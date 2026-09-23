CGTN hat einen Artikel über den bevorstehenden Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Unter Hervorhebung der neuen Ausrichtung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen, die von den beiden Staatschefs im Mai dargelegt wurde, betonte der Artikel, dass die Staatschefsdiplomatie stets als "Anker" dieser Beziehungen gedient habe, eine unersetzliche strategische Leitfunktion spiele und wichtige strategische Garantien für die Verbesserung und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen biete.

BEIJING, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping wird vom 23. bis 25. September auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem Staatsbesuch in die Vereinigten Staaten reisen.

Es wird das zweite Treffen der beiden Staatschefs innerhalb eines halben Jahres sein, nach Trumps Staatsbesuch in China im Mai.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, ging am Montag auf den bevorstehenden Besuch von Xi ein und erklärte, der Austausch von Besuchen stelle einen historischen Meilenstein dar.

Ein Rückblick auf die bilateralen Beziehungen, die trotz aller Höhen und Tiefen insgesamt stabil geblieben sind, zeigt, dass die Diplomatie auf Staatschef-Ebene stets als "Anker" der Beziehungen gedient hat, eine unersetzliche strategische Leitfunktion übernommen und wichtige strategische Garantien für die Verbesserung und Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen geboten hat.

Neue Positionierung

Im Laufe der Jahre haben Xi und Trump den Kontakt durch persönliche Treffen, Telefonate und andere Formen des Austauschs aufrechterhalten. Die bilateralen Beziehungen haben sich auf dem von den beiden Staatschefs vorgegebenen Kurs weiterentwickelt.

Bei ihrem Treffen im Mai einigten sich die beiden Präsidenten auf eine neue Vision für den Aufbau konstruktiver chinesisch-amerikanischer Beziehungen, die von strategischer Stabilität geprägt sind, und zwar für die nächsten drei Jahre und darüber hinaus. Xi definierte das Wesen der "konstruktiven strategischen Stabilität" als eine positive Stabilität, deren tragendes Element die Zusammenarbeit ist, als eine solide Stabilität mit moderatem Wettbewerb, als eine beständige Stabilität mit beherrschbaren Differenzen und als eine dauerhafte Stabilität, die Frieden verspricht.

Und damit handelt es sich um mehr als nur einen neuen Ausdruck. In einer Zeit zunehmender globaler Unsicherheit und rascher Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr zu beobachten waren, sendet dieser Konsens eine wichtige Botschaft aus: China und die USA sollten den Dialog der Konfrontation, die Zusammenarbeit dem Konflikt und die Stabilität den Turbulenzen vorziehen.

Wang Honggang, Direktor des Instituts für Amerikanistik an den Chinesischen Instituten für zeitgenössische internationale Beziehungen, bezeichnete die neue Ausrichtung der Beziehungen als "richtig" und erklärte gegenüber CGTN, dass "konstruktive strategische Stabilität" die langfristige Ausrichtung für die Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen darstelle.

Zhang Tengjun, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Amerikanistik der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, erläutert die neue Positionierung und erklärt, es handele sich um eine Neujustierung der Logik der chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Er fügt hinzu, dass "konstruktiv" einen handlungsorientierten Ansatz impliziere, was bedeute, dass der Wettbewerb keineswegs ein Nullsummenspiel sei und dass pragmatische Zusammenarbeit genutzt werden sollte, um Differenzen auszugleichen.

Auf der Grundlage des von den Staatschefs erzielten Konsenses haben die Wirtschafts- und Handelsdelegationen beider Länder mehrere Konsultationsrunden abgehalten, um kontinuierlich einen Konsens zu erzielen, Differenzen zu überbrücken und die Zusammenarbeit zu stärken, damit eine stabile, vernünftige und nachhaltige Entwicklung der chinesisch-amerikanischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen gefördert wird.

Die strategische Orientierung durch die Diplomatie auf Staatschef-Ebene gibt den Kurs der bilateralen Beziehungen vor - eine Rolle, die unersetzlich ist, erklärt Zhang Tengjun gegenüber CGTN.

Stabile Beziehungen zwischen China und den USA sind gut für die Welt

Chinas 15. Fünfjahresplan ist in diesem Jahr angelaufen, und das Land treibt die Modernisierung Chinas durch eine qualitativ hochwertige Entwicklung umfassend voran. Zudem jährt sich im Jahr 2026 zum 250. Mal die Unabhängigkeit der USA.

"Der Erfolg des einen ist eine Chance für den anderen, und stabile bilaterale Beziehungen sind gut für die Welt", betont Xi.

Trotz aller Differenzen fungiert die Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit weiterhin als Stabilisator und Gegengewicht in den Beziehungen zwischen China und den USA. Laut einer Umfrage des US-China Business Council aus dem Jahr 2026 unter 175 US-Unternehmen halten überwältigende 95 % der in China tätigen US-Firmen den chinesischen Markt für "etwas bis sehr wichtig", um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Sean Stein, Präsident des US-China Business Council, erklärte, dass immer mehr US-Unternehmen Partnerschaften mit chinesischen Firmen anstreben, um von deren Stärken zu lernen und die Entwicklungen in China zu nutzen, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben. "China ist ein wichtiger Faktor für ihre globale Wettbewerbsfähigkeit", so Stein gegenüber CGTN.

Über den wirtschaftlichen Bereich hinaus arbeiten die Strafverfolgungsbehörden beider Länder seit 2026 in Bereichen wie der Drogenbekämpfung, der Bekämpfung von Telekommunikations- und Online-Betrug sowie der Rückführung von Flüchtigen auf praktischer Ebene zusammen und haben dabei greifbare Ergebnisse erzielt. Eine wachsende Zahl junger Amerikanerinnen und Amerikaner reist nach China, um das Land durch kulturelle Aktivitäten kennenzulernen und so eine Brücke zu schlagen, die die Freundschaft zwischen den beiden Völkern weiter stärkt.

Die beiden Länder werden in diesem Jahr jeweils große internationale Veranstaltungen ausrichten - das APEC-Treffen der Wirtschaftsführer in Shenzhen und den G20-Gipfel in Miami -, wodurch sie in den Mittelpunkt der internationalen Agenda rücken werden.

Wie der chinesische Staatschef bereits bei vielen Gelegenheiten betont hat, können China und die Vereinigten Staaten als zwei große Länder ihrer Verantwortung gerecht werden und gemeinsam daran arbeiten, weitere großartige und konkrete Errungenschaften zum Wohle beider Länder und der ganzen Welt zu erzielen.

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