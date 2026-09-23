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Dow Jones News
23.09.2026 06:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. September

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. September 

=== 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram spricht bei Finanzkonferenz 
     der Bank of America 
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu 
     "Digital banking, digital supervision: innovation, resilience and scale" 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 48,3 
     zuvor:   48,0 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 48,6 
     zuvor:   48,5 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:   51,1 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 49,6 
     zuvor:   49,7 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,6 
     zuvor:   51,8 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 54,0 
     zuvor:   54,3 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 51,3 
     zuvor:   51,6 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:   52,7 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:   52,0 
*** 10:00 FR/OECD, Zwischenbericht zum Wirtschaftsbericht 
*** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, Pk zum Ergebnis 1H 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 52,0 
     zuvor:   52,5 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:   51,7 
*** 11:00 DE/IG Metall, Endgültige Tarifforderung für die 
     Metall- und Elektroindustrie 2026 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 55,7 
     zuvor:   56,5 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
     PROGNOSE: 53,5 
     zuvor:   53,9 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im 
     International Center for Monetary an Banking Studies 
***  - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect" 
 
***   - EE/EZB-Ratsmitglied Kaasik, Rede bei Wirtschaftskonferenz 
    - US/US-Präsident Trump begrüßt Chinas Staatspräsidenten Xi zum Staatsbesuch 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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