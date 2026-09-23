Finanzierung: Silver Bow Mining - 88-Millionen-Dollar-Deal für Montana-Projekte

Anzeige / Werbung

Silver Bow Mining sichert sich ein 88-Mio.-USD-Finanzierungspaket: Neue Liquidität, 42 Mio. USD freigesetztes Cash und zehnjährige Abnahmen stärken den Weg zum Rainbow-Block-Ausbau.

Ein Finanzierungspaket im Umfang von rund 88 Millionen US-Dollar verschafft Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) im historischen Butte-Distrikt in Montana erheblichen strategischen Spielraum. Das Unternehmen hat mit dem britischen Rohstoffhändler Ocean Partners ein integriertes Term Sheet unterzeichnet, das die Erschließung des Rainbow Block, die anstehende Übernahme des Jefferson County Metallurgical Complex und langfristige Konzentratabnahmen miteinander verknüpft. Das Besondere an der Struktur: Neben frischem Betriebskapital ermöglicht die Vereinbarung vor allem die Freisetzung von über 40 Millionen US-Dollar an bislang gebundenen Barmitteln.

Drei Kernbausteine für Liquidität und Minenausbau

Das verhandelte Gesamtpaket kombiniert nicht-verwässernde Projektmittel, bilanzielle Entlastung und geplante Eigenkapitalunterstützung. Die 88 Millionen US-Dollar verteilen sich auf drei komplementäre Säulen:

40 Millionen US-Dollar Konzentrat-Vorauszahlungsfazilität: Gestaffelt in drei Tranchen (10 Millionen US-Dollar bei Erstabschluss, 20 Millionen nach offiziellem Restart-Beschluss und 10 Millionen bei laufenden Lieferungen), inklusive einer kurzfristig verfügbaren Fünf-Millionen-Dollar-Bridge-Finanzierung.

43,1 Millionen US-Dollar Rekultivierungs-Bürgschaften: Garantien zur Ablösung bestehender Barkautionen, wodurch rund 42 Millionen US-Dollar an gebundenen Cash-Sicherheiten direkt in die frei verfügbare Kasse von Silver Bow Mining zurückfließen.

5 Millionen US-Dollar Eigenkapitalzusage: Geplante führende Beteiligung von Ocean Partners an einer künftigen Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens.

Für die Rekultivierungsgarantien mit 60 Monaten Laufzeit fällt eine jährliche Gebühr von 3,0 Prozent an, die wahlweise in bar, Aktien oder Warrants beglichen werden kann. Dieser Mechanismus neutralisiert das für Bergbau-Reaktivierungen typische Problem blockierter Liquidität bei Umweltbehörden und verschafft dem Management sofortige operative Handlungsfreiheit.

Zehnjährige Abnahme ohne zeitlichen Lieferzwang

Ebenso vorteilhaft für den Projektentwickler ist die kommerzielle Ausgestaltung der zehnjährigen Abnahmeverträge für Zink- und Bleikonzentrate. Ocean Partners verpflichtet sich zur Abnahme von 100 Prozent der Produktion aus dem Rainbow Block sowie außerhalb der M-Pit der Montana Tunnels-Mine (Teil des Jefferson County Metallurgical Complex), verlangt im Gegenzug jedoch weder Mindesttonnagen noch starre Produktionsfristen oder Take-or-Pay-Verpflichtungen. Die Rückführung der Vorauszahlungsfazilität erfolgt flexibel über die Verrechnung künftiger Konzentratlieferungen zu Marktpreisen. Silver Bow Mining behält damit die uneingeschränkte Kontrolle über Abbaupläne, Fördertempo und etwaige temporäre Stillstandsphasen, ergänzt um bepreiste Kündigungsrechte bei einem potenziellen Kontrollwechsel.

Die finale Umsetzung des Pakets ist an den für das vierte Quartal 2026 avisierten Abschluss der Übernahme des Jefferson County Metallurgical Complex sowie an behördliche und aktienrechtliche Zustimmungen gekoppelt. Gelingt der Vollzug, vereint Silver Bow Mining die historische polymetallische Ressourcenbasis von Butte mit gesicherter regionaler Verarbeitungskapazität und einer maßgeschneiderten institutionellen Finanzierung. Die Börse reagierte positiv auf den Deal und schickte die Aktie von Silver Bow am gestrigen Dienstag um mehr als 8% nach oben.

Jetzt keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002746XXX,215837033,CA8274271052