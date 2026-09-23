Die Rocket-Lab-Aktie meldet sich mit einem Wochengewinn von 10,50% eindrucksvoll zurück. Nach dem Absturz vom Rekordhoch bei 150,30 US$ versucht der Raumfahrttitel nun, im Bereich um 60,00 US$ einen Boden auszubilden. Während der Kurs der Rocket-Lab-Aktie bereits anzieht, fehlt bei den technischen Indikatoren noch die vollständige Bestätigung der Trendwende. Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Der Kurs der Rocket-Lab-Aktie war nach dem Rekordhoch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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