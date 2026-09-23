Das Jobportal Indeed hat eine neue Analyse zur aktuellen Situation für Berufseinsteiger veröffentlicht. Die Zahlen zeigen, dass sich die Situation in den vergangenen Jahren drastisch verschlimmert hat. Welche Rolle KI dabei trägt und welchen Ausweg es womöglich gibt. Wer aktuell in Deutschland nach einem neuen Job sucht, könnte auf Probleme stoßen. Das zeigen derzeit mehrere Analysen und Studien. Zuletzt hatte das Portal Stepstone etwa gezeigt, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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