DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Tokio bleiben die Börsen wegen eines Feiertages zum Herbstanfang geschlossen.

DONNERSTAG und FREITAG: In Seoul ruht der Börsenhandel wegen der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok.

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve von Richmond hat eine weitere Zinserhöhung angedeutet, um die Inflation im Zaum zu halten. Thomas Barkin verglich das duale Mandat der Fed, Preisstabilität und maximale Beschäftigung, mit der Erziehung von zwei "sehr unterschiedlichen Kindern". Die Fed habe sich in der vergangenen Woche dazu entschieden, die Zinsen zum ersten Mal seit drei Jahren anzuheben, weil die Inflation zu einem "Störenfried" geworden sei, um den sich die Zentralbank kümmern müsse, während der Arbeitsmarkt "weiterhin gute Noten bekommt", sagte Barkin laut Redetext. Barkin warnte davor, dass vorübergehende Schocks, die die Inflation in diesem Jahr anheizten, andauerten und sich neue Kostendrücke entwickeln könnten. "Wie bei der Kindererziehung reicht ein 'ernstes Wörtchen' möglicherweise nicht aus", sagte er in Bezug auf die Zinserhöhung der vergangenen Woche.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Im Laufe des Tages:

- US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect"

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 55,7 zuvor: 56,5 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,9

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.836,75 +0,1 E-Mini-Future Nasdaq-100 31.029,25 0,0 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.762,10 +0,1 Topix-500 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 7.050,67 +0,5 Shanghai-Composite 3.937,08 -0,4 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.870,96 -0,9

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Händler berichten von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trägt auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte. In Hongkong legen China Vanke um 4,8 Prozent zu. Treiber ist eine Reuters-Meldung, wonach die Finanzaufsicht in Teile der enormen Schuldenlast des Immobilienentwicklers eingreifen will. In Sydney geht es für Insurance Australia um 1,9 Prozent nach unten. Der Versicherungskonzern will erneut die Genehmigung für den Kauf eines staatlichen Versicherers in Westaustralien beantragen, nachdem die Wettbewerbsbehörde des Landes die Transaktion zum zweiten Mal abgelehnt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.863,69 -0,4 -185,14 52.048,83 S&P-500 7.764,64 0,0 -0,06 7.764,70 NASDAQ Comp 27.244,28 +0,5 +122,18 27.122,09 NASDAQ 100 30.732,40 +0,8 +250,04 30.482,35 Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,34 Mrd 1,23 Mrd Gewinner 1.334 1.526 Verlierer 1.404 1.226 Unverändert 97 93

Uneinheitlich - Bremsend wirkten nach neuen Drohungen des US-Präsidenten gegen den Iran wieder anziehende Ölpreise und im Gefolge steigende Anleiherenditen, zugleich waren aber Aktien mit KI-Fantasie weiter gesucht. Meta Platforms verteidigten den Kurssprung vom Vortag weitgehend, die Aktie gab um 0,6 Prozent nach. Treiber war, dass der KI-Agent Muse des Facebook-Eigentümers die Bestsellerlisten der App-Stores anführt. Das linderte laut Teilnehmern auch in der Breite Sorgen über die Renditen der massiven KI-Investitionen der Unternehmen. Nvidia stiegen um 0,7, AMD um 1,3, Marvell um 1,9 oder Seagate um über 4 Prozent. Shopify vertuerten sich um 7,1 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hatte, Muse in seine Angebote zu integrieren. Viking Therapeutics schossen um 36 Prozent in die Höhe. Eine Studie hatte gezeigt, dass Patienten, die die Abnehmspritze des Unternehmens einnehmen, auch nach dem Wechsel auf seltenere Dosen ihr Gewicht halten konnten. Die Gamestop-Aktie rückte um 5,6 Prozent vor. Aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht ging hervor, dass CEO Ryan Cohen weitere 1,15 Millionen Aktien gekauft hatte.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,75 +0,01 10 Jahre 4,97 +0,04

