Bad Nenndorf (ots) -- Fast jeder dritte tödliche Unfall ereignete sich im Juni- Erneut mehr Opfer unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen- Rund 85 Prozent der Verunglückten waren männlichDie Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verzeichnete seit Jahresbeginn 320 tödliche Wasserunfälle. Zwar liegt die Zahl damit unter dem Vorjahreswert (328), doch während der Badesaison kamen deutlich mehr Menschen ums Leben als 2025: Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien (Stand: 15.9.) erfasste die DLRG 248 Todesfälle, zwölf mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Während es im Jahresverlauf zumeist zu weniger Unfällen kam, ertranken im Monat Juni außergewöhnlich viele Menschen", bilanziert die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt.Mit mindestens 101 Todesfällen war der Juni der mit Abstand folgenschwerste Monat des Jahres. Nur 2003 zählte die DLRG in einem Juni noch mehr Opfer. Die lang anhaltenden hohen Temperaturen führten zu einem starken Andrang an den Gewässern. Gleichzeitig unterschätzten viele Menschen bestehende Risiken. Bezogen auf die unfallreichsten Monate Mai bis August entfielen rund 43 Prozent der Todesfälle auf den ersten Sommermonat. Dazu Ute Vogt: "Das ist ein Höchstwert. Ebenfalls auffällig ist, dass es im Juni zum zweiten Mal in Folge einen deutlichen Anstieg der Unfallzahlen in den Gewässern gab."Junge Männer besonders gefährdetWeiterhin stellt die DLRG einen erneuten Anstieg der Opferzahlen unter jungen Personen fest. Seit Jahresbeginn ertranken bereits 88 Menschen zwischen elf und 30 Jahren. Das sind schon jetzt 15 Todesfälle mehr als im gesamten Vorjahr. Jedes dritte Opfer bekannten Alters gehörte dieser Altersgruppe an, in der die Wasserretter zuletzt im Gesamtjahr 2019 mehr tödliche Unfälle verzeichneten.Mehr als 90 Prozent der verunglückten Elf- bis 30-Jährigen waren männlich. "Jugendliche und junge Männer gehen häufig vermeidbare Risiken ein. Dabei spielen Leichtsinn, Selbstüberschätzung und mangelnde Schwimmkompetenz eine wesentliche Rolle", so die DLRG Präsidentin. Insgesamt waren bisher knapp 85 Prozent der Opfer bekannten Alters männlich.DLRG fordert mehr Aufklärung und SchwimmausbildungMehr Aufklärung kann dazu beitragen, die Zahl der Unfälle unter jungen Menschen zu senken. Gemeinsam mit Partnern arbeitet die DLRG bereits daran, zu Beginn der nächsten Badesaison flächendeckend möglichst viele Menschen direkt für die Gefahren beim Baden und Schwimmen zu sensibilisieren.Damit knüpfen die Lebensretter an die Arbeit dieses Sommers an: "Unsere ehrenamtlich Engagierten im gesamten Bundesgebiet haben ihre Bemühungen zur Aufklärung nochmals intensiviert. Die zusätzlichen Informationsangebote wurden vielerorts gut angenommen. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Akteuren konnten wir sicher dazu beitragen, dass im weiteren Sommerverlauf zumindest weniger Menschen ertranken", resümiert Ute Vogt. Neben privaten Initiativen braucht es aber auch mehr Aufklärung durch die öffentliche Hand. Beispielsweise sollte der Bund mit nationalen Kampagnen zu mehr Sicherheit an den Gewässern beitragen.Schulen spielen eine Schlüsselrolle bei der Prävention von Badeunfällen. Dort sollten Wissen über Gefahren im Wasser und ein fundierter Schwimmunterricht Hand in Hand gehen. Gerade das Schwimmen lernen kommt oft aber zu kurz. "Bund, Länder und Kommunen müssen zusammen flächendeckend deutlich mehr in die marode Schwimmbadlandschaft und den schulischen Schwimmunterricht investieren. Andernfalls befürchten wir dauerhaft höhere Opferzahlen unter jungen Menschen", so Vogt.Zahl der Todesfälle bei Senioren sinkt deutlichEin weiteres Drittel der Opfer bekannten Alters waren Menschen über 60 Jahre: 84 Todesfälle sind jedoch 24 weniger als im Vorjahreszeitraum. Ähnlich verhält es sich bei den Ertrunkenen zwischen 31 und 60 Jahren: 69 Personen - und damit 25 weniger als 2025 - verloren bis zum Ende des Sommers im Wasser ihr Leben.Die meisten Todesfälle zählte die DLRG bisher in Seen und Teichen. 146 Opfer bedeuten vier mehr als im Vorjahreszeitraum. In Flüssen und Bächen (103) ereigneten sich weniger Unglücke (2025: 120). Auch in Kanälen (+9) sowie in den Meeren (+2) und in Schwimmbädern (+2) weist die DLRG Statistik aktuell eine höhere Zahl zu Tode gekommener Personen aus.Entgegen der bundesweiten Veränderung zum Vorjahr ertranken in Nordrhein-Westfalen (+16), Sachsen (+10), Schleswig-Holstein (+4), Berlin (+3) und Rheinland-Pfalz (+2) mehr Menschen. In absoluten Zahlen ereigneten sich die meisten tödlichen Unfälle in Bayern. Hier ertranken bis zum Ende der Sommerferien 61 Personen. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 73. Insgesamt 24 Personen verstarben infolge von Unfällen mit Booten und Wassersportgeräten wie Kajaks oder SUP-Boards.Rettungsschwimmer verhindern hunderte weitere UnglückeVor allem in den Sommermonaten wären deutlich mehr Menschen ertrunken, wenn nicht Rettungskräfte und beherzt handelnde Badegäste rechtzeitig eingegriffen hätten. "Allein unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer befreiten erneut hunderte Personen aus Lebensgefahr im Wasser", hob Ute Vogt hervor. Auch künftig werden sie zur Stelle sein, denn die Zahl junger Menschen in der Nachwuchsausbildung wächst seit Jahren. Für die Präsidentin der DLRG ist das ein wichtiges Signal: "Jede zusätzliche Rettungsschwimmerin und jeder zusätzliche Rettungsschwimmer macht Deutschlands Gewässer ein Stück sicherer."Weiteres Material zur DLRG Sommerbilanz Ertrinken 2026, darunter Grafiken und die Auswertung nach Bundesländern, finden Sie unter dlrg.de/zwischenbilanz (https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/statistik-ertrinken/zwischenbilanz/). Passende Bilder und Audio-Material für die Berichterstattung gibt es auch im DLRG Medienportal (https://eyebase.bgst.dlrg.de/view/pindiZx3fWj).Über die DLRGDie DLRG als private Wasserrettungsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Hierfür klären ihre ehrenamtlich Aktiven über Wassergefahren auf, bringen Menschen das Schwimmen bei und bilden sie im Rettungsschwimmen aus. Zudem wachen mehr als 50.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Sie engagieren sich darüber hinaus in der örtlichen Gefahrenabwehr und bilden Einheiten der rund 80 DLRG Wasserrettungszüge für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Die DLRG zählt derzeit rund 640.000 Mitglieder. Mehr als 1,3 Millionen Förderinnen und Förderer unterstützen die lebensrettende Arbeit mit Spenden. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6357183