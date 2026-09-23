In Systemen, in denen flüssiges Salz bei extremen Temperaturen zirkuliert, können selbst kleinste Strömungsabweichungen weitreichende Folgen haben. Wenn die Substanz lokal abkühlt und erstarrt, entzieht sich dies oft den gängigen Messmethoden der Leitstellen. Ein Team von Forscher:innen des Argonne National Laboratory in Lemont im US-Bundesstaat Illinois hat ein neues Überwachungskonzept für sogenannte salzgekühlte Hochtemperaturreaktoren entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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