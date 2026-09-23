Die Micron-Aktie steht nach einem Tagesgewinn von 5% unmittelbar vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Mit 1.096,16 US$ testet der Halbleitertitel erneut einen hartnäckigen Widerstandsbereich. Gleichzeitig liefern RSI und MACD frische Kaufsignale. Gelingt dem Kurs der Micron-Aktie jetzt der nachhaltige Ausbruch, könnte das bisherige Rekordhoch wieder in den Fokus rücken. Chartanalyse zur Micron-Aktie Der Kurs der Micron-Aktie hat den zuvor dominierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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