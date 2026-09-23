© Foto: Dall-EMicrosoft steht bei Analysten hoch im Kurs. Jefferies sieht neben Azure aber vor allem an anderer Stelle eine unterschätzte KI-Chance.
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