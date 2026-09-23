EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Baader Bank und RoboMarkets starten Zusammenarbeit



23.09.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Baader Bank und RoboMarkets starten Zusammenarbeit Die Baader Bank erweitert ihr B2B2C-Partnernetzwerk im Depot- und Handelsgeschäft und kooperiert ab dem 1. Oktober 2026 mit RoboMarkets Deutschland GmbH, einem in Frankfurt am Main ansässigen und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierten Wertpapierinstitut. RoboMarkets bietet privaten Anlegern Aktien und ETFs zum Handel an, mit Zugang zu Aktienmärkten in Europa und den USA, sowie digitale Lösungen für eine effiziente und transparente Wertpapierabwicklung. Als ein wesentlicher Handelsplatz fungiert gettex, die elektronische Handelsplattform der Börse München. RoboMarkets bietet in Zukunft zudem ein Angebot für das sogenannte Follower-Trading - eine Form des Copy-Tradings, bei dem Kunden die Trades ausgewählter Signalgeber automatisch auf dem eigenen Depot nachbilden lassen können, an. Das 2016 gegründete Unternehmen wurde von Branchenexperten mehrfach ausgezeichnet zuletzt mit dem Business Innovator Preis von Diind. Zur Kooperation betont Michael Puschmann, Geschäftsführer von RoboMarkets: "Die Baader Bank überzeugt mit ihrer langjährigen Expertise im Konto- und Depotgeschäft sowie im Wertpapierhandel. Mit diesem Partner an unserer Seite können wir unseren Kunden modernes Trading anbieten, und zwar ohne Depot- und mit niedrigen Trading-Gebühren." Die Baader Bank verfügt über eine seit 1983 gewachsene Expertise im Wertpapierhandel und Depotgeschäft und arbeitet mit einer Vielzahl marktführender und -relevanter Neobroker und Vermögensverwalter in langfristiger Partnerschaft zusammen. Im Zuge des Kooperationspartnergeschäfts optimiert die Baader Bank gemeinsam mit ihren Partnern konsequent das Produkt- und Handelsangebot unter der Marke Baader Trading. Die Partner profitieren von der umfassenden Infrastruktur und den stabilen Prozessen der Baader Bank. Mit ihren Kooperationen setzt die Baader Bank gemeinsam mit ihren bestehenden wie auch mit neuen B2B-Partnern konsequent auf weiteres und diversifiziertes Wachstum. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit RoboMarkets und die damit verbundenen Möglichkeiten. Die hauseigene Handelsplattform von RoboMarkets verbindet moderne Technologie mit leistungsstarken Tools für die technische Analyse und eröffnet Anlegern vielfältige Möglichkeiten, Marktentwicklungen fundiert zu analysieren und ihre Handelsentscheidungen darauf aufzubauen. Hinter unserer Kooperation steht somit auch der Anspruch, mehr Menschen aktiv zu befähigen, sich mit ihrer privaten Geldanlage und ihrer finanziellen Vorsorge auseinandersetzen", so Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG. Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de



Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

www.baaderbank.de

www.baadertrading.de

Weitere Termine:

25.-26.09.2026 Finance '26 (Frankfurt am Main)

10.10.2026 Börsentag Berlin

17. & 18.10.2026 Baader Trading Days (München) Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten einen optimalen Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank in den Geschäftsbereichen Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. Die Marke Baader Trading bündelt die Handelsaktivitäten und Dienstleistungen der Baader Bank.



23.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News