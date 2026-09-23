DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KI-INVESTITIONEN - In den USA hat der Finanzinvestor KKR kürzlich mit dem Staatsfonds Kuwait Investment Authority, dem US-Stromkonzern Vistra und dem KIChipgiganten Nvidia als Partner das Joint Venture Helix Digital Infrastructure gegründet. Die Gesellschaft verfügt über mehr als 10 Milliarden Dollar an langfristig zugesagtem Kapital und bündelt Investitionen in Rechenzentren, Energieversorgung und Konnektivität für KI-Infrastruktur. Diese Firma könnte nun zur Blaupause für eine ähnliche Konstellation in Deutschland werden: "Wir erwägen das Modell Helix auf Investments in die digitale Infrastruktur in Deutschland anzuwenden", sagte KKR-Manager Vincent Policard im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Der gebürtige Franzose, der im Londoner KKR-Büro arbeitet, ist Co-Leiter des Europageschäfts der 120 Milliarden Dollar schweren Infrastruktursparte des US-Private-Equity-Riesen. Wer die Partner in Deutschland wären, sagte er nicht. Kurz vor dem Investorengipfel "Invest in Germany" von Martin Blessing, dem Investitionsbeauftragten von Bundeskanzler Friedrich Merz, am 19. und 20. Oktober in Berlin wäre das Engagement von KKR als weltweit zweitgrößtem Infrastrukturinvestor ein gutes Signal für das Vertrauen internationaler Investoren in den Standort Deutschland. (Börsen-Zeitung)

TANKRABATT - Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, hat vor der erneuten Einführung eines Tankrabatts die Mineralölkonzerne aufgefordert, die Entlastung an die Verbraucher weiterzugeben. "Beim Tankrabatt haben wir bereits im Mai und Juni sehr genau beobachtet, wie sich die Steuersenkung auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt hat. Unsere Auswertungen haben gezeigt, dass die Entlastung weitgehend bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen ist", sagte Mundt der Rheinischen Post. "Auch die erneute Steuersenkung werden wir mit unserer Markttransparenzstelle eng begleiten. Wir appellieren an die Mineralölwirtschaft, die steuerliche Entlastung möglichst vollständig und schnell an die Autofahrerinnen und Autofahrer weiterzugeben", sagte der Kartellamtspräsident. "Eine Verpflichtung der Unternehmen zur vollständigen Weitergabe der Steuersenkung können wir allerdings nicht durchsetzen", so Mundt. (Rheinische Post)

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September 23, 2026 00:23 ET (04:23 GMT)

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