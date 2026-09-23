Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia Baloise hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe im Volumen von CHF 275 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe ist mit einem Coupon von 2.2875% ausgestattet. Die Mittel aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, unter anderem zur Refinanzierung.
Die Emission bestätigt den weiterhin guten Zugang von Helvetia Baloise zum Schweizer Kapitalmarkt und widerspiegelt das Vertrauen der Investorinnen und Investoren in die Finanzkraft, das robuste Geschäftsmodell und das disziplinierte Kapitalmanagement der Gruppe.
Die Transaktion umfasste die Emission einer nachrangigen Anleihe über CHF 275 Mio. in einer einzigen Tranche mit einem Coupon von 2.2875%, einer Laufzeit von 20 Jahren und einem ersten Kündigungstermin im Jahr 2036.
«Die erfolgreiche Platzierung zeugt vom anhaltenden Vertrauen der Investorinnen und Investoren in Helvetia Baloise und von unserem soliden Finanzprofil. Die Transaktion unterstützt die proaktive Bewirtschaftung unserer Kapitalstruktur und ermöglicht es uns, unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und zugleich unser Finanzierungsprofil zu optimieren», erklärt Matthias Henny, Group CFO von Helvetia Baloise.
UBS und die Zürcher Kantonalbank agierten als Joint Lead Manager für die Transaktion.
Über Helvetia Baloise
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2403552
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2403552 23.09.2026 CET/CEST