Die Anleiherenditen hatten im Gefolge des Ölpreisrückgangs zunächst deutlicher nachgegeben. Als in Reaktion auf neue Trump-Tiraden gegen den Iran in seiner Rede vor der UNO die Preise wieder stiegen, ging es auch mit den Renditen wieder nach oben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:12 % YTD EUR/USD 1,1426 -0,2 1,1447 1,1462 -2,7 EUR/JPY 180,14 -0,0 180,17 180,76 -2,1 EUR/GBP 0,8580 +0,1 0,8575 0,8574 -1,6 USD/JPY 157,62 +0,2 157,37 157,70 +0,6 USD/KRW 1.352,40 -0,1 1.353,92 1.358,94 -6,1 USD/CNY 6,7060 +0,1 6,6996 6,6992 -4,1 USD/CNH 6,7061 +0,1 6,6986 6,6994 -3,9 USD/HKD 7,8433 0,0 7,8432 7,8436 +0,8 AUD/USD 0,7103 -0,1 0,7112 0,7112 +6,5 NZD/USD 0,5703 -0,4 0,5725 0,5735 -0,9 BTC/USD 86.749,06 +0,6 86.232,94 85.461,69 -1,1

Der Dollar legte zu, nachdem der Präsident der US-Notenbank von Richmond, Tom Barkin, gewarnt hatte, eine einzige Zinserhöhung könnte nicht ausreichen, um die Inflation zu zähmen. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1445 Dollar. .

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.338,08 -0,4 -16,66 4.354,74 Silber 66,41 -1,0 -0,67 67,08 Platin 1.813,06 -1,1 -19,45 1.832,51

Beim Gold tat sich wenig. Zuletzt wurden im US-Handel für die Feinunze 4.362 Dollar gezahlt, minimal weniger als tags zuvor.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Brent/ICE 98,30 -1,0 -0,95 99,25

Die Aussicht auf ein bald wieder höheres Ölangebot ließ die Ölpreise am Dienstag zunächst weiter nachgeben. Der Preis für das Barrel Brentöl sank zeitweise auf unter 98 Dollar. Saudi-Arabien könnte schon in wenigen Tagen wieder Öl über den Hafen Yanbu am Roten Meer exportieren, hieß es. Die Pipeline war bei Drohnenangriffen Mitte September beschädigt und daraufhin geschlossen worden. Daneben meldete Kyodo News, der Iran habe vorgeschlagen, die Straße von Hormus in den kommenden Tagen zu öffnen, wenn die USA im Gegenzug die Blockade der iranischen Häfen lockerten. Die iranische Nachrichtenagentur Fars zitierte später aber Quellen, die den Bericht dementierten. Nach einer neuerlichen Drohung des US-Präsidenten, den Iran auszulöschen, stiegen die Ölpreiuse später aber wieder. Brent verbilligte sich unter dem Strich um 1,1 Prozent auf 99,25 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Konjunktur

Der saisonbereinigte Einkaufsmanagerindex ist im September auf 50,8 nach 52,7 im August gesunken.

SINGAPUR - Inflation

Der Verbraucherpreisindex stieg im August um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das war ein stärkerer Anstieg als die 2,2 Prozent im Juli und entsprach der Konsensprognose. Auf Monatsbasis stieg die Gesamtinflation um 0,6 Prozent. Die Kernverbraucherpreise stiegen im August auf Jahressicht um 2,2 Prozent. Das war mehr als der im Vormonat gemeldete Anstieg von 2,0 Prozent im Juli und entsprach ebenfalls dem Konsens.

SÜDKOREA - Energiepolitik

plant, seine Abhängigkeit von Rohöl aus dem Nahen Osten drastisch zu verringern. Asiens viertgrößte Volkswirtschaft bezog 2025 rund 70 Prozent ihrer Rohölimporte aus dem Nahen Osten. Bis 2035 soll dieser Anteil auf unter 50 Prozent gesenkt werden.

ALIBABA

wird in den nächsten 12 Monaten seine ersten Cloud-Regionen in der Türkei, Finnland und den Niederlanden einrichten. Zudem will Alibaba seine Rechenzentrumspräsenz in Malaysia, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich und Hongkong ausbauen. "KI bewegt sich... rasant vom Experimentierstadium hin zur realen Anwendung. Dies schafft Nachfrage sowohl nach skalierbarer Infrastruktur als auch nach zugänglicheren KI-Funktionen", sagte der Technologiechef.

NOVO

ist offen für die Idee, seine New Yorker Börsennotierung aufzuwerten, um das Profil des Herstellers von Abnehmmedikamenten in den USA zu stärken und einem ähnlichen Schritt des Konkurrenten Astrazeneca von Anfang dieses Jahres zu folgen.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 23, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

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