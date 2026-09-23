Pflanzliche Proteinquellen scheitern bei der Akzeptanz oft an einem unerwünschten Beigeschmack, der bei der Verarbeitung entsteht. Ein neues Verfahren nutzt jetzt Künstliche Intelligenz, um die molekularen Strukturen des unangenehmen Geschmacks systematisch zu entschlüsseln. Ein Forschungsteam des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München im bayerischen Freising hat eine KI-basierte Methode zur strukturellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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