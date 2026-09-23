Die Risiken in der Straße von Hormus bleiben bestehen: Bitcoin steigt auf 86.000 US-Dollar - Kryptowährungsbesitzer verdienen täglich bis zu 2.000 US-Dollar passives Einkommen

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Die globalen Energiemärkte stehen vor einer erneuten Belastungsprobe. Zwar sind die internationalen Ölpreise nach einem rasanten Anstieg wieder gesunken, doch die Störungen der Schifffahrt in der Straße von Hormus sind nicht vollständig abgeklungen, und die Risiken für die Energieversorgung bleiben für die Weltmärkte ein zentrales Thema. Ein Reuters-Bericht vom 21. September zeigt, dass am Wochenende 17 Frachtschiffe die Straße von Hormus passierten - ein Rückgang gegenüber 37 Schiffen am vorangegangenen Wochenende und weit unter dem Normalwert von rund 125 Schiffen pro Tag, der vor Beginn des Konflikts verzeichnet wurde. Für Anleger gehen die Auswirkungen weit über steigende Ölpreise hinaus. Ölpreise sind ein entscheidender Faktor für die weltweiten Wirtschaftskosten; dauerhaft hohe Preise treiben die Ausgaben für Transport, Produktion und Strom in die Höhe und können die Inflation anheizen. Infolgedessen könnten die Märkte von anhaltend hohen Zinsen ausgehen, was Anleger dazu veranlasst, ihre Kapitalallokation anzupassen - eine Verschiebung, die sich auf die Wertentwicklung von Risikoanlagen wie Aktien auswirken kann. Doch während die traditionellen Märkte mit diesem Energieschock zu kämpfen haben, zeichnet sich am Kryptowährungsmarkt eine neue Dynamik der Kapitalströme ab.

Die Risiken rund um die Straße von Hormus wirken sich unmittelbar auf den Kryptomarkt aus.

Die Spannungen in der Straße von Hormus bleiben hoch und treiben die globalen Kosten für Schifffahrt, Produktion und Energie in die Höhe, während sie gleichzeitig den Inflationsdruck verschärfen. Sollte der Markt mit anhaltend hohen Zinsen rechnen, könnte dies die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen und zu einer Kapitalumschichtung führen. Bemerkenswert ist, dass der Bitcoin-Kurs trotz des Drucks auf den Kryptomarkt um 86.000 US-Dollar gestiegen ist. Der Markt präsentiert sich in einem deutlichen Kontrast: Einerseits sinken die Ölpreise von ihrem Höchststand, und die Schifffahrtsbranche steht vor Herausforderungen; andererseits erfreuen sich digitale Vermögenswerte wie Bitcoin weiterhin großer Beliebtheit.

Für Anleger, die bereits gängige Kryptowährungen wie BTC, ETH und XRP halten, stellt sich im aktuellen volatilen Marktumfeld eine wichtige Frage: Gibt es neben dem Abwarten auf steigende Kurse proaktivere Möglichkeiten, die Nutzung dieser Vermögenswerte zu optimieren und während der Haltedauer weitere Wertsteigerungschancen zu nutzen?

FTMINING: Ermöglicht vielfältigere Wege zur Nutzung von Krypto-Assets.

Im Vergleich zu herkömmlichen Mining-Modellen bietet FTMINING eine neue Möglichkeit der Teilhabe. Nutzer müssen weder Hardware konfigurieren noch eigene Mining-Anlagen einrichten; stattdessen können sie sich einfach online registrieren, ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Rechenleistungspaket wählen und Erträge auf dieser Basis erzielen, während die Plattform die Verwaltung der zugrundeliegenden Rechenressourcen und den operativen Betrieb übernimmt. Dieses Modell senkt die Eintrittsbarriere für durchschnittliche Inhaber von Krypto-Assets und eröffnet einen alternativen Weg zur Beteiligung am Ökosystem digitaler Vermögenswerte - jenseits des bloßen langfristigen Haltens in Erwartung von Kurssteigerungen. Für Anleger, die ihr Vermögen vermehren möchten, ohne ständig Marktschwankungen beobachten zu müssen, bietet FTMINING einen innovativen Ansatz: die Erzielung von Renditen durch die Nutzung von Rechenleistung aus der Ferne, anstatt sich allein auf steigende Marktpreise zu verlassen.

Wie können Anleger den Wert ihrer Kryptowährungsbestände steigern?

FTMINING hat einen auf Kryptowährungen basierenden Cloud-Mining-Dienst gestartet, der Inhabern von Kryptowährungen eine neue Möglichkeit bietet, ihre Vermögenswerte zu nutzen. Die Plattform stellt Cloud-Mining-Verträge in unterschiedlichen Größenordnungen bereit, sodass Nutzer eine ihren Bedürfnissen entsprechende Beteiligungsstufe wählen können; dabei verwaltet die Plattform die Mining-Hardware sowie die Rechenkapazitäten zentral und rechnet die Erträge gemäß den Vertragsbedingungen täglich ab. Die tatsächlichen Erträge hängen vom gewählten Tarif und den spezifischen Regeln der Plattform ab, wobei die Nutzer die Wahl haben, sich ihre Erträge auszahlen zu lassen oder diese zu reinvestieren.

Der Ablauf ist wie folgt:

Besuchen Sie die offizielle Website: https://ftmining.com. Neue Nutzer erhalten einen Bonus von 15 $ sowie eine tägliche Login-Belohnung von 0,75 $.

