliche Frage lautet deshalb, wo Anleger größere Chancen finden, ohne dabei in die nächste Falle zu laufen.

Pepeto prüft Token, bevor Anleger in die nächste Falle laufen

Wer nach Fällen wie dem manipulierten KI-Bot die aktuellen Krypto News verfolgt, platziert in Wahrheit zwei Wetten zugleich. Man setzt darauf, dass der Markt steigt, und darauf, dass man den richtigen Coin für diese Bewegung gewählt hat. Die meisten landen in Token, die gute Nachrichten längst eingepreist haben, während Pepeto seinen Weg nach oben noch vor sich hat.

Was das Projekt abhebt, ist ein Werkzeug gegen genau das Problem, das in steigenden Märkten wächst. Der Sicherheitsscanner von Pepeto führt 42 Prüfungen durch, testet einen echten Kauf und Verkauf und blockiert jeden Trade, der unter der sicheren Schwelle liegt. Bei einem Scan wurde so ein Honeypot mit einer Bewertung von nur 6 Punkten erkannt und die Order sofort gestoppt. Der durchschnittliche Käufer kann einen Vertrag kaum prüfen, bevor sein Geld weg ist, und genau diese Aufgabe übernimmt der Scanner.

Auf PepetoSwap fällt für jeden Tausch eine Gebühr von 0,00 Prozent an. Eine Order über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 300 Dollar und auf PancakeSwap etwa 250 Dollar, während sie hier nichts kostet. PepetoSwap ist bereits live und hat Tage mit 50 Millionen Dollar Handelsvolumen bewältigt. Für Käufer ist der Einstieg damit abgesichert, denn SolidProof hat den kompletten Code auditiert und verifiziert, bevor auch nur ein einziger Token im Presale verkauft wurde. Zum Team gehört der Schöpfer des ersten Pepe-Coins, der einen solchen Aufstieg schon einmal von Anfang an erlebt hat.

In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und jede Stufe wird teurer verkauft als die vorherige, sodass heutige Käufer günstiger einsteigen als jeder spätere. Dass selbst in einem zähen Markt so viel Kapital nachkommt, zeigt deutlich, dass die Käufer wissen, was sie halten. Während große Coins über Monate eine Verdopplung anpeilen, trauen Beobachter diesem Presale nach dem Börsenstart deutlich größere Sprünge zu. Deshalb führt die Suche nach dem besten Presale in den Krypto News immer wieder zu diesem Projekt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen Ethereum zwischen Rekordquartal und neuer Betrugswelle. Der Ethereum Kurs bleibt solide, doch bei einer Bewertung von über 300 Milliarden US-Dollar kommen weitere Gewinne eher langsam. Ein Presale mit laufenden Werkzeugen und ausstehendem Listing bietet dagegen einen anderen Ausgangspunkt. Das Geld, das mit jeder Stufe nachfließt, zeigt, dass die Käufer nicht raten. Sie sehen, was nach dem Listing passieren könnte, und sichern sich heute, was Anleger mit Blick auf eine bloße Verdopplung kaum erreichen. Wer jetzt kauft, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing ihn neu setzt und das Fenster mit dem größten Renditepotenzial schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu Ethereum heute?

Die wichtigsten Krypto News zu Ethereum sind das Plus von über 60 Prozent im dritten Quartal und eine Betrugswelle mit 274,6 gestohlenen ETH.

Warum taucht Pepeto in den aktuellen Krypto News auf?

Pepeto taucht auf, weil sein Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und mit Sicherheitsscanner, PepetoSwap und SolidProof-Audit bereits liefert. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.