[ Konto registrieren ] --> [ Vertrag auswählen ] --> [ System weist Hashrate zu ] --> [ Automatische Auszahlungen ]

(Schnelle Registrierung per E-Mail) (Währung & Laufzeit wählen) (Verbindung zum Remote-Mining-Rig) (Tägliche Erträge werden auf das Wallet gutgeschrieben)

Kontoverwaltung zur Unterstützung einer breiten Palette digitaler Assets.

Zu den von der Plattform aktuell unterstützten Assets gehören BTC, ETH, LTC, USDT, USDC, XRP, SOL, DOGE und BCH. Diese Vielfalt an digitalen Assets bietet Nutzern die Flexibilität, aus verschiedenen Kryptowährungen zu wählen, ohne dass innerhalb der Plattform zusätzliche Währungsumtausche erforderlich sind.

Technischer Support und Rechenleistung

FTMINING verfügt über jahrelange technische Expertise in den Bereichen Blockchain und Hochleistungs-Cloud-Computing. Dank eigener Mining-Hardware und umfangreicher Ressourcen in großen Mining-Farmen stellt das Unternehmen kontinuierlich Rechenleistung bereit.

Sicherheit der Gelder

Die Plattform setzt verschiedene Sicherheitsmechanismen ein - darunter Firewalls auf Bankenniveau, Cloud-Sicherheitszertifizierungen, Multi-Signatur-Cold-Wallets sowie ein System zur Trennung von Vermögenswerten -, um einen mehrschichtigen Schutz für die Gelder der Nutzer zu gewährleisten.

Flexible Rechenkapazitäts-Pakete

Die Plattform bietet verschiedene Vertragsoptionen für Rechenleistung an, die sich an unterschiedliche Anlegertypen richten - von Kleinanlegern bis hin zu Investoren, die große Mengen an Rechenleistung erwerben möchten. Anleger können den Plan wählen, der am besten zu ihren Bedürfnissen passt; dabei spielen Marktbedingungen, verfügbares Kapital und Risikobereitschaft eine Rolle. (Weitere Vertragsdetails finden Sie auf der offiziellen Website.)

Starter-Vertrag: 100 $ - Laufzeit: 2 Tage - Gesamtgewinn: ca. 108 $

Stable-Vertrag: 1.000 $ - Laufzeit: 10 Tage - Gesamtgewinn: ca. 1.136 $

Professional-Vertrag: 5.000 $ - Laufzeit: 20 Tage - Gesamtgewinn: ca. 6.500 $

Premium-Vertrag: 25.000 $ - Laufzeit: 30 Tage - Gesamtgewinn: ca. 39.250 $

Warum konzentrieren sich heutzutage immer mehr Menschen auf die Wertsteigerung von Vermögenswerten?

Der Grund ist einfach. Angesichts der zunehmenden Volatilität der globalen Märkte stehen Anleger nicht mehr vor der simplen Wahl zwischen steigenden und fallenden Preisen. Das Zusammenspiel von Ölpreisen, US-Dollar, Zinssätzen, geopolitischen Konflikten und Risikoanlagen wird immer komplexer. Der Preis für Brent-Rohöl liegt weiterhin über 100 US-Dollar pro Barrel, während der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus weit unter dem Normalniveau liegt. Gleichzeitig erholt sich Bitcoin rasant von seiner vorherigen Korrektur und erreichte mit 86.000 US-Dollar einen neuen Höchststand seit Januar dieses Jahres. Dies deutet darauf hin, dass sich der aktuelle Markt für digitale Vermögenswerte nicht in einem isolierten Preiszyklus befindet, sondern Teil einer umfassenderen Neubewertung des globalen makroökonomischen Umfelds ist. Bitcoin-Besitzer sollten sich daher nicht nur auf kurzfristige Preisschwankungen konzentrieren, sondern auch darauf, wie die Cloud-Mining-Dienste von FTMINING ihnen helfen können, den Wert ihrer Bitcoin-Bestände zu steigern.

Zusammenfassend

Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus ist weiterhin erheblich beeinträchtigt, was für den weltweiten Energietransport große Unsicherheit schafft. Obwohl die Ölpreise zuletzt von ihren früheren Höchstständen zurückgegangen sind, könnten Faktoren wie Einschränkungen im Schiffsverkehr und Angriffe auf die Energieinfrastruktur die Transport- und Energiekosten weiterhin in die Höhe treiben und so den Aufwärtsdruck auf die weltweite Inflation aufrechterhalten. Während herkömmliche Finanzanlagen Volatilität aufweisen, wurde auch der Kryptowährungsmarkt in die globale Umschichtung von Kapital einbezogen. Für Inhaber wichtiger Assets wie BTC, ETH und XRP ist das bloße Abwarten auf Kurssteigerungen nicht mehr die einzige Strategie zur Vermögensverwaltung. Durch die Nutzung von FTMINING Cloud-Mining zur Vermehrung ihrer Bestände können Anleger einen höheren Mehrwert aus ungenutzten Vermögenswerten schöpfen und gleichzeitig die Markttrends genau im Blick behalten. Folglich hat sich FTMINING als attraktive neue Option für Inhaber von Kryptowährungen etabliert.

Offizielle Website: https://ftmining.com

E-Mail-Adresse des Kundendienstes: info@ftmining.com